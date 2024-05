Kelly Rowland mắng nhân viên Cannes do bị 'phân biệt đối xử'

PhápCa sĩ Kelly Rowland cho biết cãi nhau với bảo vệ ở Cannes vì người này "phân biệt đối xử" cô với sao nữ khác.

Trên thảm đỏ hôm 21/5, cựu thành viên nhóm Destiny's Child - Kelly Rowland, 43 tuổi - công khai chỉ trích một nữ nhân viên an ninh sau khi người này liên tục giục cô di chuyển. Ca sĩ phản ứng lại, chỉ thẳng tay vào bảo vệ, lớn tiếng đáp trả. Hai ngày sau vụ ồn ào, Rowland giải thích nguyên nhân khiến cô tức giận, nói bảo vệ đối xử với cô khác các sao nữ xung quanh, ám chỉ người này có ý "phân biệt chủng tộc", theo Daily Mail.

"Người phụ nữ đó biết chuyện gì đã xảy ra, tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Có nhiều nữ nghệ sĩ xuất hiện trên thảm đỏ, trông họ không giống tôi và cũng không bị mắng, đẩy hay bị yêu cầu rời đi", Kelly Rowland nói trên thảm đỏ Cannes ngày 23/5.

Kelly Rowland 'mắng' nhân viên bảo an tại Cannes Diva phản ứng với nhân viên bảo an ngay trên thảm đỏ. Video: TikTok Melle Cess

Một nguồn tin tiết lộ với Daily Mail ban đầu Rowland phớt lờ hành vi của nữ nhân viên, tiếp tục vẫy tay chào người hâm mộ, tạo dáng trước ống kính truyền thông. Cô vẫn nghe theo chỉ dẫn tiến vào hội trường nhưng nhanh chóng quay lại "dằn mặt" bảo vệ sau khi nghe người này phát ngôn không vừa ý. Người phụ nữ được cho đã đáp trả "hung hăng" với ca sĩ khiến cuộc tranh cãi gay gắt hơn. Một vệ sĩ khác phải chạy đến để can thiệp.

Kelly Rowland công khai khiển trách nữ nhân viên. Ảnh: WireImage

Nguồn tin cho biết hành động của Kelly Rowland xuất phát từ tính cách thẳng thắn của nghệ sĩ. "Cô ấy không quan tâm bản thân giống một diva hay không khi đang bảo vệ chính mình. Rowland không phải người giả tạo trước ống kính, cô chỉ muốn xác định rõ giới hạn với nhân viên".

Bên cạnh vụ "náo loạn" tại sự kiện, cựu thành viên nhóm Destiny's Child cũng gây chú ý với bộ váy đỏ tôn vòng một từ hãng Loewe, phối cùng vòng cổ kim cương.

Ca sĩ tại sự kiện Cannes hôm 21/5. Ảnh: WireImage

Không phải lần đầu tiên Kelly Rowland khiến công chúng tranh cãi về tính cách. Hồi tháng 2, ca sĩ bất ngờ rời khỏi trường quay Today của MC Hoda Kotb do không hài lòng chất lượng phòng thay đồ. Quyết định của cô khiến êkíp gấp rút tìm người thay thế vào phút chót.

Theo Daily Mail, Hoda Kotb xác nhận Rowland rời show vì phòng thay quần áo có vấn đề, cho biết mối quan hệ giữa cô và giọng ca Dilemma vẫn bình thường. Kobt còn mời Rowland trở lại chương trình vào số tới để nói về phong cách thời trang của ca sĩ.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng Rowland bỏ đi do nhà báo Savannah Guthrie - người cùng dẫn chương trình với Hoda Kotb - hỏi quá nhiều về Beyonce - cựu thành viên của Destiny's Child. Một người trong chương trình nói với The Wrap rằng Rowland cảm thấy khó chịu và không được tôn trọng khi MC liên tục nhắc đồng nghiệp cũ thay vì thảo luận về phim mới của cô - Mea Culpa. Hiện người đẹp chưa lên tiếng về việc bỏ show.

Kelly Rowland sinh ngày 11/2/1981 ở Mỹ, là cựu thành viên Destiny's Child - nhóm nhạc thành công mọi thời. Năm 2002, Kelly tách nhóm để thực hiện album đầu tay Simply Deep. Trong vòng vài tuần, album bán hơn hai triệu bản trên toàn thế giới. Đĩa đơn Dilemma trích từ album này đứng thứ nhất bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tại Mỹ. Ngoài sự nghiệp ca hát, Rowland theo đuổi diễn xuất với các tác phẩm The Seat Filler (2004), Love By 10th Date (2017), The Curse of Bridge Hollow (2022). Gần đây, cô tham gia dự án Mea Culpa của Netflix. Năm 2014, cô kết hôn nhà quản lý tài năng Tim Weatherspoon và có hai con.

Phương Thảo (theo Daily Mail)