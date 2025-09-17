KEF XIO - soundbar cho người chơi hi-fi giá 60 triệu đồng

Là soundbar hiếm hoi hướng tới người dùng muốn vừa xem phim vừa nghe nhạc chất lượng hi-fi (High Fidelity - độ chân thực cao), XIO được trang bị nhiều công nghệ, gồm Dolby Atmos và DTS:X tạo âm thanh vòm và hiệu ứng âm thanh 3D phục vụ các nội dung phim ảnh, cũng như hỗ trợ Sony 360 Reality Audio và định dạng âm thanh FLAC, WAV… cho nghe nhạc cao cấp, tương thích nhiều dịch vụ streaming qua nền tảng KEF W2/Connect gồm AirPlay 2, Chromecast, Spotify, Tidal, Qobuz, Amazon Music, Deezer và Spotify.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, trong phòng khoảng 60 mét vuông, XIO tạo âm trường sân khấu rộng, giàu chi tiết. Khi xem phim, hiệu ứng vòm định vị chính xác, âm lượng lớn, bass đủ lực dù không có subwoofer rời, lời thoại và các hiệu ứng máy bay, tiếng nổ rõ ràng. Với âm nhạc, XIO tái hiện giọng ca tự nhiên, stereo mở và dải trầm kiểm soát tốt, phù hợp đa dạng dòng nhạc.