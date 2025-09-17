KEF XIO - soundbar cho người chơi hi-fi giá 60 triệu đồng

XIO là mẫu loa thanh (soundbar) của nhà sản xuất Anh KEF - tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực âm thanh chất lượng cao. Sản phẩm được bán tại Việt Nam với giá 60 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức dưới 20 triệu đồng của đa số soundbar đang có mặt trên thị trường, cạnh tranh trực tiếp với các model cao cấp như Devialet Dione (55,5 triệu), Sennheiser AMBEO Soundbar Max (69 triệu), Bang & Olufsen Beosound Stage (73 triệu).
Sản phẩm dạng thanh dẹt, dài 1,21 mét, trọng lượng 10,5 kg khá lớn, phù hợp đặt riêng hoặc đặt cùng TV 55 inch trở lên. Toàn bộ thân loa phủ lớp vỏ nhôm bọc vải dù sẫm màu tạo sự chắc chắn, có thể tháo lắp để vệ sinh. Mặt sau có thêm lỗ để treo tường, nhưng người dùng phải mua thêm phụ kiện thay vì được trang bị sẵn.
Loa không có màn hình hiển thị thông số hay điều khiển cảm ứng, thay vào đó là dải phím bấm dạng lõm đơn điệu, chủ yếu để quản lý các chức năng thiết yếu, gồm phím nguồn, chuyển tiếp TV hoặc nguồn nhạc, tắt âm thanh, tăng giảm âm lượng cùng dải LED nhỏ để hiển thị một số chỉ báo.
Phía sau loa trang bị khá đầy đủ cổng kết nối, gồm cổng nguồn, USB-C, LAN, cổng quang, HDMI eARC và cổng SUB, cũng như kết nối không dây qua wifi và Bluetooth. Dù vậy, việc chỉ có một cổng HDMI eARC 2.1 buộc mọi kết nối thiết bị khác phải đi qua TV, tạo "đường vòng" không cần thiết. Ngoài ra, KEF trang bị cho loa hai nút bấm để reset máy, kết nối (pair) Bluetooth và công tắc tắt bật nguồn.
Khác với đa số soundbar dựa vào loa vệ tinh hoặc subwoofer rời, KEF tích hợp toàn bộ trong một khối với hệ thống âm thanh 5.1.2 kênh. XIO sử dụng 12 trình điều khiển Class-D với tổng công suất công bố 820 W, phối hợp 6 driver Uni-Q MX đồng trục với nhiệm vụ tái tạo âm thanh chính xác, phân tán đều, mang đến âm trường rộng và đồng nhất, bốn woofer chữ nhật P185 kết hợp công nghệ P-Flex và cảm biến VECO (kiểm soát vận tốc) giúp tạo ra âm trầm sâu (thấp nhất 34 Hz), rõ ràng mà không cần subwoofer riêng, và hai loa full-range. Bộ xử lý DSP giúp tối ưu âm thanh đa kênh, kết hợp công nghệ Intelligent Placement Technology (IPT) tự động điều chỉnh âm thanh dựa trên vị trí đặt (treo hoặc đặt trên bàn).
Là soundbar hiếm hoi hướng tới người dùng muốn vừa xem phim vừa nghe nhạc chất lượng hi-fi (High Fidelity - độ chân thực cao), XIO được trang bị nhiều công nghệ, gồm Dolby Atmos và DTS:X tạo âm thanh vòm và hiệu ứng âm thanh 3D phục vụ các nội dung phim ảnh, cũng như hỗ trợ Sony 360 Reality Audio và định dạng âm thanh FLAC, WAV… cho nghe nhạc cao cấp, tương thích nhiều dịch vụ streaming qua nền tảng KEF W2/Connect gồm AirPlay 2, Chromecast, Spotify, Tidal, Qobuz, Amazon Music, Deezer và Spotify.
Trải nghiệm thực tế cho thấy, trong phòng khoảng 60 mét vuông, XIO tạo âm trường sân khấu rộng, giàu chi tiết. Khi xem phim, hiệu ứng vòm định vị chính xác, âm lượng lớn, bass đủ lực dù không có subwoofer rời, lời thoại và các hiệu ứng máy bay, tiếng nổ rõ ràng. Với âm nhạc, XIO tái hiện giọng ca tự nhiên, stereo mở và dải trầm kiểm soát tốt, phù hợp đa dạng dòng nhạc.
Hầu hết khả năng tùy biến trên KEF XIO tập trung vào ứng dụng KEF Connect. Người dùng có thể điều chỉnh EQ, hiệu chỉnh âm thanh dựa trên không gian đặt loa, cũng như truy cập vào dịch vụ phát trực tuyến. Tuy nhiên, do tích hợp nhiều tính năng vào ứng dụng và không hỗ trợ tiếng Việt, người dùng ban đầu có thể gặp khó khăn khi thao tác.
Loa của KEF đi kèm remote với các chức năng cơ bản như tăng giảm âm lượng, chuyển bài, kết nối wifi, Bluetooth hay chọn cấu hình EQ cài đặt trước. Ngoài loa có sẵn, người dùng có thể kết nối một loa siêu trầm riêng qua ngõ ra RCA hoặc bộ thu không dây KW2 RX nếu không gian phòng lớn hoặc có nhu cầu nâng cao trải nghiệm, nhưng phải mua thêm phụ kiện rời.
