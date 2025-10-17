KEF Muo - loa 'mini hi-fi' giá 8 triệu đồng

Muo nằm trong số ít mẫu loa nhỏ gọn từ hãng âm thanh Anh 64 năm tuổi KEF vốn chuyên về loa bookshelf, loa cột và loa siêu trầm. Kiểu dáng sản phẩm lấy cảm hứng từ dòng loa cột KEF Muon do nhà thiết kế nổi tiếng Ross Lovegrove tạo ra.

Loa có kích thước 216 x 82 x 59 mm nhưng nặng hơn các mẫu cùng cỡ với 740 gram. Ví dụ, Sony SRS-XB23 có số đo 218 x 76 x 76 mm, 580 gram, Bose SoundLink Flex là 201 x 90 x 52 mm, 586 gram hay Huawei Sound Joy là 202 x 73 x 73 mm, 680 gram. Thân loa tạo từ hợp kim nhôm và nhựa tái chế, vỏ ngoài liền khối, hai bên dùng cao su, cạnh bo tam giác khác với các sản phẩm di động vốn có hình tròn hoặc chữ nhật thường thấy. Dù vậy, thiết kế đục lỗ và cao su hai bên khiến thiết bị dễ bám bụi, khó vệ sinh trong quá trình sử dụng.