KEF Muo - loa 'mini hi-fi' giá 8 triệu đồng

Muo nằm trong số ít mẫu loa nhỏ gọn từ hãng âm thanh Anh 64 năm tuổi KEF vốn chuyên về loa bookshelf, loa cột và loa siêu trầm. Kiểu dáng sản phẩm lấy cảm hứng từ dòng loa cột KEF Muon do nhà thiết kế nổi tiếng Ross Lovegrove tạo ra.
Loa có kích thước 216 x 82 x 59 mm nhưng nặng hơn các mẫu cùng cỡ với 740 gram. Ví dụ, Sony SRS-XB23 có số đo 218 x 76 x 76 mm, 580 gram, Bose SoundLink Flex là 201 x 90 x 52 mm, 586 gram hay Huawei Sound Joy là 202 x 73 x 73 mm, 680 gram. Thân loa tạo từ hợp kim nhôm và nhựa tái chế, vỏ ngoài liền khối, hai bên dùng cao su, cạnh bo tam giác khác với các sản phẩm di động vốn có hình tròn hoặc chữ nhật thường thấy. Dù vậy, thiết kế đục lỗ và cao su hai bên khiến thiết bị dễ bám bụi, khó vệ sinh trong quá trình sử dụng.
Mặt sau được làm trơn, dễ dính vân tay hoặc dễ trầy do sử dụng chất liệu kim loại. Bên phải trang bị cổng USB-C để sạc, phím kết nối (pair) Bluetooth và đèn báo tín hiệu, trong khi bên trái là phần dây đeo. So với một số đối thủ vốn có thêm cổng AUX hay USB-A, sản phẩm không tích hợp nhiều cổng kết nối bằng.
Các phím bấm điều khiển được đặt toàn bộ ở cạnh phải và phải dùng lực nhấn thay vì cảm ứng, gồm phím nguồn, tăng giảm âm lượng, kết nối hai loa thành hệ thống stereo và đèn báo. Cạnh phải cho thông tin về thông số kỹ thuật. Hai bên phủ lớp cao su giúp hạn chế trượt khi đặt trên mặt phẳng.
Người dùng có thể sử dụng loa theo hướng nằm ngang hoặc đặt dựng đứng tùy vị trí đặt. Thân loa có thể chịu lực va nhẹ trong quá trình di chuyển, phù hợp môi trường làm việc hoặc không gian ngoài trời. Khả năng chống bụi, nước của Muo đạt chuẩn IP67.
Về cấu hình, sản phẩm sử dụng hai driver toàn dải dạng RaceTrack kích thước 58 x 117 mm và một tweeter 20 mm với bộ khuếch đại Class-D tích hợp công suất 30 W cho dải trung trầm và 10 W cho dải cao. Củ loa RaceTrack có dạng đặc biệt hình bầu dục dẹt như "đường đua" (racetrack) giúp tăng diện tích màng loa, được đánh giá có thể tạo ra âm bass sâu, chắc và âm thanh rõ ràng hơn so với củ loa tròn truyền thống. Loa cho dải tần đáp ứng từ 43 Hz đến 20 kHz, kết hợp bộ xử lý tín hiệu số (DSP) "Music Integrity Engine" giúp kiểm soát pha và giảm méo khi phát ở âm lượng cao - các yếu tố giúp loa được đánh giá "tiệm cận" chất lượng hi-fi (độ chân thực cao).
Trải nghiệm thực tế cho thấy loa thể hiện tốt nhất với dải trung, đặc biệt là tiếng hát và nhạc cụ mộc. Khi nghe thử bản ghi acoustic, giọng hát giữ được độ tách biệt với nền nhạc, âm hình định vị rõ giữa không gian. Âm thanh tổng thể tập trung vào sự rõ ràng và cân bằng hơn là cường độ. So với những mẫu loa di động thiên về công suất, Muo tái hiện âm thanh theo hướng kiểm soát, có xu hướng giữ nguyên cấu trúc bản thu.
Với dải trầm, loa tái tạo tiếng bass có độ chặt, không kéo dài dư âm. Tuy vậy, kích thước thùng loa khá nhỏ khiến lượng không khí dịch chuyển bên trong bị giới hạn. Kết quả là, khi nghe ở phòng nhỏ dưới 20 m2, âm bass khá đầy đủ, nhưng khi đặt ngoài trời hoặc không gian mở, âm trầm "mỏng" hơn rõ rệt khi so sánh với hai mẫu loa khác là JBL Charge 6 và Sony XG300.
Muo đi kèm ứng dụng KEF Connect cung cấp chức năng cơ bản như lựa chọn chế độ nghe, điều chỉnh EQ, ghép đôi thành hệ thống stereo hay cập nhật firmware. Giao diện app tối giản, dễ thao tác, nhưng thiếu tính năng mở rộng như điều khiển nhiều loa khác thương hiệu hay đồng bộ với hệ thống đa phòng.
Riêng khi ghép hai Muo thành stereo, người dùng phải đặt loa đúng hướng trái - phải theo hướng dẫn để đảm bảo cân bằng âm trường. Quá trình ghép đôi mất khoảng 10 giây và lưu lại trong bộ nhớ cho lần sau.
KEF trang bị cho loa kết nối Bluetooth 5.4 hỗ trợ SBC, AAC, aptX Adaptive, viên pin cho thời lượng pin 24 tiếng, hỗ trợ sạc 15 phút cho 3 tiếng chơi nhạc, sạc đầy mất 3,5 tiếng. Mức pin này không quá khác biệt so với các mẫu cùng kích thước.
Với giá bán 8 triệu đồng, Muo không có nhiều đối thủ cạnh tranh nếu so sánh với model cùng kích cỡ và công suất vốn từ 3-6 triệu đồng, ngoài các mẫu như Klipsch Detroit (8,8 triệu đồng, 30 W) hay Bose SoundLink Max (9,9 triệu đồng, 50 W). Phân khúc 8 triệu đồng vốn là sân chơi của các mẫu công suất lớn hơn, như Marshall Middleton II (8,4 triệu đồng, 80 W) hay JBL Xtreme 4 (7,8 triệu đồng, 100 W).
Loa di động của KEF hướng đến người dùng đã quen với sản phẩm hi-fi, muốn kiểm soát trải nghiệm nghe, cần thiết bị di động nhưng vẫn duy trì độ chính xác của âm thanh thay vì tìm kiếm âm lượng lớn hoặc hiệu ứng mạnh.
Bảo Lâm