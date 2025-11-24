KEF Coda W - loa bookshelf giá 25 triệu đồng

Được giới thiệu tại thị trường Việt Nam ngày 21/11, Coda W là mẫu bookshelf (loa kệ sách) active (có ampli tích hợp) được hãng âm thanh KEF (Anh) thiết kế, lấy cảm hứng từ dòng Coda cổ điển những năm 1970 nhưng được hiện đại hóa gần như hoàn toàn.
So với các mẫu bookshelf khác của KEF vốn có ngoại hình bo cong mặt trước, Coda W được làm vuông vắn, góc cạnh và nhiều màu như đỏ tía, xám, xanh rêu, xanh đậm và titan, mặt trước màu đen kẻ sọc dọc. Sản phẩm có kích thước 285 x 168 x 268 mm, trọng lượng cả cặp 11,3 kg, phù hợp đa dạng không gian, có thể đặt trên kệ riêng hoặc bàn làm việc.
Toàn bộ kết nối của Coda W nằm ở loa chính. Ở mặt sau trang bị hầu hết cổng kết nối phổ biến trên thị trường, gồm hai cổng USB-C, cổng quang (24-bit/96 kHz phù hợp với máy nghe CD, máy phát Blu-ray và máy chơi game), HDMI ARC cho TV, cổng RCA và ngõ subwoofer rời. Cổng RCA không chỉ là AUX analog thông thường, thay vào đó tích hợp bộ tiền khuếch đại phono cho phép kết nối trực tiếp với mâm đĩa than. Khu vực này cũng có phím kết nối Bluetooth, nút reset, công tắc nguồn và GND Lift (chọn nối hoặc ngắt nối đất tùy trường hợp). Coda W hỗ trợ Bluetooth 5.4 nhưng không trang bị wifi.
Phía trước loa chính là hệ thống phím điều khiển nhanh, từ trái sang gồm phím nguồn, lựa chọn các nguồn kết nối, tắt/bật âm thanh, tăng/giảm âm lượng. Việc điều khiển thông qua cảm ứng với độ nhạy cao. Tuy nhiên, chất liệu phủ nhựa khiến bề mặt dễ dính bụi bẩn hoặc vân tay.
So với những mẫu bookshelf cùng tầm giá 25 triệu đồng, Coda W được trang bị đa dạng kết nối với nguồn phát hơn, nhưng bị cắt giảm tính năng streaming nhạc vốn có trên các dòng LS/LSX trước đây của KEF, điểm đáng tiếc cho những ai yêu thích nghe nhạc đa phòng. Thực tế, người dùng có thể nghe nhạc không dây qua smartphone với Bluetooth 5.4, nhưng gặp một số phiền phức, như âm lượng nhạc tự động nhỏ lại khi có thông báo điện thoại, tạo trải nghiệm không liền mạch. Để khắc phục, có thể mua thêm bộ streaming nhạc rời, nhưng chi phí "đội" thêm vài triệu đồng. KEF cho biết Coda W hướng đến một thiết bị giải trí "thực dụng" hơn, và việc cắt giảm tính năng streaming đắt đỏ nhằm tập trung vào chất lượng âm thanh và kết nối đa dạng.
Loa phụ không trang bị cổng nào ngoài USB-C, dùng cáp interspeaker để kết nối âm thanh thay vì đồng bộ tín hiệu không dây. Dây cáp cũng làm nhiệm vụ cấp nguồn cho loa. Khi ngắt, loa chính vẫn có thể tiếp tục hoạt động độc lập.
Coda W vẫn dùng củ loa đồng trục vốn là điểm nhấn thương hiệu KEF, với loa tweeter đặt chính xác ở tâm của củ loa mid/bass. Thiết kế này được đánh giá mới lạ, cho độ phân tán âm thanh đều, trường âm thanh rộng và âm thanh có độ tự nhiên hơn. Dù vậy, khả năng sửa chữa đối với kết cấu này khó khăn hơn, thậm chí có thể phải thay toàn cụm loa nếu gặp sự cố.
Loa trang bị driver Uni-Q thế hệ thứ 12 kích thước 5,25 inch, tích hợp ampli Class-D riêng cho công suất 100 W, với 70 W cho mid/bass và 30 W cho tweeter. Tổng công suất hai loa đạt 200 W, đủ khả năng lấp đầy phòng nghe kích thước trung bình 30-100 m2. Loa cũng đi kèm thuật toán Music Integrity Engine (MIE) xử lý DSP được tinh chỉnh riêng để tăng chất lượng.
Trải nghiệm thực tế cho thấy, trong phòng rộng 40 m2, Coda W cho âm thanh chất lượng cao. Với dòng nhạc trữ tình, loa tái hiện độ chi tiết của nhạc cụ và giọng hát, trong khi với nhạc rock, giọng không bị "chói" hoặc gây khó chịu khi mở với âm lượng lớn. Âm bass trên loa ở mức khá, người dùng có thể sử dụng thêm subwoofer rời của KEF nếu diện tích phòng trên 30 m2, nhưng khiến tổng chi phí cho dàn cao hơn.
Coda W đi kèm điều khiển từ xa với thiết kế đơn giản gồm phím nguồn, tăng/giảm âm lượng và chuyển bài. Trong khi đó, ứng dụng điều khiển KEF Connect có nhiều chức năng hơn gồm cài đặt EQ, tăng giảm âm bass cũng như chỉnh thêm subwoofer rời khi được kết nối.
Với giá 25 triệu đồng, Coda W cạnh tranh trực tiếp với các mẫu bookshelf active như Klipsch The Sevens (24,6 triệu) hay Dali Oberon 1 C (28 triệu). Sản phẩm hướng tới sự cổ điển nhưng vẫn có các chức năng "tất cả trong một" cho người dùng thích đa dạng kết nối cùng chất lượng âm thanh cao.
Bảo Lâm