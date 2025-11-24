KEF Coda W - loa bookshelf giá 25 triệu đồng

Được giới thiệu tại thị trường Việt Nam ngày 21/11, Coda W là mẫu bookshelf (loa kệ sách) active (có ampli tích hợp) được hãng âm thanh KEF (Anh) thiết kế, lấy cảm hứng từ dòng Coda cổ điển những năm 1970 nhưng được hiện đại hóa gần như hoàn toàn.

So với các mẫu bookshelf khác của KEF vốn có ngoại hình bo cong mặt trước, Coda W được làm vuông vắn, góc cạnh và nhiều màu như đỏ tía, xám, xanh rêu, xanh đậm và titan, mặt trước màu đen kẻ sọc dọc. Sản phẩm có kích thước 285 x 168 x 268 mm, trọng lượng cả cặp 11,3 kg, phù hợp đa dạng không gian, có thể đặt trên kệ riêng hoặc bàn làm việc.