Keanu Reeves đua ôtô

MỹTài tử Keanu Reeves, 60 tuổi, lần đầu tham gia giải chuyên nghiệp Toyota GR Cup, ngày 5 và 6/10.

Theo CNN, sao Matrix có mặt tại đường đua Indianapolis Motor Speedway, Indiana cuối tuần trước. Cuộc thi là sự kiện dành cho cộng đồng yêu xe hơi và những tay đua nghiệp dư. Qua hai ngày thi đấu, Keanu Reeves lần lượt đạt hạng 25 và 24 trong số 33 thí sinh.

Keanu Reeves tại trường đua xe ô tô ngày 5/10 Diễn viên Keanu Reeves tại trường đua ngày 5/10. Video: Indianapolis Motor Speedway

Trong vòng đầu tiên, diễn viên gặp sự cố lạc tay lái khiến xe xoay vòng và lấn vào bãi cỏ ngoài khu vực thi đấu. Khi đó, cuộc thi mới diễn ra 45 phút và Reeves chỉ hoàn thành nửa chặng đường. Anh quay lại đường đua sau khi kiểm soát tình hình, thông báo bản thân không bị thương.

Hãng tin cho biết chiếc xe diễn viên sử dụng lấy cảm hứng từ tiểu thuyết The Book of Elsewhere do anh và nhà văn người Anh China Miéville đồng sáng tác, ra mắt hồi tháng 7. Anh không thi đấu một mình mà tham gia cùng đồng đội - diễn viên Cody Jones.

Chiếc xe mang số hiệu 92 BRZRKR của Keanu Reeves tại giải đấu. Ảnh: AP

Dù là lần đầu tranh giải chuyên nghiệp, sao John Wick có kinh nghiệm thi đấu do từng đoạt quán quân cuộc đua xe hơi dành cho người nổi tiếng năm 2009 - Long Beach Toyota Grand Prix.

Theo Deadline, Keanu Reeves đam mê đua xe, thường đi xem các giải F1 và môtô chuyên nghiệp. Anh từng giữ vị trí host trong phim tài liệu Brawn: The Impossible Formula 1 Story (2023) có nội dung về những cuộc đua xe thể thao. Năm 2011, tài tử hợp tác nhà thiết kế xe Gard Hollinger thành lập hãng môtô tùy chỉnh Arch Motorcycle. Cả hai dự kiến ra mắt loạt phim tài liệu The Arch Project, xoay quanh câu chuyện xây dựng thương hiệu, chưa ấn định ngày lên sóng.

Tay đua Keanu Reeves trong ngày thi đấu thứ hai, hôm 6/10. Ảnh: Indianapolis Motor Speedway

Keanu Reeves sinh năm 1964, là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất người Canada. Hơn 30 năm trong nghề, anh là một trong những ngôi sao ăn khách nhất phòng vé của Hollywood, nổi tiếng với vai sát thủ John Wick trong loạt phim hành động cùng tên. Tài tử được yêu thích nhờ tính cách thân thiện, tích cực dù bản thân trải qua nhiều biến cố. Hiện Reeves hẹn hò họa sĩ Alexandra Grant, kém anh chín tuổi.

John Wick 4 trailer Trailer phim "John Wick 4" (2023) do Keanu Reeves đóng chính. Video: YouTube Lionsgate Movies

Phương Thảo (theo CNN)