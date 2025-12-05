Keane: 'Man Utd sợ hãi khi dẫn bàn'

AnhChứng kiến Man Utd bị đội khách West Ham cầm hòa 1-1 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh, cựu tiền vệ Roy Keane cho rằng đội bóng cũ thiếu bản lĩnh và sự quyết đoán để kết liễu trận đấu.

Man Utd lỡ cơ hội vươn lên thứ năm Ngoại hạng Anh khi để West Ham cầm hòa 1-1 ngay tại Old Trafford. Sau khi Diogo Dalot lập công, "Quỷ đỏ" không thể bảo toàn lợi thế, để Soungoutou Magassa chọc thủng lưới ở phút 83.

Trên Sky Sports, Roy Keane bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của Man Utd. Ông cho rằng các cầu thủ quá sợ hãi để giữ vững lợi thế và gọi màn trình diễn này là tuyệt vọng. Theo Keane, việc đội bóng liên tục bỏ lỡ cơ hội khi gặp các đối thủ yếu là vấn đề cố hữu.

"Ghi bàn trước, nhưng khi đối thủ thuộc nhóm cuối bảng, họ lại giảm tốc", cựu tiền vệ người Ireland nói. "Không phủ nhận West Ham xứng đáng có bàn gỡ, nhưng Man Utd tự đặt mình vào thế khó. Họ thiếu sự quyết đoán, thiếu sự quái để kết liễu trận đấu".

Bruno Fernandes ôm mặt thất vọng sau khi West Ham ghi bàn gỡ hòa trong trận gặp Man Utd trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 14 Ngoại hạng Anh tối 5/12/2025. Ảnh: AP

Dưới thời Ruben Amorim, Man Utd chỉ giành 20 điểm sau 27 trận trên sân nhà. Họ cũng chỉ thắng một trận và ba lần rơi điểm trong thế dẫn bàn ở Ngoại hạng Anh.

Keane cho rằng đội bóng cũ thi đấu quá thất thường, lúc thì tiến bộ, lúc thì lại chơi nhạt nhòa. Ông nhấn mạnh tâm lý sợ hãi, thiếu quyết tâm, bản lĩnh, khả năng duy trì hiệu suất trong suốt trận khiến đội nhà bỏ lỡ cơ hội quan trọng. Cựu danh thủ 54 tuổi cảnh báo đội không đáp ứng được áp lực và kỳ vọng của một CLB lớn, cả về chất lượng lẫn cường độ thi đấu.

"Một phút họ có vẻ tiến bộ, thắng trận và leo lên vị trí thứ năm, nhưng sau đó lại gây thất vọng", Keane nói. "Những trận gần đây của họ thật sự tuyệt vọng, rất tệ. Đây là cơ hội để hoàn tất công việc nhưng họ gần như sợ hãi. Tôi theo dõi kỹ các trận, thấy rõ thiếu chất lượng và cường độ. Ở Man Utd, bạn phải biết cách đối diện áp lực và kỳ vọng".

Keane cũng chỉ ra khả năng phòng ngự yếu kém từ tình huống cố định. Từ đầu Ngoại hạng Anh trước, chỉ West Ham (17) để thủng lưới nhiều bàn từ phạt góc hơn Man Utd (15). "Bạn thi đấu cho Man Utd là để xử lý những tình huống này", Keane bày tỏ. "Nếu họ lo lắng, ta tự hỏi tại sao họ chơi cho Man Utd và sợ hãi West Ham, tại sao lại như vậy".

Tương tự, Gary Neville bối rối trước cách chơi của Man Utd. "Tôi không hiểu nổi sự thiếu khẩn trương, thiếu tốc độ, thiếu mạo hiểm", cựu hậu vệ người Anh bình luận. "Amorim muốn đội bóng chơi nhanh và mạnh mẽ hơn từ đầu trận, nhưng trên sân mọi thứ không diễn ra như vậy. Tôi không thấy khao khát hay quyết tâm bùng nổ. Họ chơi như một đội bóng thứ bảy, thứ tám hay thứ chín trong bảng điểm".

Để West Ham cầm chân 1-1, Man Utd hiện đứng thứ 8 Ngoại hạng Anh với 22 điểm, bằng Liverpool và Brighton. Ở vòng tiếp theo ngày 8/12, thầy trò Amorim sẽ làm khách của đội chót bảng Wolves.

Hồng Duy (theo Sky Sports)