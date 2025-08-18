Keane: 'Man Utd quá mềm yếu'

AnhCựu đội trưởng Roy Keane chê nhiều cầu thủ Man Utd mềm yếu trong bàn thua duy nhất trận ra quân Ngoại hạng Anh gặp Arsenal.

Phút 13 trên sân Old Trafford, hậu vệ Riccardo Calafiori đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc mà Bayindir đấm sượt bóng ngay trước cầu môn. VAR nhanh chóng xác nhận bàn thắng cho Arsenal, dù thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ phàn nàn với trọng tài Simon Hooper rằng anh bị William Saliba cản trở tầm hoạt động. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trận cầu tâm điểm vòng một.

"Thủ môn phải kiểm soát được cấm địa", Keane giận dữ nói trên Sky Sports. "Đó là lãnh địa thủ môn. Cậu ta phải chơi quyết liệt, thể hiện sức mạnh. Bayindir thường làm tốt, nhưng ở tình huống này lại quá chần chừ. Các cầu thủ Man Utd thì mềm mỏng và yếu đuối. Làm sao họ đối phó nổi với sức mạnh của Arsenal?".

Bayindir (số 1) mắc lỗi đấm bóng dẫn tới bàn thua của Man Utd trước Arsenal trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quóc Anh, vòng 1 Ngoại hạng Anh ngày 17/8/2025. Ảnh: AP

Vấn đề thủ môn một lần nữa trở thành điểm nóng ở Old Trafford, dù lần này Andre Onana không được đăng ký vì chấn thương. Cựu hậu vệ Micah Richards cũng đồng tình với bình luận của Keane. "Arsenal liên tục dồn bóng về cột hai, nhưng Man Utd không có ai xử lý tốt", Richards nói. "Matthijs de Ligt hay Mason Mount lẽ ra phải thay nhau kèm người, còn Bayindir không đủ mạnh mẽ để làm chủ khu vực 5,5 m trước cầu môn. Đó là tử huyệt của Man Utd".

Theo truyền thông Anh, Man Utd vẫn muốn bổ sung tân binh trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại ngày 1/9. Mục tiêu lớn nhất của họ là Gianluigi Donnarumma, nhưng thủ thành Italy dường như đã chọn Man City. Ngoài ra, "Quỷ Đỏ" cũng nhắm Emiliano Martinez, thủ môn được đánh giá cao ở khả năng làm chủ cấm địa.

Bayindir 27 tuổi, chỉ là thủ môn dự bị trên tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là mùa giải thứ ba anh chơi cho Man Utd. Nhưng trong hai mùa trước đó, thủ thành cao 1,98 m chỉ chơi tổng cộng bốn trận ở Ngoại hạng Anh. Ngay cả khi Onana thường mắc lỗi, Bayindir cũng không được tin tưởng.

Dù thất bại trận ra quân, Man Utd vẫn được cựu đội trưởng Wayne Rooney dự đoán sẽ vào Top 4 Ngoại hạng Anh mùa này. Các tân binh như Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha gây ấn tượng ở trận gặp Arsenal, dù đội nhà thất bại. Trong khi, trung phong Benjamin Sesko không có nhiều đất diễn khi chỉ chơi khoảng 30 phút cuối.

Hoàng An (theo TBR Football)