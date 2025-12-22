Keane: 'Man Utd đá không bóng tệ bậc nhất Ngoại hạng Anh'

AnhCựu đội trưởng Roy Keane chê Man Utd thiếu quyết liệt và mắc nhiều sai lầm cá nhân, khi thua 1-2 trên sân Aston Villa ở vòng 17 Ngoại hạng Anh.

Trên chương trình Super Sunday, Keane chỉ ra trung vệ Leny Yoro thiếu quyết liệt, để Morgan Rogers thoải mái dẫn bóng từ cánh trái vào vòng cấm và cứa lòng về góc xa mở tỷ số. Ông cũng cho rằng Diogo Dalot không chịu áp sát, để Youri Tielemans tạt bóng từ cánh trái, dẫn đến bàn ấn định của Rogers.

"Khi mất bóng, Man Utd là một trong những đội tệ nhất giải. Khi có bóng, họ chơi tốt, nhưng muốn trở thành cầu thủ hàng đầu, bạn phải làm tốt cả khi không có bóng", Keane nói. "Bạn có thể có tất cả tài năng trên thế giới, nhưng khi trận đấu căng thẳng, bạn phải xắn tay áo và làm phần việc của mình. Nhiều cầu thủ Man Utd hiện không nỗ lực khi mất bóng, khiến đội dễ bị tổn thương. Đây là phần khó chịu, nhưng quan trọng của bóng đá - và tất cả các đội hàng đầu đều phải làm tốt".

Morgan Rogers (áo bã trầu) cứa lòng ấn định tỷ số trong trận Aston Villa thắng Man Utd 2-1 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân Villa Park, Birmingham, Anh ngày 8/12/2025. Ảnh: Reuters

Keane cảnh báo rằng nếu không khắc phục điểm yếu này, Man Utd sẽ tiếp tục gặp khó khăn dù sở hữu nhiều cầu thủ giỏi trên sân. "Bạn có thể thắng bằng cách chơi xấu, nhưng bạn phải tìm ra cách", ông bình luận tiếp. "Man Utd đang phạm nhiều sai lầm khi mất bóng, và tôi vui khi đội bị trừng phạt vì điều đó. Đây là hệ quả khi không nỗ lực hết sức cho đồng đội và người hâm mộ".

Trong khi đó, Gary Neville cho rằng Man Utd có thể phòng ngự tốt hơn khi các trụ cột trở lại. Trước Aston Villa, HLV Ruben Amorim không có sự phục vụ của Harry Maguire, Matthijs De Ligt và phải dùng bộ ba trung vệ Luke Shaw, Ayden Heaven, Leny Yoro, còn Patrick Dorgu, Diogo Dalot đá wing-back.

"Tôi nghĩ đây là một màn trình diễn thực sự tốt, nhưng các chi tiết dẫn đến hai bàn thua đã khiến họ phải trả giá. Điều này sẽ còn tiếp diễn khi họ thiếu những cầu thủ như Maguire hay De Ligt, những người có thể giúp đội mạnh hơn", Neville nói.

Neville nhận định Amorim đã tìm được hướng đi mới cho Man Utd sau khi thay đổi đáng kể chiến thuật. Trong hai trận gần nhất (hòa Bournemouth 4-4 và thua Aston Villa), nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đều từ bỏ sơ đồ 3-4-2-1 cứng nhắc để chuyển sang đá bốn hậu vệ trong hiệp hai nhằm tăng cường hàng công.

"Những gì tôi thấy trong hai trận vừa qua là Amorim đã thay đổi. Hệ thống mà ông từng nói sẽ không thay đổi - năm hậu vệ, hai tiền vệ trung tâm, hai wing-back và ba tiền đạo - đã bị bỏ qua. Đây là điều tích cực. Nếu ông tiếp tục điều chỉnh như vậy, Man Utd vẫn có thể xây dựng một nền tảng tốt để tiến bộ", Neville bày tỏ.

Cựu hậu vệ người Anh tin rằng nếu các cầu thủ trở lại từ Cup châu Phi (AFCON) và giữ được thể lực, Man Utd có thể cán đích trong top 5. Ông nhấn mạnh: "Amorim cần tiếp cận trận đấu như cách ông đã làm trong vài ngày gần đây. Hệ thống đã được tinh chỉnh, và với những cầu thủ như Mason Mount, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo hay Amad Diallo trên sân, họ sẽ gây ra nhiều vấn đề cho các đội khác".

Trận thua 1-2 trên sân Villa Park hôm qua khiến Man Utd đứt mạch 4 trận bất bại và tụt xuống thứ bảy Ngoại hạng Anh. Ở vòng 18, "Quỷ đỏ" trở về sân nhà tiếp Newcastle ngày 26/12.

Hồng Duy (theo Sky Sports)