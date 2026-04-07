Kẻ xâm hại nữ sinh 14 tuổi suốt ba năm bị bắt

Đồng ThápNguyễn Văn Hòa, 45 tuổi, bị cáo buộc xâm hại nữ sinh 14 tuổi suốt 3 năm, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm phát hiện dấu hiệu bất thường của nạn nhân.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt tạm giam Hòa, ngụ xã Tân Đông, để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Hòa thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Nam An

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2023 đến tháng 8/2025, Hòa dụ dỗ nữ sinh cấp hai ở cùng địa phương quan hệ tình dục, tổng cộng khoảng 10 lần. Từ cuối tháng 8 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, ông ta tiếp tục đến khu vực gần trường - nơi bé gái đang theo học, nhiều lần xâm hại nạn nhân.

Gần đây, giáo viên chủ nhiệm phát hiện nữ sinh có nhiều biểu hiện lạ, nên gặng hỏi. Khi phát hiện vụ việc, cô giáo đã báo cho gia đình để làm đơn tố giác hành vi của Hòa.

