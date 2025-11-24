Kẻ xâm hại bé gái bị bắt trên đường bỏ trốn

Hưng YênNguyễn Long Thành, 32 tuổi, nhiễm HIV và có 2 tiền án, bị bắt khi đang trên xe khách vào Kon Tum để tìm đường vượt biên, sau cáo buộc hãm hại bé gái.

Ngày 23/11, Thành bị cơ quan điều tra Công an Hưng Yên khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Thành (áo khoác đen) khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 15/11, Thành đe dọa, ép bé gái 12 tuổi đến nhà nghỉ tại thôn Lương Phú, xã Tiền Hải. Tại đây, nghi phạm đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an xác định Thành là đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV và từng có hai tiền án về tội Cướp tài sản. Quá trình bỏ trốn, nghi phạm mang theo hung khí, di chuyển liên tục với ý định vào các tỉnh phía Nam để vượt biên sang Campuchia.

Chiều 19/11, qua truy vết, cảnh sát phát hiện Thành di chuyển từ Ninh Bình sang Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức vây bắt thành công khi nghi phạm đang trên xe khách đi Kon Tum.

Cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm đến tâm sinh lý và quản lý chặt chẽ con em; tránh để kẻ xấu lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của trẻ để thực hiện hành vi xâm hại.

Lê Tân