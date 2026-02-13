Kẻ xả súng trường học Canada từng bị cảnh sát kiểm tra nhiều lần

Cảnh sát từng nhiều lần tới nhà kiểm tra Rootselaar, 18 tuổi, kẻ xả súng trường học Canada, vì các lo ngại về sức khỏe tâm thần và vũ khí.

Dwayne McDonald, phó giám đốc Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP), ngày 12/2 cho biết đang trong "giai đoạn đầu" cuộc điều tra về động cơ gây án của Jesse Van Rootselaar, 18 tuổi, kẻ xả súng tại trường Tumbler Ridge ở thị trấn cùng tên hôm 10/2, khiến 6 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Rootselaar đã tự sát sau khi nổ súng tại trường. Cảnh sát sau đó khám xét nhà của nghi phạm, phát hiện mẹ và em trai cùng mẹ khác cha của Rootselaar cũng đã bị bắn chết. Cảnh sát thừa nhận Rootselaar đã bị cơ quan chức năng lưu tâm từ trước.

"Chúng tôi đã tới căn nhà đó nhiều lần trong vài năm qua để xử lý những lo ngại về sức khỏe tâm thần liên quan nghi phạm", McDonald nói.

Hình ảnh từ kênh YouTube của Jesse Van Rootselaar cho thấy được sử dụng súng khi còn bé. Ảnh: Global News

Ông bổ sung rằng nghi phạm từng được đưa đi gặp bác sĩ để đánh giá và theo dõi tình trạng theo luật sức khỏe tâm thần ở Canada. Cảnh sát ít nhất một lần làm việc với nghi phạm và gia đình liên quan đến vũ khí vài năm trước.

"Khẩu súng khi đó bị thu giữ theo luật hình sự. Về sau, người sở hữu súng hợp pháp đã gửi kiến nghị nhận lại súng và đã được chấp thuận", McDonald cho biết.

Rootselaar có giấy phép sở hữu một khẩu súng trường và súng lục, nhưng đã hết hạn vào năm 2024 và không còn khẩu súng nào được đăng ký dưới tên người này.

Ông McDonald cho biết Jesse "sinh ra với giới tính sinh học là nam", khoảng 6 năm trước bắt đầu chuyển giới thành nữ, rồi tự xác định bản thân là nữ trong cuộc sống riêng lẫn các quan hệ xã hội.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy gia đình của Rootselaar rất gắn bó, thường tổ chức sinh nhật và người mẹ thường chiều theo ý con cái. Năm 2021, mẹ nghi phạm chia sẻ liên kết tới kênh YouTube của Rootselaar với những nội dung liên quan săn bắn, kỹ năng tự sinh tồn và súng. Tài liệu tòa án năm 2015 cho thấy mẹ của nghi phạm và các con từng "sống cuộc đời gần như dân du mục", chuyển chỗ ở nhiều lần khắp Canada trong 5 năm trước đó.

Tuy nhiên, các hoạt động trên mạng xã hội cho thấy Rootselaar là "một người trẻ có dấu hiệu loạn thần nặng, ám ảnh kéo dài với vũ khí và chất thức thần" trong nhiều năm.

Jesse Van Rootselaar, nghi phạm xả súng trường học ở Canada. Ảnh: RCMP

Trong một bài đăng trên diễn đàn Reddit hồi tháng 11/2023, Rootselaar đã hỏi về nguy cơ khi dùng 5-MeO-DMT một mình, đề cập tới chất gây ảo giác mạnh cực độ chiết từ tuyến da của một số loài cóc, được gọi là "đỉnh Everest của chất thức thần".

Rootselaar cũng chia sẻ đang dùng thuốc điều trị tâm thần và từng được chẩn đoán mắc rối loạn trầm cảm nặng, rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).

Trong một bài đăng khác, người này nói phải hút cần sa và dùng một số loại thuốc để ngủ, và vừa trải qua một cơn loạn thần cấp tính sau khi dùng một liều nấm ảo giác ở mức vừa.

Rootselaar cũng kể rằng mình từng mất kiểm soát thực tại, gây hỏa hoạn trong nhà, sau đó phải nhập viện tâm thần khi dùng hai liều nấm ảo giác liên tiếp. Một số bài viết khác cho thấy người này khoe bộ sưu tập vũ khí, đặc biệt là khẩu súng trường bán tự động SKS.

Sau vụ tấn công khiến cả Canada bàng hoàng, nhiều câu hỏi được đặt ra vì cảnh sát lại chấp nhận trả lại súng cho người từng bị kiểm tra vấn đề tâm thần. Thủ hiến tỉnh British Columbia David Eby cũng chia sẻ lo ngại này và đề nghị cảnh sát địa phương làm rõ.

Theo cựu sĩ quan RCMP Sherry Benson-Podolchuk, Canada cần thay đổi luật nhằm cho phép cảnh sát tịch thu súng của người dân nếu họ phát hiện chúng trong các cuộc kiểm tra có yếu tố sức khỏe tâm thần. Người dân Canada có tỷ lệ sở hữu súng tương đối cao, nhưng nước này có những quy định quản lý súng đạn nghiêm ngặt hơn ở Mỹ.

Thanh Danh - Đức Trung (Theo Guardian, CBC)