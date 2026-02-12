Kẻ xả súng ở Canada là người chuyển giới

Thiếu nữ chuyển giới 18 tuổi là kẻ xả súng giết 6 người tại trường học Tumbler Ridge, sau khi sát hại mẹ và em trai kế.

Quan chức cảnh sát Canada Dwayne McDonald ngày 11/2 nêu danh tính của tay súng trong vụ tấn công ở Tumbler Ridge là Jesse Van Rootselaar, 18 tuổi, người đã bắt đầu quá trình chuyển giới từ nam sang nữ khoảng 6 năm trước. Rootselaar từng theo học tại trung học Tumbler Ridge, ngôi trường mà cô xả súng, nhưng bỏ học từ 4 năm trước.

Ông McDonald cho biết Rootselaar đã nổ súng giết 6 người tại trường học, gồm một nữ giáo viên 39 tuổi và 5 học sinh trong độ tuổi 12-13. Trước đó, Rootselaar ra tay sát hại mẹ và em trai kế tại nhà riêng.

Giới chức Canada điều chỉnh số người thiệt mạng trong vụ nổ súng do Rootselaar gây ra từ 9 xuống còn 8 người, do nhầm lẫn về tình trạng của một nạn nhân.

Xe cảnh sát đỗ bên ngoài hiện trường vụ xả súng ở trung học Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, Canada, ngày 11/2. Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ động cơ của tay súng, nhưng giới chức xác nhận cô có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các sĩ quan cảnh sát trước đó nhiều lần tới nhà của Rootselaar do những cuộc gọi bày tỏ lo ngại về vấn đề tâm thần của cô.

Theo ông McDonald, Rootselaar sở hữu một khẩu súng trường và một khẩu súng lục, tử vong vì "vết thương do tự bắn" sau khi gây ra vụ xả súng. Rootselaar từng có giấy phép sử dụng súng nhưng đã hết hạn. Giới chức từng tịch thu vũ khí tại nhà cô, nhưng sau đó trả lại.

Vụ xả súng là một trong những sự kiện gây thương vong hàng loạt đẫm máu nhất trong lịch sử Canada. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông vô cùng đau lòng.

Tumbler Ridge là thị trấn hẻo lánh với dân số khoảng 2.400 người, nằm ở vùng chân núi Rocky ở phía bắc British Columbia, cách thành phố Vancouver khoảng hơn 1.100 km về phía đông bắc.

Xả súng hàng loạt rất hiếm thấy tại Canada, quốc gia có luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn ở Mỹ. Một trong những sự việc gây thương vong nhiều nhất tại quốc gia này xảy ra hồi tháng 12/1989, khi 15 phụ nữ thiệt mạng trong vụ xả súng tại Montreal.

Ngọc Ánh (Theo AFP, CNN, Reuters)