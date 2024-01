Kẻ vượt ngục 'đầu hàng' sau 40 phút vì không chịu được lạnh

Mỹ40 phút sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Demarkus K. Davis, 20 tuổi phải vẫy xe đi nhờ người qua đường để về đồn cảnh sát đầu thú, do không chịu nổi lạnh.

Theo hồ sơ tòa án, Demarkus K. Davis, 20 tuổi, bị truy tố về hai tội hiếp dâm trẻ em vào tháng 6/2023 tại quận Shelby, bang Tennessee.

Ngày 14/1, Davis bị một sĩ quan ở Sở Cảnh sát Memphis áp giải từ một cơ sở tạm giam đến nhà tù quận Shelby song bất ngờ nhảy ra khỏi xe với còng số 8 vẫn khóa trên tay.

Sau 15 phút chạy trốn, Demarkus K. Davis về tự thú vì không chịu nổi lạnh. Ảnh: Kron4

Cảnh sát cho biết, khi trốn chạy, anh ta mặc áo hoodie, quần jean.Theo kênh dự báo thời tiết The Weather Channel, khi này, tuyết đang rơi rất nặng hạt ở Memphis, nhiệt độ thấp nhất -13 độ C và nhiệt độ cao nhất - 6 độ C.

Cảnh sát cho biết vào khoảng 23h35, chỉ 40 phút sau vụ đào tẩu, anh ta đã đến nộp mình ở đồn cảnh sát. Davis khai chạy thục mạng15 phút, được 600 mét thì không thể chịu nổi tiết trời quá lạnh nên đã vẫy xe nhờ người đi đường chở đến đồn cảnh sát gần nhất.

Anh ta bị bắt lại và hiện bị cáo buộc thêm tội đào tẩu.

Ngoài trường hợp trên, cảnh sát cũng cho biết nhiều vụ việc khác mà thời tiết giá lạnh đã "có lợi" cho Sở Cảnh sát Memphis trong những ngày gần đây.

Trước đó vài ngày, một cửa hàng mỹ phẩm đã bị đập vỡ cửa sổ, đột nhập và đánh cắp số hàng hóa trị giá hơn 4.000 USD. Thời điểm đó, quanh cửa hàng đều bị tuyết bao phủ dày và những dấu chân trên tuyết đã chỉ cho cảnh sát vị trí chính xác của hai nghi phạm 20 và 22 tuổi.

Vài hôm sau tại khu Raleigh, cảnh sát cũng bắt được kẻ đột nhập khác, dựa vào dấu chân hắn bỏ lại trên tuyết.

Nước Mỹ đang trải qua mùa đông khắc nghiệt với tuyết rơi dày, ảnh hưởng diện rộng. Ảnh: Guardian

Đợt lạnh và bão tuyết 13-16/1 vừa qua đã gây ra những tác động đáng kể khắp nước Mỹ. Tuyết rơi dày 2-13 cm, khiến 335.000 chuyến bay bị hoãn, 8.600 chuyến bị hủy và khiến khoảng 60 người chết vì giá lạnh.

Hải Thư (Theo Police 1)