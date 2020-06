Kẻ trốn truy nã bị bắt cùng khẩu súng quân dụng

Thừa Thiên - HuếSáng 19/6, Nguyễn Đạt, 28 tuổi, bị bắt tại một nhà dân ở xã Lộc Bổn khi đang trốn truy nã, trong người có khẩu súng K59 và 14 viên đạn.

Thượng tá Đoàn Minh Hải, Trưởng công an huyện Phú Lộc, cho biết khám xét trên người Đạt, công an thu giữ khẩu súng lục quân dụng K59 đã lên nòng, 2 hộp tiếp đạn và 14 viên đạn. Tại nơi ở của Đạt, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 viên nén màu hồng nghi là ma túy.

Nguyễn Đạt khi bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp

Công an huyện Phú Lộc đang phối hợp với các lực lượng vây bắt Nguyễn Thắm (27 tuổi, trú Nghệ An, bạn tù với Đạt trước đây) ở khu vực đường tránh Huế.

Trước đó ngày 30/4, Đạt cùng Thắm chém anh Nguyễn Văn Tâm (27 tuổi, xã Lộc Bổn) bị thương nặng, tỷ lệ thương tật 25%. Công an huyện Phú Lộc đã định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, song Đạt cùng Thắm bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Võ Thạnh