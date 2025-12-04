Kẻ trộm nuốt 'quả trứng vàng' trước mặt cảnh sát

New ZealandKẻ trộm món trang sức hình quả trứng làm bằng vàng gắn kim cương, đường kính 8 cm, đã nuốt ngay tang vật vào bụng khi cảnh sát ập tới.

Nghi phạm 32 tuổi chưa được tiết lộ danh tính, đang phải đối mặt với thử thách đau đớn khi đợi đường tiêu hóa thải ra quả trứng Fabergé đính đầy đá quý.

Đây là tang vật của vụ ăn cắp từ một cửa hàng trang sức Partridge, ở Auckland, hôm 28/11. Cảnh sát vẫn đang kiên nhẫn đợi thu tang vật, Telegraph đưa tin hôm 3/12.

Quả trứng vàng có chiều dài 8,4 cm và trang trí kim cương dát bên ngoài. Ảnh: Faberge

Anh ta cũng bị buộc tội ăn cắp một chiếc iPad tại cửa hàng này vào ngày 12/11 và hôm sau, ăn cắp cát vệ sinh cho mèo và thuốc trị bọ chét trị giá 100 NZD (1,5 triệu đồng) từ một nhà dân.

Nghi phạm đã ra hầu tòa ở Auckland vào 29/11 nhưng không nhận tội trộm cắp. Sau khi mặt dây chuyền được lấy ra khỏi hệ tiêu hóa, anh ta sẽ phải ra tòa vào thứ hai tuần sau.

Cảnh sát cho biết: "Vào thời điểm bị bắt, anh ta đã được kiểm tra y tế và một người được phân công theo dõi liên tục. Hiện tại, mặt dây chuyền vẫn chưa được tịch thu".

Quả trứng được lấy cảm hứng từ món trang sức xuất hiện trong bộ phim James Bond năm 1983, Octopussy. Ảnh: DailyMotion

Món đồ mà anh ta bị cáo buộc đã cố gắng đánh cắp là mặt dây chuyền hình quả trứng Fabergé phiên bản giới hạn, dài 3,3 inch (8,4 cm), thiết kế lấy cảm hứng từ bộ phim Bond, có sự tham gia của tài tử Roger Moore trong vai điệp viên 007.

Trên thế giới chỉ có 50 mặt dây chuyền như vậy còn tồn tại. Chúng được làm từ vàng 18 carat, phủ men xanh lá cây và đính 60 viên kim cương trắng cùng 15 viên sapphire xanh.

Theo trang web của cửa hàng trang sức, quả trứng khi mở ra để lộ một con bạch tuộc bằng vàng 18 carat nằm bên trong, được trang trí bằng các giác hút kim cương trắng và mắt kim cương đen.

Hải Thư (Theo Telegraph)