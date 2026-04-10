Kẻ trộm kiện ngược nhân viên siêu thị vì bị đuổi đánh

MỹĐi ăn trộm hàng ở siêu thị nhưng bị nhân viên đuổi theo chặn đánh, Joshua Merkel đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại tinh thần và thể chất.

Joshua Merkel kiện siêu thị Albertsons và nhân viên thu ngân Matthew "Deme" Cooper, yêu cầu bồi thường 10.000 USD để trang trải chi phí y tế và tổn thương tinh thần sau vụ trộm bất thành vào năm 2024.

Siêu thị Albertsons bị cho rằng không tuyển chọn và đào tạo nhân viên hợp lý. Merkel cho biết phải chịu nhiều thương tích, bao gồm các vết bầm tím và trầy xước, căng hoặc rách cơ, đau đầu, gãy xương mặt và hàm, cùng nhiều thương tích khác.

Vụ kiện dân sự được đệ trình vào ngày 2/3 tại tòa án ở hạt Multnomah, vài tháng sau khi nhân viên Cooper của siêu thị Albertsons được tuyên bố vô tội về tội hành hung cấp độ hai trong vụ án hình sự.

"Tôi hiểu mình đã phạm tội. Tôi không nên làm vậy, chuyện đó sẽ không xảy ra nếu tôi không đói khát và ăn trộm. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa", Merkel khai trong phiên tòa hình sự trước đó.

Nhân viên siêu thị đối đầu kẻ trộm

Theo lời khai, Merkel có tiền trong túi nhưng không hề có ý định trả tiền khi chất hàng vào xe đẩy tại siêu thị Albertsons trên đường cao tốc Beaverton-Hillsdale ở bang Oregon vào khoảng 22h ngày 4/3/2024.

Merkel khai đã bảo bạn gái chọn bất cứ thứ gì cô thích khi cả hai dạo quanh các gian hàng. Cuối cùng, họ lấy thịt nguội, nước sốt salad, xúc xích đông lạnh, bánh enchiladas và một gói bánh quy nhân kem.

Bạn gái của Merkel, Jennifer York, rời khỏi siêu thị và trở lại chiếc xe Ford, đậu ở chỗ dành cho người khuyết tật gần lối vào. Sau khi ký thỏa thuận miễn truy tố, người phụ nữ 44 tuổi khai rằng không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.

Merkel bỏ đi mà không trả tiền, đang đẩy xe hàng ra ngoài thì nghe thấy tiếng hét: "Tao phát ngán với việc mày ăn cắp đồ trong cửa hàng của tao rồi!".

Công tố viên lập luận rằng Cooper, 31 tuổi, nhân viên duy nhất làm việc tại quầy thu ngân vào giờ đó, đã đuổi theo Merkel, 45 tuổi, qua bãi đậu xe của siêu thị.

Một đoạn video giám sát không có âm thanh cho thấy Cooper vung mạnh tay về phía Merkel. Phần còn lại của vụ ẩu đả diễn ra ở góc khuất camera, chỉ thấy một người qua đường dậm chân liên tục và một người khác đưa tay lên trán, như thể không tin vào mắt mình. Chiếc xe đẩy hàng bị bỏ lại, lăn xuống dốc.

Theo lời kể của Merkel, Cooper đá cửa xe Ford đóng lại, dùng thân mình quật ngã anh ta xuống đất và đá vào mặt ít nhất 5 lần. Sau đó, Merkel lên được xe và bạn gái lái đi.

"Tôi hoàn toàn không muốn đánh nhau. Tôi chỉ muốn chút đồ ăn thôi", Merkel nói trước tòa.

Joshua Merkel bị thương sau khi bị nhân viên siêu thị chặn lại, vung tay đấm vì đẩy xe chở hàng ra ngoài mà không trả tiền.

Cooper không ra làm chứng, nhưng một cảnh sát cho biết nhân viên này đã gọi 911 vào tối đó và nói đã giành giật chiếc xe đẩy hàng trong trạng thái căng thẳng cực độ.

Tối hôm sau, Merkel đến phòng cấp cứu, được điều trị gãy xương hàm và bầm mắt.

Cooper đối mặt với án tù gần 6 năm với tội danh hành hung cấp độ hai.

Trong quá trình tố tụng hình sự, luật sư bào chữa của Cooper, Jason Steen, chỉ trích gay gắt độ tin cậy của Merkel, cho rằng động cơ thực sự của tên trộm này là đổi một số mặt hàng đắt tiền, bao gồm một gói sườn bò chữ T, lấy ma túy đá.

"Ở thành phố Portland, chúng ta có mạng lưới an sinh xã hội rất tốt dành cho những người đói hoặc sắp chết đói. Ông Merkel không quan tâm đến những điều đó. Ông ta chỉ đói ma túy đá mà thôi", Steen nói.

Merkel thừa nhận sử dụng ma túy không thường xuyên trong khoảng 10 năm, nhưng phủ nhận mọi động cơ khác ngoài việc kiếm đồ ăn.

Công tố viên lập luận rằng Merkel không phải là người bị đưa ra xét xử, vụ hành hung đã được chứng minh bằng đoạn video giám sát và lời khai của hai bác sĩ phòng cấp cứu. "Đây không phải là vụ án bàn về việc nạn nhân tốt hay xấu. Đây là vụ án bàn về hành vi của bị cáo có phạm tội hay không", công tố viên Katherine Williams nói.

Bồi thẩm đoàn mất chưa đến hai giờ nghị án và phán quyết Cooper vô tội vào tháng 9/2025.

Merkel bị buộc tội vào tháng 10/2024 với một tội danh nhẹ là trộm cắp cấp độ ba, nhưng vụ án này chưa được giải quyết.

Vụ kiện dân sự mới đệ trình của Merkel chưa ấn định ngày xét xử. Thư ký tòa án lưu ý rằng vụ kiện này đủ điều kiện để giải quyết thông qua trọng tài.

Nạn trộm cắp tại cửa hàng bán lẻ

Các nhà bán lẻ ở Portland đã báo cáo tỷ lệ trộm cắp tại cửa hàng tăng vọt trong 5 năm qua. Theo số liệu thống kê tội phạm hàng năm của Sở Cảnh sát Portland, năm 2020, cảnh sát thành phố ghi nhận gần 3.000 vụ trộm cắp được phân loại là trộm cắp tại cửa hàng. Đến 2025, con số này tăng vọt lên hơn 10.300 vụ. Nhưng cảnh sát cho rằng mức tăng 240% là do việc ghi nhận thông tin tốt hơn.

Tuy nhiên, nhiều nhà bán lẻ lớn nhỏ đã đóng cửa trong những năm gần đây và đổ lỗi cho nạn ăn cắp vặt là nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Mac McKnight, chuyên gia về sử dụng vũ lực và đào tạo bảo vệ, cho rằng nhân viên không nên cố gắng bảo vệ hàng hóa khỏi những kẻ trộm cắp. "Nếu bạn không thể thắng, đừng can thiệp. Nếu công việc của bạn là kiểm tra hàng hóa, hãy làm việc đó thôi. Nếu cần đảm bảo an ninh, hãy thuê người chuyên nghiệp", McKnight khuyên.

Chi nhánh siêu thị Albertsons trên đường Beaverton-Hillsdale đã bị đóng cửa vĩnh viễn vào tháng 7/2025.

Tuệ Anh (theo Oregon Live, KOIN)