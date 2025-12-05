Kế toán trường học trăn trở về phụ cấp

15 năm làm kế toán, chị Thi Hoàng, Vĩnh Long, loay hoay với mức lương hơn 6 triệu đồng, phụ cấp chỉ 0,1%, nên thấy thiệt thòi vì công việc đòi hỏi trách nhiệm cao, rủi ro lớn.

Những ngày qua, chị Hoàng và nhiều người chuyền tay một đường dẫn trực tuyến để ký tên đề nghị tăng phụ cấp cho kế toán, nhân viên trường học. Đến 4/12, hơn 13.700 người đã tham gia. Chủ đề này cũng thu hút trên mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt tương tác.

Chị Hoàng cho biết làm kế toán tại một trường THCS. Theo chị, công việc tưởng chừng chỉ liên quan tiền lương, sổ sách tài chính nhưng thực tế có hàng chục đầu việc không tên.

Chị lấy ví dụ việc chi công tác phí, không đơn giản chỉ chi tiền mà trước đó phải thu thập, đối chiếu giấy mời, phiếu đi đường. Mỗi đầu việc phải kèm theo nhiều bước kiểm tra vì mỗi chữ ký, quyết định chi-tiêu đều có thể đối mặt với rủi ro nghiệp vụ. Thời điểm đầu hoặc cuối năm học, chị phải ôm việc về nhà làm đến đêm để kịp báo cáo.

"Công việc áp lực, trách nhiệm cao kèm theo rủi ro lớn. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể bị xử lý kỷ luật, bồi thường, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự", chị nói, nhìn nhận kế toán trường học hiện không có phụ cấp, ưu đãi tương xứng.

Sau 15 năm công tác, chị hưởng lương hệ số 2.67 và phụ cấp 0,1%, mỗi tháng thực nhận khoảng 6 triệu sau khi trừ bảo hiểm và các loại phí. Chị cho biết nhiều nhân viên mới ra trường chỉ nhận 85% lương, khoảng hơn 4 triệu, "không đủ nuôi chính mình, chứ chưa nói đến gia đình, con nhỏ".

Chị Thanh Thương, 34 tuổi, kế toán một trường mầm non ở Thanh Hóa, trong cảnh tương tự. Hơn 10 năm là nhân viên hợp đồng, chị chật vật xoay xở với đồng lương 4-5 triệu đồng mỗi tháng. Sau được vào biên chế, lương của chị mới tăng lên mức hơn 7 triệu đồng.

"Cùng công tác ở trường nhưng nhìn lương mình với các đồng nghiệp khác quá chênh lệch khiến tôi chạnh lòng", chị Thương chia sẻ.

Phòng làm việc của kế toán trường học. Ảnh minh họa: AI

Thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Luông, TP HCM, đánh giá khối lượng công việc của kế toán nhiều, đòi hỏi trách nhiệm cao. Ngoài công việc chuyên môn, tất cả báo cáo, sổ sách, hoạt động của trường đều ít nhiều liên quan đến khâu kế toán. Giáo viên còn có buổi trống tiết nhưng nhân viên trường học phải đi làm đầy đủ.

"Khi duyệt bảng lương cho họ mà tôi thấy xót xa. Có cô tâm sự thẳng thắn nếu không nhờ gia đình hỗ trợ, cô đã nghỉ việc từ lâu", thầy Cường nói. "Giáo viên còn có phụ cấp 30-70% lương tùy diện, nhưng số này chỉ có phụ cấp 0,1-0,2%, không đáng kể".

Trong bản kiến nghị đang lan truyền, mức phụ cấp với kế toán và nhân viên trường học lên đến 50-70%. Chị Thương cho hay bản thân và nhiều đồng nghiệp không kỳ vọng con số này, song vẫn tham gia với hy vọng góp thêm tiếng nói để chế độ được cải thiện.

"Chúng tôi muốn được ghi nhận công sức đúng với thực tế công việc. Đây là điều mà kế toán các trường học chờ đợi mòn mỏi nhiều năm qua", chị Thương bày tỏ.

Trả lời VnExpress, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, ngày 4/12, nói nhiều lần nhận được tâm thư của đội ngũ kế toán nói riêng và nhân viên trường học nói chung về chế độ phụ cấp.

Ông cho hay Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã đề cập đến phụ cấp cho nhóm này với mức tối đa 30%. Khi xây dựng dự thảo về chính sách tiền lương và phụ cấp, Bộ đề xuất lộ trình với hai giai đoạn, nhằm "cân đối với ngân sách nhà nước". Giai đoạn một từ năm 2026 đến 2030, nhân viên trường học được nhận phụ cấp ở mức 20%. Giai đoạn hai từ năm 2031 trở đi sẽ thực hiện mức phụ cấp ưu đãi 30% như Nghị quyết 71 đề ra.

Cả nước hiện có khoảng 246.800 nhân viên kế toán, văn thư, y tế,... làm việc trong trường học, được gọi là "viên chức chuyên ngành và chuyên môn dùng chung". Trong đó, 95.600 người trong biên chế, còn lại là hợp đồng.

Theo Nghị định 204 của Chính phủ, hệ số lương của nhân viên trường học là 1,86-4,89, tương đương lương tháng 4,35-11,4 triệu đồng. Tùy vị trí công việc, họ cần có bằng trung cấp trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ phù hợp.

Cùng nhóm này, nhưng nhân viên y tế đang được hưởng phụ cấp ưu đãi 20%; kế toán, thủ quỹ, người phụ trách thiết bị thí nghiệm hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,1-0,2%. Nhân viên văn thư, thư viện, công nghệ thông tin không có phụ cấp.

Lệ Nguyễn

*Tên giáo viên được thay đổi