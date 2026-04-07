Kế toán 'phù phép' hóa đơn 60.000 lít xăng

Đồng ThápVõ Thị Thùy Trang, kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, móc nối với cửa hàng xăng dầu lập hóa đơn khống gần 60.000 lít xăng.

Ngày 7/4, Trang, 44 tuổi, bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 16 năm tù; Trần Hoàng Nhân (33 tuổi, cửa hàng trưởng công ty xăng dầu) 7 năm tù, cùng về tội Tham ô tài sản.

Các bị cáo Nguyễn Thành Tấn, 58 tuổi; Hồ Vũ Bảo, 44 tuổi và Huỳnh Thị Lan, 58 tuổi, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, lần lượt lĩnh 1-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện các bị cáo đã khắc phục xong toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, gây thất thoát.

Võ Thị Thùy Trang cùng các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hoàng Nam

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2020 đến tháng 8/2023, Trang lợi dụng sự tin tưởng và việc kiểm tra, giám sát tài chính, kế toán chưa chặt chẽ của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Ban) để nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ngân sách. Nữ kế toán sau đó móc nối với Nhân, cửa hàng trưởng một công ty xăng dầu ở xã Long Định.

Trong giai đoạn này, Nhân xuất hơn 100 hóa đơn bán hơn 62.000 lít xăng dầu cho Ban, tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế lái xe chỉ nhận hơn 2.900 lít; số còn lại được lập 78 bộ chứng từ khống, giúp Trang chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trang lập gần 100 hóa đơn, chứng từ khống khi mua hàng từ nhiều hộ kinh doanh văn phòng phẩm để rút ruột ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Có trường hợp chủ một hộ kinh doanh ở phường 1, TP Mỹ Tho cũ phát hiện 12 lần kho bạc chuyển hơn 140 triệu đồng vào tài khoản nhưng không có giao dịch mua bán. Khi được liên hệ, Trang nói là chuyển nhầm, yêu cầu rút tiền mặt đưa lại rồi chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, với các thủ đoạn này, Trang đã lập khống 173 bộ chứng từ, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều đơn vị kinh doanh để hợp thức hồ sơ thanh toán, qua đó chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng ngân sách.

Trong thời gian trên, lãnh đạo Ban gồm ông Bảo, Tấn và bà Lan bị xác định thiếu trách nhiệm trong quản lý tài sản công, buông lỏng quản lý tài chính, kế toán; không kiểm tra, kiểm soát và không quản lý chặt việc sử dụng chữ ký số (USB Token), tạo điều kiện để Trang chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra cũng xác định không có cơ sở kết luận ba chủ hộ kinh doanh bán hàng là đồng phạm của Trang.

Hoàng Nam