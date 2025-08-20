Kế toán dùng chữ ký số của sếp duyệt khống hàng trăm chứng từ

Đồng ThápNguyễn Tấn Sĩ dùng chữ ký số của lãnh đạo Phòng Nội vụ duyệt hàng trăm chứng từ khống, chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng suốt 3 năm.

Ngày 19/8, Sĩ, 36 tuổi, cựu kế toán Phòng Nội vụ thành phố Mỹ Tho bị TAND Đồng Tháp tuyên 20 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Cựu trưởng phòng Nội vụ TP Mỹ Tho Lê Văn Đẳng, 58 tuổi, bị tuyên 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tại tòa, Sĩ thừa nhận hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi vì làm liên lụy đến cựu trưởng phòng.

Nguyễn Tấn Sĩ tại tòa. Ảnh: Nam An

HĐXX nhận định hành vi của Sĩ là nghiêm trọng, dùng thủ đoạn chiếm đoạt ngân sách nhà nước với số tiền lớn diễn ra nhiều lần trong thời gian dài nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian đủ dài để răn đe. Quá trình điều tra, bị cáo đã tác động gia đình nộp lại hơn 860 triệu đồng để khắc phục một phần thiệt hại.

Theo cáo trạng, năm 2018 ông Đẳng là phó phòng được trưởng phòng ủy quyền quyết định các vấn đề liên quan tài chính, ngân sách và ký vào tất cả hồ sơ, chứng từ kế toán của phòng. Đến năm 2022, ông Đẳng được bổ nhiệm làm trưởng phòng, được giao quản lý chữ ký số nhưng không bảo quản, cất giữ, bảo mật theo quy định.

Phát hiện việc quản lý lỏng lẻo lại đang cần tiền tiêu xài cá nhân, Sĩ nghĩ ra cách dùng chữ ký số của thủ trưởng để chiếm đoạt tiền. Anh ta sử dụng máy tính truy cập vào cổng dịch vụ công kho bạc Nhà nước rồi đăng nhập vào tài khoản kế toán của mình, lập chứng từ khống và lấy USB token chữ ký số của Sĩ cắm vào máy vi tính để ký chứng từ. Sau khi thoát ra, Sĩ truy cập trở lại cổng lần nữa và đăng nhập vào tài khoản của ông Đẳng, lấy USB token chữ ký số của ông này sau đó nhập mật khẩu ký duyệt chứng từ chuyển đến kho bạc.

Để dễ dàng rút tiền, Sĩ gặp hai người quen trước đó nói dối đang "làm ăn", nhờ họ cho mượn các tài khoản để kho bạc chuyển tiền vào, sau khi nhận tiền những người này sẽ rút ra đưa lại cho Sĩ.

Cụ thể, năm 2021 Sĩ lập 20 chứng từ thanh toán khống để chuyển tiền từ tài khoản của phòng tại kho bạc, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng. Năm 2022 lập 40 chứng từ thanh toán khống, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. Năm 2023 lập 76 chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Trong ba năm cựu kế toán đã lập 136 chứng từ khống, chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng tiền ngân sách nhưng lãnh đạo vẫn không hay biết.

HĐXX nhận định hai người quen của Sĩ có hành vi cho mượn tài khoản, rút tiền giúp nhưng không biết số tiền này do phạm tội mà có nên không phải là đồng phạm.

Nam An