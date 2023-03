Kế toán bị giết, cảnh sát truy tìm giám đốc

Bình DươngCông nhân phát hiện nữ kế toán 30 tuổi nằm chết trong phòng với nhiều vết thương, còn giám đốc Yang Zhong Wu, quốc tịch Trung Quốc, lên ôtô bỏ chạy.

Án mạng xảy ra trong Công ty Vĩnh Tường. Ảnh: Yên Khánh

Chiều 29/3, nhiều công nhân Công ty Vĩnh Tường ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, nghe tiếng thét lớn ở phòng kế toán, còn giám đốc Yang Zhong Wu, 47 tuổi, lên xe bán tải chạy đi với vẻ hốt hoảng. Vào trong, mọi người phát hiện chị Lý Thị Mai, 30 tuổi, kế toán công ty, nằm chết bên vũng máu.

Thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân bị nam giám đốc sát hại. "Hiện ai phát hiện nghi can Yang Zhong Wu thì báo tin về Phòng cảnh sát Hình sự Bình Dương hoặc cơ quan công an gần nhất", Công an Bình Dương ra thông báo.

Cảnh sát đang phối hợp các địa phương chốt chặn mọi ngả đường, truy bắt Yang Zhong Wu.

Yang Zhong Wu, quốc tịch Trung Quốc - nghi can giết kế toán, đang bị truy tìm. Ảnh: Yên Khánh

Yên Khánh