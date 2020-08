Kẻ thuộc top 10 truy nã gắt gao của FBI bị bắt

FBI tuyên bố đã bắt được Yaser Abdel Said, một trong 10 kẻ thuộc diện truy nã gắt gao nhất của cơ quan này.

Theo thông báo từ văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở Dallas hôm 26/8, Yaser Abdel Said đã bị bắt tại thành phố Justin, bang Texas, cùng ngày. Y đang bị giới chức liên bang giam giữ và sẽ sớm được chuyển tới hạt Dallas.

"Đội Đặc nhiệm về Tội phạm Bạo lực do FBI đứng đầu đã làm việc không mệt mỏi để tìm ra Yaser Abdel Said. Những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm chưa từng từ bỏ nhiệm vụ tìm kiếm hắn ta cũng như cam kết không bao giờ quên những nạn nhân nhỏ tuổi trong vụ án này", đặc vụ FBI Matthew DeSarno cho biết.

Nghi phạm Yaser Abdel Said. Ảnh: FBI.gov.

Said thuộc danh sách truy nã gắt gao của FBI kể từ tháng 12/2014 vì sát hại hai con gái Amina, 18 tuổi, và Sarah, 17 tuổi, vào năm 2008. Vào ngày đầu năm mới, y đã dùng taxi của mình chở hai con gái đi lòng vòng với lý do đưa đi ăn.

Vài giờ sau, thi thể của Amina và Sarah được tìm thấy với nhiều vết thương do súng bắn, bên trong chiếc taxi bị Said bỏ lại tại Irving, Texas. Trước khi chết, Sarah đã kêu cứu trong thời gian ngắn ngủi một cách tuyệt vọng.

Dựa trên cuộc điều tra của Sở cảnh sát Irving, vào ngày 2/1/2008, lệnh bắt giữ Said đã được đưa ra. Quá trình tìm kiếm y có sự tham gia của Lực lượng Đặc nhiệm về Tội phạm Bạo lực Dallas, gồm các đặc nhiệm FBI và các sĩ quan từ sở cảnh sát Carrollton, Dallas, Garland, Grand Prairie và Irving.

"Ngay cả sau 12 năm thất vọng và bế tắc, quá trình truy lùng kẻ sát hại hai con gái vẫn chưa dừng lại. Vụ bắt Yaser Said hôm nay đưa chúng ta tiến gần hơn tới thực thi công lý thay hai cô gái", tuyên bố của FBI khẳng định.

Patricia Owens, mẹ của các nạn nhân và là vợ cũ của Said, cho biết thấy rất nhẹ nhõm khi biết tin y bị bắt. Owens chia sẻ 12 năm qua là cơn ác mộng đối với gia đình cô và dù có rất nhiều lời đồn đoán về động cơ gây án của Said, cô vẫn không hiểu tại sao Said lại sát hại hai con gái của mình.

Thời điểm xảy ra sự việc, cảnh sát cho biết gia đình Said xảy ra "vấn đề" và họ vẫn cố tìm hiểu động cơ gây án của y. Nhiều giả thuyết cho rằng hành động của Said bắt nguồn từ tín ngưỡng của hắn về quy tắc "danh dự" vô cùng hà khắc dành cho nữ giới, trong đó đàn ông có thể giết những người thân là nữ bị cho là "khiến gia đình ô nhục". Tuy nhiên, cảnh sát cho biết vẫn tiếp tục điều tra và chưa đưa ra kết luận.

Yaser Abdel Said là kẻ thứ 504 được đưa vào danh sách "Mười kẻ bỏ trốn bị truy nã gắt gao nhất" của FBI. Danh sách này được thành lập vào tháng 3 năm 1950.

Ngọc Ánh (Theo CNN/ FBI.gov/DallasNews)