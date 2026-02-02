'Kẻ thù thầm lặng' khiến dân văn phòng đối mặt nguy cơ mổ cột sống sớm

Thừa cân và ngồi nhiều đang khiến các bệnh lý cột sống tấn công mạnh giới văn phòng từ tuổi 35, buộc người trẻ phải đối mặt nguy cơ phẫu thuật sớm nếu không thay đổi lối sống.

Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, tại chương trình tập huấn Cập nhật xu hướng ứng dụng phẫu thuật nội soi cột sống trên lâm sàng ngày 1/2, cho biết số lượng người mắc bệnh lý cột sống đang gia tăng nhanh chóng do hai yếu tố chính của cuộc sống hiện đại, gồm sự thừa cân và thói quen ngồi nhiều.

Thực tế tại bệnh viện cho thấy nhóm bệnh nhân 35-45 tuổi đến khám cột sống ngày càng phổ biến, thay vì chỉ gặp ở người cao tuổi như trước đây. Đây là độ tuổi lao động chính, nhưng lại đang đối mặt với nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng nếu không có sự can thiệp kịp thời về lối sống.

Theo bác sĩ Mừng, cân nặng dư thừa làm tăng tải lực lên cột sống, đặc biệt vùng thắt lưng - nơi chịu lực chính của cơ thể, khiến các tổn thương diễn tiến nhanh hơn. Bên cạnh đó, việc ngồi nhiều, ít vận động là "kẻ thù thầm lặng" dẫn đến thoát vị đĩa đệm, dày dây chằng vàng và hẹp ống sống.

Y bác sĩ Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 trong phòng mổ. Ảnh: Quỳnh Trần

Để hạn chế nguy cơ phải phẫu thuật, người dân cần chủ động bảo vệ cột sống bằng cách kiểm soát cân nặng, ăn uống hợp lý, bổ sung đủ vi chất cho xương khớp. Khi làm việc, nên ngồi đúng tư thế, giữ lưng thẳng, màn hình ngang tầm mắt và thay đổi tư thế sau mỗi 30-45 phút giúp giảm tải cho cột sống và hệ cơ nâng đỡ.

Hạn chế mang vác nặng sai tư thế, tránh cúi gập người đột ngột. Duy trì vận động thường xuyên với các bài tập tăng cường cơ lưng, cơ bụng và cơ lõi đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định cột sống và phòng ngừa đau lưng. Khi tham gia thể thao, cần khởi động kỹ, tập đúng kỹ thuật và tránh gắng sức quá mức.

Trường hợp điều trị bảo tồn không hiệu quả và buộc phải can thiệp, y học hiện đại đã có nhiều tiến bộ. Tại hội nghị, các chuyên gia giới thiệu kỹ thuật nội soi một cổng, hai cổng với ưu điểm xâm lấn tối thiểu, ít đau, giảm biến chứng và giúp người bệnh hồi phục, trở lại sinh hoạt sớm hơn so với mổ mở truyền thống. Các bác sĩ trẻ được thực hành trực tiếp kỹ thuật này trên mô hình xương nhân tạo (Sawbone) và quan sát mổ thị phạm truyền hình trực tiếp từ phòng mổ.

Lê Phương