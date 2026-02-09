Kẻ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: 'Tính toán cả đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây'

Lê Sỹ Tùng khai có ý định giết người cướp tài sản từ 9 tháng trước, tìm mua súng, nhiều lần khảo sát thực địa và tính toán cả đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây.

Chiều 9/2, Tùng (33 tuổi, kẻ thảm sát 3 người trong gia đình chủ cơ sở thu mua nông sản ở xã Đăk Nhau) bị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử về 4 tội: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.

Kẻ thảm sát 3 người ở Đồng Nai hầu tòa Lê Sỹ Tùng trông gầy hơn so với lúc bị bắt, luôn cúi gằm.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận 4 tháng trước, xảy ra tại cơ sở Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ) khiến vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên cùng cháu ngoại 12 tuổi tử vong.

An ninh phiên xử được siết chặt bởi nhiều lực lượng cảnh sát. Chỉ những người có giấy triệu tập của tòa mới được vào trong.

Liên quan đến vụ án, Lưu Minh Tiến (29 tuổi) bị xét xử tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Riêng bị cáo Phạm Quang Huy (36 tuổi) có đơn xin xét xử vắng mặt về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Lê Sỹ Tùng bị đưa đến tòa lúc 13h30.

Tùng từng là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhưng bỏ học giữa chừng. Hồi học lớp 11, anh ta đã phạm tội Trộm cắp tài sản và bị xử án 2 năm tù treo.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Tùng khai đã hình thành ý định giết người từ khoảng 9 tháng trước thời điểm gây án. 3 tháng sau đó hắn tìm mua súng trên mạng; thông qua sự giới thiệu của Phạm Quang Huy, Tùng gặp và mua súng từ Nguyễn Văn Việt với giá 52 triệu đồng, trong đó có 750 viên đạn trị giá 10 triệu đồng.

Bị cáo cho biết trước khi gây án đã nhiều lần đi khảo sát thực địa; lần gần nhất là hơn nửa tháng trước khi gây án, Tùng mua máy cắt sắt và mang giấu gần khu vực hiện trường. Ngoài khẩu súng dùng gây án, Tùng còn sử dụng một khẩu súng khác để tập bắn.

Trong quá trình tìm mục tiêu, Tùng khai đã đi nhiều nơi để quan sát, lựa chọn. Tiêu chí đặt ra là "có thể bắn từ bên ngoài vào trong nhà, có đường rút lui thuận lợi và hạn chế để lại dấu vết". Tùng cho biết khi chọn cơ sở thu mua nông sản này, không xác định rõ trong nhà có bao nhiêu người.

Bị cáo cũng khai việc di chuyển qua nhiều chặng, thay đổi phương tiện nhằm đánh lạc hướng, gây khó khăn cho công tác truy xét; đồng thời đã tính đến tình huống bị phát hiện, bị bao vây và cách xử lý trong trường hợp đó.

Cáo trạng xác định, Tùng không có việc làm ổn định, không thu nhập nhưng thích lối sống xa hoa; thường xuyên đăng hình ảnh du lịch, mua sắm mô tô phân khối lớn để đi phượt, sở hữu súng săn và tham gia hoạt động săn bắn.

Để chuẩn bị gây án, Tùng bán xe máy lấy tiền mua súng quân dụng, đạn và phụ kiện; mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, móc câu, dây dù; chuẩn bị quần áo, giày dép để thay đổi nhân dạng, tránh bị phát hiện và đánh lạc hướng điều tra.

Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản của ông Đỗ Duy Thiên khá giả, ít người, nằm biệt lập; nhiều lần quay lại thăm dò, nắm quy luật sinh hoạt, đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công và đường tẩu thoát.

Ngày 1/10/2025, Tùng mang theo toàn bộ công cụ, chạy xe máy từ nhà ở phường Phước Long đến Bệnh viện Thánh Tâm (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) gửi xe, rồi đi ô tô khách lên Đà Lạt nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau đó, Tùng tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến bằng ô tô khách, xe ôm, xe buýt; mỗi lần đổi phương tiện đều thay trang phục, đội tóc giả, mũ, đeo khẩu trang che kín mặt.

Khoảng 7h ngày 2/10/2025, Tùng đi xe khách từ xã Bom Bo, tiếp tục đón xe ôm đến xã Đắk Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, Tùng xuống xe, đi bộ vào lô cao su để thay trang phục, lắp súng, bắn thử kiểm tra độ chính xác, rồi dùng móc câu buộc dây dù kéo để giật cúp điện vào nhà nạn nhân.

Chiều tối cùng ngày, khi vợ chồng ông Thiên và cháu ngoại đang ăn, Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách khoảng 35 m, nổ súng bắn ông Thiên và cháu bé. Sau đó, Tùng vào nhà phá két sắt; khi nghe tiếng kêu cứu của vợ ông Thiên, Tùng đi ra bắn tiếp. Lấy được hơn 50 triệu đồng trong két, Tùng bỏ trốn. Ba ngày sau, hắn bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà ở phường Phước Long.

Phiên tòa đang diễn ra phần xét hỏi.

Lưu Minh Tiến và Nguyễn Văn Việt tại tòa.

Trước đó, tại phần thủ tục phiên tòa, Tùng từ chối luật sư bào chữa cho mình, song nói thêm: "Nếu HĐXX thấy cần có luật sư thì luật sư cứ bào chữa".

Trong khi đó, theo khoản 1 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự, với các vụ án mà bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, cơ quan tiến hành tố tụng bắt buộc phải chỉ định luật sư bào chữa, kể cả khi bị cáo không mời luật sư.

Về việc vắng mặt bị cáo Phạm Quang Huy, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai cho rằng việc này không ảnh hưởng đến nội dung xét xử, bởi quá trình điều tra, truy tố, VKS đã thu thập đầy đủ chứng cứ nên đề nghị tòa tiếp tục làm việc.

Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng, qua ý kiến các bên, bị cáo Tùng không đồng ý luật sư bào chữa chỉ định, song cũng nói "nếu HĐXX thấy cần thiết thì luật sư cứ bào chữa", nên phiên tòa vẫn tiếp tục.

Các lực lượng cảnh sát giữ an ninh trật tự phiên tòa.

Đối với Lưu Minh Tiến, cáo trạng xác định bị cáo trực tiếp bán khẩu súng Ruger bắn đạn nổ (.22LR) cùng hàng trăm viên đạn cho Tùng. Dù biết rõ đây là vũ khí quân dụng, Tiến vẫn mua linh kiện trên mạng, lắp ráp thành súng hoàn chỉnh rồi đem bán.

Phạm Quang Huy đóng vai trò môi giới, trung gian trong giao dịch mua bán súng giữa Tiến và Tùng. Huy trực tiếp kết nối, nhận tiền đặt cọc, thỏa thuận giá và hưởng lợi từ việc giới thiệu súng.

Còn Nguyễn Văn Việt biết rõ tính chất của khẩu súng nhưng vẫn giao dịch, góp phần làm lưu thông vũ khí trái phép.

