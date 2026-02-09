Kẻ thảm sát 3 người ở Đồng Nai hầu tòa

Lê Sỹ Tùng - kẻ thảm sát 3 người trong gia đình chủ cơ sở thu mua nông sản ở xã Đăk Nhau để cướp tài sản, cùng 3 người cung cấp súng bị đưa ra xét xử, chiều 9/2.

13h, Tùng (33 tuổi, ngụ phường Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ) bị dẫn giải đến TAND tỉnh Đồng Nai, xét xử về 4 tội: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.

Tùng từng là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhưng bỏ học giữa chừng. Hồi học lớp 11, anh ta đã phạm tội Trộm cắp tài sản và bị xử án 2 năm tù treo.

Lê Sỹ Tùng (giữa) bị truy tố 4 tội danh. Ảnh:Thái Hà

Liên quan đến vụ án, Lưu Minh Tiến (29 tuổi) bị truy tố tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (36 tuổi) tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận 4 tháng trước, xảy ra tại cơ sở Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ) khiến vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên cùng cháu ngoại 12 tuổi tử vong.

Do vậy, Công an Đồng Nai đã "thần tốc" hoàn tất kết luận điều tra để sớm đưa vụ án ra xét xử. Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định Lê Sỹ Tùng bị "rối loạn loại phân liệt" nhưng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo cáo trạng, Tùng không có việc làm ổn định, không thu nhập nhưng thích lối sống xa hoa; thường xuyên đăng hình ảnh du lịch, mua sắm môtô phân khối lớn để đi phượt, sở hữu súng săn và tham gia hoạt động săn bắn.

Với bản tính ham hưởng thụ, lười lao động, Tùng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Do từng sử dụng súng săn và đi săn thường xuyên, anh ta quyết định dùng "hàng nóng" gây án, nhắm vào những gia đình khá giả, sống biệt lập ở khu vực hẻo lánh.

Để chuẩn bị kế hoạch, Tùng bán xe máy lấy tiền mua súng quân dụng, 750 viên đạn cùng phụ kiện; mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, móc câu, dây dù; chuẩn bị quần áo, giày dép để thay đổi nhân dạng, tránh bị phát hiện và đánh lạc hướng điều tra.

Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản của ông Đỗ Duy Thiên khá giả, ít người, nằm biệt lập. Hắn nhiều lần đến khu vực thăm dò, nắm quy luật sinh hoạt, đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công và đường tẩu thoát.

Ngày 1/10/2025, Tùng mang theo toàn bộ công cụ, chạy xe máy từ nhà ở phường Phước Long đến Bệnh viện Thánh Tâm (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) gửi xe, rồi đi ôtô khách lên Đà Lạt nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Tại đây, Tùng tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến bằng ôtô khách, xe ôm, xe buýt. Mỗi lần đổi phương tiện, anh ta đều thay trang phục, đội tóc giả, mũ, đeo khẩu trang che kín mặt.

Khoảng 7h ngày 2/10/2025, Tùng đi xe khách từ xã Bom Bo, tiếp tục đón xe ôm đến xã Đak Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, hắn xuống xe, đi bộ vào lô cao su để thay trang phục.

Trong bộ đồ chuyên dụng chạy môtô phượt, Tùng đeo kính, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng, bắn thử kiểm tra độ chính xác, rồi dùng móc câu buộc dây dù kéo để giật cúp điện vào nhà nạn nhân.

Chiều tối cùng ngày, khi thấy vợ chồng ông Thiên và cháu ngoại đang ăn, Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách khoảng 35 m, bắn ông Thiên và bé trai 12 tuổi. Sau đó, hắn vào nhà phá két sắt. Khi nghe tiếng kêu cứu của vợ ông Thiên, Tùng đi ra sát hại. Lấy được hơn 50 triệu đồng trong két, hắn bỏ trốn.

Ba ngày sau, nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà ở phường Phước Long.

Đối với Lưu Minh Tiến, cáo trạng xác định bị cáo trực tiếp bán khẩu súng Ruger bắn đạn nổ (.22LR) cùng hàng trăm viên đạn cho Tùng. Dù biết rõ đây là vũ khí quân dụng, Tiến vẫn mua linh kiện trên mạng, lắp ráp thành súng hoàn chỉnh rồi đem bán.

Phạm Quang Huy đóng vai trò môi giới, trung gian trong giao dịch mua bán súng giữa Tiến và Tùng. Huy trực tiếp kết nối, nhận tiền đặt cọc, thỏa thuận giá và hưởng lợi từ việc giới thiệu súng.

Còn Nguyễn Văn Việt biết rõ tính chất của khẩu súng nhưng vẫn giao dịch, góp phần làm lưu thông vũ khí trái phép.

Phước Tuấn