Kẻ tàng trữ ma túy tông thượng úy CSGT bị thương

Hải PhòngBị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe khi chạy quá tốc độ, Bùi Hữu Nhị, 24 tuổi, giấu 5 gói ma túy trong người, tông thẳng vào tổ công tác khiến thượng úy bị thương.

Trưa 24/7, Nhị bị Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng, tạm giữ để điều tra hành vi không chấp hành quy định giao thông và tàng trữ ma túy trái phép.

Bùi Hữu Nhị khi bị bắt giữ. Ảnh: Lê Tân

Trước đó, khoảng 10h25, Nhị chạy xe máy tốc độ cao trên quốc lộ 5, từ Hải Phòng về Hải Dương. Đến khu vực huyện An Dương, Trạm CSGT An Hưng phát hiện anh ta chạy quá tốc độ cho phép 10 km/h (60/50 km/h) nên ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, Nhị tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, lao thẳng vào tổ công tác và tông ngã thượng úy Hoàng Tuấn Anh; chấn thương chân, tay và lưng. Anh ta bị tổ công tác bắt giữ ngay sau đó.

Khám xét người Nhị, công an phát hiện 5 gói nhỏ chứa chất bội màu trắng. Nhị khai đây là ma túy, mua về để sử dụng.

Trạm CSGT An Hưng bàn giao Nhị cho Công an huyện An Dương điều tra.

Lê Tân