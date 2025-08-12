Kẻ tà dâm 'tẩy não' hơn 100 nữ đệ tử

Trung QuốcVương Hưng Phu làm giả thân phận là 'Phật sống chuyển thế' để mở tám đạo trường trên cả nước, thu hút hơn 3.000 tín đồ, lừa tiền và lạm dụng tình dục nhiều nữ đệ tử.

Năm 2008, một video có nhan đề "Lễ tọa sàng của Phật sống Lạc Tang Đan Chân" tuyên truyền rằng "Lạc Tang Đan Chân" đã chuyển thế thành Phật từ ngày 5 đến ngày 7/9 tại bốn ngôi chùa ở tỉnh Tứ Xuyên, được nhiều bậc thầy của Phật giáo Tây Tạng công nhận là Phật sống.

Tên thật của vị Phật sống này là Vương Hưng Phu, một người Hán định cư tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. 20 năm trước, ông Phu có hai thân phận công khai: một là nhân viên quản giáo trong hệ thống nhà tù ở Tế Nam và một là đại sư khí công.

Vào những năm 1980, dưới danh nghĩa đại sư khí công, ông Phu mở lớp thu nhận đệ tử, kiếm được 7.000 nhân dân tệ (NDT) mỗi tháng. Năm 1997, vì thường xuyên vắng mặt và nghỉ việc không lý do, ông Phu bị nhà tù Tế Nam sa thải.

Giữa những năm 1990, ông Phu nhanh chóng chuyển từ đại sư khí công sang cư sĩ Phật giáo, nhưng không hài lòng với thân phận này. Năm 2006, ông ta nảy ra ý tưởng dùng Phật giáo Tây Tạng để làm vỏ bọc cho bản thân, tự xưng là Phật sống chuyển thế, đã học Phật pháp nhiều năm tại các chùa ở Tây Tạng.

Năm 2008, ông Phu tìm mọi cách, bái một nhà sư ở chùa Nga Nhược, huyện Thạch Cừ làm thầy, đồng thời nhờ sư huynh đồng môn tên Lỗ Nhung giúp đỡ ngụy tạo thân phận, làm giả chứng minh thư từ Vương Hưng Phu người Hán biến thành Lạc Tang Đan Chân người Tây Tạng.

Có thân phận giả, ông Phu lại nhờ ông Nhung giúp tổ chức nghi lễ "tọa sàng" tại Thạch Cừ vào năm 2008, tuyên bố mình là Phật sống Lạc Tang Đan Chân. Như vậy, ông Phu đã hoàn tất quá trình chuyển đổi từ đại sư khí công thành Phật sống Lạc Tang Đan Chân.

Vương Hưng Phu làm lễ "tọa sàng" - nghi thức kế vị của Phật sống chuyển thế trong Phật giáo Tây Tạng. Ảnh: QQ

Để quảng bá rộng rãi danh hiệu Phật sống, ông Phu tổ chức cho hơn 200 tín đồ đến chứng kiến lễ "tọa sàng" được dàn dựng hoành tráng. Ông ta quay video buổi lễ, yêu cầu đệ tử dùng Photoshop tạo ra hình ảnh bản thân ngồi trên đài hoa sen, có Phật quang trên đầu và đúc tượng đồng để đệ tử cung phụng.

Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tây Tạng học Trung Quốc xác định rằng tuyên bố về thân phận Phật sống của Vương Hưng Phu hoàn toàn là bịa đặt. "Vương Hưng Phu chỉ khoác lên vỏ bọc tôn giáo, không có bất cứ quan hệ gì với Phật giáo Tây Tạng", người đại diện nói.

Theo Phật sống Drukhang Thubten Khedrup, Phó chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, việc Vương Hưng Phu tự xưng chuyển thế thành Phật sống là không phù hợp với giáo lý và nghi lễ cơ bản của Phật giáo Tây Tạng, cũng như quy định do Cục Tôn giáo Nhà nước ban hành, do đó không có danh hiệu Phật sống hợp pháp.

Chiêu trò vơ vét tiền của tín đồ

Nhà chức trách cáo buộc trong vòng 10 năm, ông Phu đã sử dụng thân phận Phật sống giả để lừa đảo 198 triệu NDT (hơn 720 tỷ đồng).

Ông Phu gặp gỡ các đệ tử tại ngôi nhà cũ được xây dựng hơn 40 năm trước ở Tế Nam. Trước mặt đệ tử, ông ta thể hiện hình tượng là vị lão tăng một lòng hướng Phật, sống thanh bần. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát Tế Nam phát hiện nơi ở thực sự của ông ta là ngôi biệt thự gần 1.000 m2 xa hoa, bề thế.

Ông Phu sở hữu 12 bất động sản trên khắp Trung Quốc. Tại những nơi ở này, cảnh sát thu giữ lượng lớn tiền mặt, nhiều thẻ ngân hàng, vàng miếng, hàng xa xỉ phẩm và rượu cao cấp.

Làm thế nào Vương Hưng Phu lại tích lũy được số tiền khổng lồ như vậy?

Theo cảnh sát Tế Nam, kể từ khi bắt đầu hoạt động dưới danh hiệu "Phật sống Lạc Tang Đan Chân", ông Phu thành lập 8 đạo trường tại Thẩm Dương, Bắc Kinh, Tế Nam và Thành Đô. Những đạo trường cốt lõi này lại được thiết lập nhiều chi nhánh, chiêu mộ hơn 3.000 đệ tử trên hơn 20 tỉnh thành và khu tự trị. Hàng năm mỗi đệ tử đều dâng lễ vật cúng dường cho ông Phu. Ông ta quảng bá rằng đưa tiền cúng dường sẽ nhận được ban phúc gấp bội, giống như "gieo một hạt giống, gặt hái vạn mẫu mùa màng".

Ngoài việc nhận cúng dường từ các đệ tử, ông Phu còn thu rất nhiều khoản tiền như đặt pháp danh, quy y, phí làm lễ quán đỉnh truyền pháp (nghi thức rưới nước lên đầu) với giá hơn 50.000 NDT cho một gói bốn cấp độ. Sau khi được ông Phu "làm pháp sự", những chiếc bình men lam mua với giá hơn 100 NDT trên mạng sẽ biến thành "bình cam lộ Long Vương", bán lại cho tín đồ với giá vài nghìn NDT mỗi chiếc.

Một tuần trước khi bị bắt, ông Phu đã thu được 470.000 NDT từ các đệ tử chỉ trong bảy ngày dưới chiêu bài làm lễ quán đỉnh, ban phước gia trì và tự nguyện cúng dường. Ông ta còn lọc riêng những tờ tiền mới, bó lại cất giữ trong két sắt.

Lượng lớn tiền mặt được cảnh sát tìm thấy trong nhà Vương Hưng Phu. Ảnh: QQ

Để kiếm lợi nhiều hơn nữa, ông Phu lấy tiền đầu tư vào các công ty, sắp xếp đệ tử làm đại diện pháp lý. Các công ty này kinh doanh vật phẩm Phật giáo với giá đắt gấp 10 - 100 lần giá trị thực, in lậu kinh Phật và đĩa CD để bán cho đệ tử trên khắp cả nước.

Tổ chức phi pháp mà ông Phu xây dựng, với cấu trúc chặt chẽ và hệ thống phân cấp rõ ràng, đã trở thành "cỗ máy in tiền" cá nhân của ông ta.

Kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng, ông Phu và gia đình tiêu xài hoang phí. Con trai ông ta thất nghiệp nhưng thích sắm hàng hiệu, lái xe sang, tặng quà hơn 200.000 NDT cho một nữ streamer.

Quá trình tẩy não nữ đệ tử

Không chỉ giả mạo Phật sống để thu lợi gần 200 triệu NDT, ông Phu còn lợi dụng thân phận này để thao túng các nữ đệ tử, sau đó cưỡng hiếp và quấy rối tình dục.

Để khống chế họ, ông Phu yêu cầu mỗi người phải tự tay viết một lời thề độc trên "giấy chứng nhận quy y" khi tu luyện, nói rằng sẽ trọn đời phục tùng ông ta, nếu phản bội sư phụ hoặc giáo lý sẽ bị sét đánh, rắn cắn, ngạt thở hoặc bị xe cán chết, chịu báo ứng ngay trong kiếp này.

Sau khi các nữ đệ tử đã thề độc, ông Phu bắt đầu truyền bá những học thuyết tà giáo để kiểm soát tư tưởng, bắt họ tuân theo và coi thân thể như "pháp khí" để mặc ông ta sử dụng.

Trong các buổi truyền thụ Phật pháp tại nhiều đạo trường, ông Phu chỉ thị cho người phụ trách sắp xếp 1-2 nữ đệ tử trẻ trực mỗi đêm để phục vụ ông ta nghỉ ngơi, nhân cơ hội cưỡng hiếp và quấy rối họ.

Ông Phu chọn mục tiêu tấn công tình dục dựa trên thông tin cá nhân và mức độ sùng bái của tín đồ. Một nữ đệ tử nhớ lại Phu từng có ý đồ tấn công cô, cố thuyết phục cô rằng đó là "cách nhanh nhất để phá vỡ rào cản giữa con và sư phụ, giống như ổ cắm và phích cắm phải được kết nối thì mới có linh cảm".

Do ảnh hưởng của lời thề độc và học thuyết tà giáo, nhiều nữ đệ tử bị lạm dụng tình dục liên tục mà không dám phản kháng. Ước tính hơn 100 nữ đệ tử là nạn nhân của ông Phu, nhưng chỉ số ít đứng ra tố cáo sau khi ông ta bị bắt.

Sư huynh đệ cấu kết phạm pháp

Vương Hưng Phu có thể từ một đại sư khí công tự phong trở thành Phật sống, hoạt động phi pháp trên cả nước là nhờ vai trò vô cùng quan trọng của sư huynh Lỗ Nhung. Là chủ nhiệm ban quản lý của chùa Nga Nhược, ông Nhung móc nối giúp Vương Hưng Phu bái thầy mình làm sư phụ, trở thành sư huynh đệ đồng môn, sau đó cùng cấu kết để lừa đảo với mục đích làm giàu bất chính.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện trong quá trình ông Phu biến thành Lạc Tang Đan Chân, ông Nhung đã thiết lập các mối quan hệ, giúp sư đệ lấy được hai thẻ căn cước giả.

Để thuyết phục các đệ tử tin tưởng, Lỗ Nhung luôn tiếp đãi ông Phu như Phật sống thực sự mỗi khi dẫn đệ tử đến chùa Nga Nhược. Ông Nhung còn mượn danh nghĩa ban quản lý của chùa Nga Nhược để cấp giấy chứng nhận, ghi rõ Vương Hưng Phu là Phật sống Lạc Tang Đan Chân. Sự thông đồng của hai người khiến các đệ tử khó phân biệt thật giả.

Tháng 8/2016, ông Phu bị đệ tử ở Nam Ninh, Quảng Tây công khai tố cáo là Phật sống giả, có hành vi lừa tiền và quấy rối tình dục, gây ra cuộc tranh luận gay gắt trên mạng. Lỗ Nhung tiếp tục mượn danh nghĩa ban quản lý chùa Nga Nhược để ra tuyên bố ủng hộ ông Phu, mô tả ông ta là "bậc thượng sư thanh tĩnh, không bao giờ mưu cầu lợi ích cá nhân hay danh vọng".

Đáp lại, ông Phu chuyển tổng cộng 37,24 triệu NDT cho ông Nhung qua thẻ ngân hàng và tiền mặt.

Tháng 6/2017, cảnh sát Tế Nam bắt ông Phu và 7 thành viên chủ chốt trong tổ chức.

Năm 2021, TAND trung cấp thành phố Tế Nam tuyên Vương Hưng Phu phạm tội tổ chức và lợi dụng tà giáo gây cản trở việc thực thi pháp luật, kinh doanh bất hợp pháp, hiếp dâm và quấy rối tình dục phụ nữ. Tổng hợp mức án là 25 năm tù.

Lỗ Nhung bị kết án 6 năm tù.

Tháng 1/2016, Trung Quốc lần đầu công khai trên mạng danh sách "Phật sống" có giấy chứng nhận đặc biệt, nhằm ngăn chặn các Phật sống giả lừa tiền tín đồ. Công chúng có thể truy cập danh sách để tra cứu thông tin.

Tuệ Anh (theo CCTV, Xinhua)