Kẻ sát nhân 'tự chui đầu vào lưới' sau 15 năm ngỡ thoát tội

ScotlandSai lầm của cảnh sát khiến Iain Packer được nhởn nhơ suốt 15 năm sau khi giết cô gái bán dâm, tiếp tục gây loạt tội ác cho đến khi hắn tự kể lại câu chuyện của mình.

Emma Caldwell có tuổi thơ hạnh phúc cho đến khi chị gái cô qua đời vì ung thư. Quá đau buồn, Emma sa vào ma túy và bị cuốn vào con đường mại dâm để kiếm tiền mua thuốc.

Tháng 4/2005, bố mẹ Emma trình báo con mất tích sau khi không thể liên lạc được với cô. Lần cuối cô được nhìn thấy là ở trên phố Inglefield, Glasgow vào gần 23h ngày 4/4/2005.

Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng người phụ nữ 27 tuổi sẽ sớm xuất hiện nên không hành động gì. Tình hình nghiêm trọng hơn khi Emma được phát hiện không đến lấy thuốc methadone để điều trị nghiện ma túy và không gái mại dâm nào khác nhìn thấy cô.

Năm tuần sau, một người dắt chó đi dạo trong rừng Limefield ở thị trấn Biggar, South Lanarkshire - cách thành phố Glasgow gần 70 km - phát hiện thi thể khỏa thân của Emma trong con mương cạn.

Emma là gái mại dâm thứ 7 ở Glasgow bị sát hại trong vài năm trở lại đây, làm dấy lên nghi vấn về một kẻ giết người hàng loạt đang hoành hành.

Thi thể Emma Caldwell được phát hiện trong rừng vào một tháng sau khi mất tích. Ảnh: Sun

Cuộc điều tra về cái chết của Emma nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhưng những ý kiến bất đồng về nghi phạm và những mâu thuẫn nội bộ trong lực lượng đặc nhiệm Strathclyde ở Glasgow lúc bấy giờ đã làm phức tạp hóa cuộc tìm kiếm kẻ giết người.

Kẻ mua dâm bí ẩn

Bản chất công việc của Emma khiến cuộc điều tra trở nên khó khăn do khách mua dâm thường giao dịch bí mật. Nhưng những người hành nghề mại dâm khác trong khu đèn đỏ ở Glasgow đã cung cấp cho cảnh sát manh mối quan trọng đầu tiên.

Một gái mại dâm quen thân với Emma nói với cảnh sát rằng có một khách hàng đặc biệt bị ám ảnh bởi Emma. Người này thường nấp sau biển quảng cáo, nếu thấy khách khác cố bắt chuyện với Emma, hắn sẽ lái xe với tốc độ tối đa vượt qua họ để hăm dọa khiến họ sợ hãi bỏ đi, như thể hắn là người duy nhất được phép tiếp xúc với Emma.

Emma cũng kể với một vài "đồng nghiệp" khác rằng hắn từng cưỡng hiếp cô. Lúc này, cảnh sát đã có một nghi phạm để tập trung điều tra.

Nhờ sự giúp đỡ của những người phụ nữ, cảnh sát xác định được chiếc xe van nghi phạm sử dụng là xe của một công ty làm biển hiệu. Các sĩ quan tin rằng sợi dây cáp dùng để siết cổ Emma là loại dây dùng cho biển hiệu đèn neon.

Ngày 22/6/2005, cảnh sát xác định nghi phạm là Iain Packer. Anh ta phủ nhận mua dâm hay thường xuyên lui tới khu đèn đỏ. Nhưng các cô gái mại dâm đã nhận ra Packer chính là người đàn ông "phát cuồng vì Emma" khi được thám tử cho xem ảnh.

Một số gái mại dâm mô tả Packer hung hăng, nóng nảy và không thích sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ.

Ba lần bị chặn hướng điều tra

Các thám tử tin rằng đã tóm được hung thủ, nhưng điều tra viên cấp cao lại bảo họ không coi Packer là nghi phạm. Khi đó, các sĩ quan cấp dưới không biết rằng đã có một cuộc điều tra bí mật riêng biệt về vụ giết người và 4 nghi phạm đã được xác định.

Cuộc điều tra khác, gọi là Chiến dịch Bảo vệ, tập trung vào một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện cuộc gọi cuối cùng đến điện thoại của Emma vào tối cô mất tích. Dữ liệu từ điện thoại di động của Emma cũng cho thấy một trong những địa điểm cuối cùng cô đến là quán cà phê Thổ Nhĩ Kỳ mà các gái mại dâm thường lui tới.

Abubekir Oncu, người gọi cho Emma, phủ nhận gặp cô tối đó, thậm chí không nhớ mình đã gọi điện. Dù thừa nhận từng có quan hệ thân mật với Emma, anh ta khăng khăng không biết gì về án mạng.

Tuy nhiên, các thám tử thuộc Chiến dịch Bảo vệ vẫn tiếp tục tập trung toàn bộ sự chú ý vào Oncu và bạn bè của anh ta. Họ tiêu tốn chi phí lớn khi giám sát quán cà phê 24/24 bằng cách đặt thiết bị nghe lén bên trong.

Trong khi đó, các thám tử ban đầu tiếp tục điều tra Packer. Một gái mại dâm khác kể rằng có lần Packer đưa cô đến một địa điểm rất hẻo lánh, cách Glasgow ít nhất một giờ lái xe. Cô mô tả lại những địa điểm quen thuộc mình nhớ được, cuối cùng dẫn các thám tử đến một cánh cổng màu bạc, nơi Packer dừng xe. Ngay bên trái vị trí đó là nơi thi thể Emma được tìm thấy.

Từ năm 2005 đến 2007, Iain Packer (trái) đã bị cảnh sát thẩm vấn 6 lần. Ảnh: ITV

Nhưng một lần nữa, các sĩ quan nhận được thông báo từ cấp trên rằng Packer không phải là nghi phạm. Khi họ đến để thông báo rằng Packer được loại trừ khỏi diện nghi vấn, hắn đưa ra lời thú nhận gây sốc là đã quan hệ với Emma "không quá 15 lần", nhưng không làm hại cô.

Dựa trên lời thú nhận, các thám tử yêu cầu Packer dẫn họ đến khu vực hắn thường đưa gái mại dâm đến. Điều rợn người là Packer đã đưa họ đến cách nơi tìm thấy thi thể Emma chỉ vài mét.

Một lần nữa, các sĩ quan báo cáo với cấp trên rằng Packer chắc chắn là kẻ giết người. Nhưng phản hồi vẫn là "đã tìm được người phù hợp, không phải Packer".

Cuộc điều tra tốn kém hóa công cốc

Điều tra viên cấp cao yêu cầu họ ngừng điều tra, khẳng định có bằng chứng buộc tội chắc chắn từ việc theo dõi quán cà phê Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong các đoạn hội thoại được ghi âm, sòng bạc nằm cạnh quán cà phê đã được nhắc đến. Cảnh sát khám xét sòng bạc và tìm thấy quần áo mà họ tin là của Emma. Trong quá trình khám xét quán cà phê, họ cũng tìm thấy hai vết máu nhỏ trên ga trải giường thuộc về Emma.

Bốn triệu bảng Anh đã được chi để điều tra vụ án của Emma - cuộc điều tra tốn kém nhất ở Scotland. Kết quả là bốn người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ bị buộc tội vào tháng 8/2007.

Tuy nhiên, hóa ra những "chuyên gia" mà nhóm điều tra sử dụng để dịch các đoạn ghi hình giám sát từ quán cà phê lại là những sĩ quan gốc Thổ Nhĩ Kỳ, một người trong đó chỉ có trình độ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ở bậc O (chưa đạt trình độ sơ cấp), còn người kia thừa nhận trình độ "rất hạn chế".

Các dịch giả độc lập được mời đến cho biết nội dung các đoạn hội thoại đã bị dịch sai hoặc bị trích dẫn ngoài ngữ cảnh.

Dù máu của Emma được tìm thấy trong quán cà phê, các gái mại dâm thường được đưa đến đó nên điều này chưa chứng tỏ được gì. Những đồ vật được tìm thấy trong sòng bạc cũng chưa bao giờ được xác nhận là thuộc về Emma.

Cáo buộc chống lại bốn người đàn ông đã sụp đổ, nhưng các sĩ quan cấp cao vẫn không quay lại điều tra nghi phạm ban đầu Iain Packer, bất chấp có quá nhiều bằng chứng chỉ ra hắn. Năm 2008, vụ sát hại Emma bị khép lại.

'Tự chui đầu vào lưới'

Packer được tự do gần 15 năm cho đến khi hắn tiếp cận một nhà báo của BBC để kể lại câu chuyện theo góc nhìn của mình. Sự ngạo mạn này chính là nguyên nhân dẫn đến ngày tàn của hắn.

Packer được nhà báo Sam Poling phỏng vấn hai lần, bộ phim tài liệu Who Killed Emma? lên sóng vào năm 2020. Trong chương trình, Packer công khai thừa nhận quen biết Emma và từng mua dâm nhưng nói rằng chưa bao giờ có hành vi bạo lực.

Tuy nhiên, khi nói chuyện với Sam Poling, một số phụ nữ lại vẽ nên bức chân dung hoàn toàn khác về Packer - kẻ bạo lực tình dục, lạm dụng nhiều phụ nữ và cưỡng hiếp một thiếu nữ 14 tuổi.

Iain Packer trong phim tài liệu Who Killed Emma?. Ảnh: BBC Scotland

Chỉ vài giờ sau khi phim tài liệu phát sóng, một người bạn gái cũ đã liên lạc với cảnh sát, nói rằng bị Packer rình rập và tấn công. Hắn bị phạt 2 năm tù vào tháng 2/2020 sau khi nhận tội.

Cảnh sát lúc này đã có nhiều thông tin liên kết Packer với vụ sát hại Emma, nhưng chưa đủ chứng cứ pháp lý để truy tố tội giết người.

Trong thời gian Packer ngồi tù, hồ sơ vụ án năm xưa được mở lại. Các điều tra viên lật lại từng lời khai cũ, đối chiếu lại tất cả chi tiết từng bị bỏ qua, lần theo những dấu vết từng bị đánh giá là "không đủ sức nặng".

Bên cạnh đó, áp lực từ gia đình nạn nhân và dư luận ngày càng lớn, buộc cuộc điều tra phải truy tìm nguyên nhân vì sao Packer từng bị thẩm vấn từ rất sớm nhưng lại được loại khỏi danh sách nghi phạm một cách khó hiểu.

Từ 2021 đến đầu 2022, điều tra viên củng cố hồ sơ bằng chuỗi bằng chứng như kết quả pháp y được phân tích lại, liên kết giữa Packer và nhiều nạn nhân nữ khác, hành vi phạm tội có tính lặp lại... Đặc biệt, mẫu đất lấy năm 2021 từ hiện trường nơi tìm thấy thi thể Emma có độ trùng khớp 97% với mẫu đất tìm thấy trong xe van làm việc của Packer.

Cảnh sát thu được mẫu đất trên xe van của Iain Packer. Ảnh: PA

Tháng 2/2022, Packer bị bắt và bị buộc tội giết Emma. Hai năm sau, hắn ra tòa với hàng chục tội danh bạo lực thể xác và tình dục đối với phụ nữ.

Trên phiên tòa, một phụ nữ trẻ bật khóc khi ra làm chứng về việc bị Packer cưỡng hiếp 11 năm sau khi hắn sát hại Emma. Cô nói rằng vụ tấn công đau đớn này lẽ ra đã không xảy ra nếu hắn bị kết tội giết Emma sau cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát.

Cô không phải là nạn nhân duy nhất. Packer đã xâm hại tình dục ít nhất 10 phụ nữ sau khi bỏ lại thi thể Emma trong rừng.

Tháng 2/2024, Packer, 51 tuổi, bị kết tội giết Emma và 32 tội danh khác, bao gồm 11 vụ hiếp dâm và nhiều vụ tấn công tình dục đối với tổng cộng 22 phụ nữ. Hắn bị kết án tù chung thân với thời gian tối thiểu là 36 năm.

Packer không bị liên kết với 6 vụ sát hại gái mại dâm khác ở Glasgow, 5 vụ trong số đó đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra công khai về những sai sót trong vụ án. Gia đình cho biết Emma đã bị cảnh sát bỏ rơi do "văn hóa độc hại của sự kỳ thị phụ nữ và lạm dụng quyền lực", điều này đã tạo điều kiện cho Packer nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhiều năm, tiếp tục hãm hại những phụ nữ khác.

Nhà tội phạm học Robert Giles cho biết Iain Packer là "một trong những kẻ hiếp dâm và phạm tội tình dục nhiều nhất trong lịch sử Scotland hiện đại".

Tuệ Anh (theo The Sun, Crime Investigation)