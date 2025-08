Kẻ sát nhân tự thú 'tội ác tàn khốc' sau khi đọc tiểu thuyết

MỹĐọc cuốn "Who Killed My Daughter?" viết về vụ con bị sát hại của tác giả nổi tiếng Lois Duncan, Paul Apodaca khóc không ngừng và thú nhận hết tội lỗi giấu kín hơn 30 năm.

Ngày 20/7/2021, Paul Apodaca, 53 tuổi, bước vào Văn phòng Cảnh sát Đại học New Mexico và thú nhận đã giết Althea Oakeley vào hè 1989. Sau một hồi trò chuyện với điều tra viên, hắn tiếp tục thú nhận đã giết 2 nữ sinh khác vào năm 1988. Ba vụ án đều bế tắc hơn 30 năm qua.

Theo cảnh sát, Paul "không có mối liên hệ" nào với các nạn nhân, nhưng biết "những chi tiết quan trọng" về từng hiện trường vụ án.

Paul nói với điều tra viên rằng vào năm 2020, khi đang thụ án vì tội tấn công nghiêm trọng một cảnh sát bằng vũ khí chết người, hắn đã "dành cả năm cuối cùng trong tù chỉ để khóc và khóc về tất cả những gì mình đã làm", sau khi đọc cuốn sách Who Killed My Daughter?, xuất bản năm 1992, của Lois Duncan - nữ tác giả nổi tiếng với tiểu thuyết I Know What You Did Last Summer, xuất bản năm 1973.

Cuốn sách đã thúc đẩy Paul đến gặp cảnh sát để thú nhận những vụ giết người mà cho đến lúc đó vẫn chưa bao giờ được kết nối với nhau.

"Không hẳn là tôi muốn giải thoát cho bản thân mà là muốn khép lại mọi chuyện cho những người mà tôi đã làm hại", Paul nói với cảnh sát.

Ba vụ án mạng bí ẩn

Althea Oakeley, sinh viên 21 tuổi của Đại học New Mexico, được nhìn thấy lần cuối vào tối 22/6/1988, theo Sở Cảnh sát thành phố Albuquerque (APD). Sau cuộc cãi vã với bạn trai tại một bữa tiệc của hội sinh viên trong khuôn viên trường, Althea đi bộ về nhà.

Không lâu sau, cô bị đâm chết ngay bên ngoài nhà. Hàng xóm đã nghe thấy tiếng la hét và cố cấp cứu cho cô nhưng vô ích. Không có nghi phạm nào được xác định vào thời điểm đó.

Vài tháng sau cái chết của Althea, Stella Gonzales, 13 tuổi, bị một người đàn ông lạ mặt lái xe chặn đường rồi bắn chết khi đang đi bộ cùng bạn vào khoảng 1h15 ngày 9/9/1988. Cảnh sát cho biết đây có vẻ là một vụ tấn công ngẫu nhiên.

Khoảng 22h30 ngày 16/7/1989, Kaitlyn Arquette, 18 tuổi, bị bắn hai phát vào đầu khi đang ngồi trong xe. Các nhân chứng cho biết xe của Kaitlyn lao qua ba làn đường trước khi đâm vào cột đèn.

Lois Duncan viết Who Killed My Daughter? về vụ sát hại con gái Kaitlyn Arquette. Ảnh: The Lineup

Kaitlyn là con gái của tác giả nổi tiếng Lois Duncan. Sau nhiều năm kêu gọi công chúng cung cấp thông tin bằng cách đăng biển quảng cáo, tờ rơi và xuất hiện trên chương trình truyền hình mà không có kết quả, bà Lois viết cuốn sách phi hư cấu Who Killed My Daughter? cùng phần tiếp theo One to the Wolves: On the Trail of a Killer, xuất bản năm 2013, hòng tìm kiếm câu trả lời cho cái chết oan ức của con.

"Mẹ luôn nói sẽ không ra đi cho đến khi vụ án này được giải quyết. Mẹ tôi từng là một tiểu thuyết gia ngồi dưới bóng cây mơ mộng về những câu chuyện. Nhưng khi Kaitlyn bị sát hại, bà phải biến hình, dù điều đó vô cùng khó khăn", Kerry Arquette, chị gái Kaitlyn, chia sẻ với tờ The Albuquerque Journal năm 2019.

Bà Lois qua đời vào năm 2016 khi chưa tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của Kaitlyn.

Lời thú tội của kẻ sát nhân

Khi Paul ra tự thú, cảnh sát đã xem xét lại từng hồ sơ vụ án để đảm bảo lời khai của hắn là sự thật. Họ tin rằng đã có được lời thú tội của một kẻ giết người hàng loạt.

Paul kể chi tiết từng vụ việc, vẽ sơ đồ, viết tên đường phố, dẫn dắt các điều tra viên theo từng bước thực hiện tội ác.

Về nạn nhân đầu tiên - Althea Oakeley - Paul cho biết ý định ban đầu là dùng dao khống chế để cưỡng hiếp. Khi đó, hắn là nhân viên bảo vệ tại một trường dạy nghề chỉ cách nhà nạn nhân một km.

Tối 22/6/1988, đang trong ca trực, Paul thấy Althea đi qua. "Cô ấy nói 'Chào' và mỉm cười với tôi. Đó là điều tệ hại nhất. Làm sao anh có thể làm tổn thương một người đang mỉm cười với anh?", Paul kể trong nước mắt.

Hắn khai đã tấn công Althea từ phía sau, đâm cô nhiều nhát bằng một con dao đa năng Thụy Sĩ. "Tôi không nghĩ con dao ngắn ngủn của mình lại có thể gây ra nhiều sát thương đến vậy", hắn nói với điều tra viên.

Paul kể đã đánh rơi đồng hồ tại hiện trường vụ án trước khi bỏ trốn. Khi được hỏi tại sao lại tháo đồng hồ, hắn trả lời: "Tôi đoán sẽ có một cuộc ẩu đả". Tuy nhiên thực tế không hề có xô xát, Althea không có thời gian để chống trả.

Paul nói đọc được thông tin rằng bạn trai đã từ chối đưa Althea đi xem phim tối hôm đó, nên cô đi bộ về nhà sau bữa tiệc. "Tôi tự nhủ, có lẽ tất cả những gì tôi phải làm là rủ cô ấy đi xem phim", Paul nhớ lại.

Động cơ bất ngờ

Paul giải thích rằng động lực thúc đẩy hắn gây án là sự ghen tị với những người đàn ông khác và lòng căm ghét phụ nữ. "Khi lớn lên, tôi thấy đàn ông đối xử tệ với phụ nữ, còn phụ nữ lại chọn những gã tồi. Tôi cố gắng cư xử tử tế và tốt bụng, nhưng họ không muốn điều đó, nên tôi ghen tị và... căm ghét", Paul nói.

"Thỉnh thoảng, khi cơn giận dữ nổi lên, tôi lại ra ngoài, lái xe vòng quanh với khẩu súng trường như một thợ săn... Không phải thợ săn, mà là một con thú", Paul nói với điều tra viên.

Vào tháng 9/1988, hắn nhắm bắn hai thiếu nữ đang băng qua cầu vào đêm khuya. Nạn nhân bị bắn chết chính là Stella Gonzales.

Paul thú nhận nã súng vào mặt một phụ nữ khác khi cả hai đang lái xe. Vài tuần sau, hắn tiếp tục bắn một người đàn ông chuyển giới do tưởng là phụ nữ. Hai nạn nhân đều may mắn sống sót.

Hè 1989, Paul lại lái xe vòng quanh thành phố để tìm mục tiêu dễ ra tay. Tối 16/7, hắn lái chiếc Volkswagen màu cam dừng chờ đèn đỏ bên cạnh Kaitlyn Arquette. "Tôi đã giơ súng trường lên và bắn cô ấy," Paul nhớ lại. Hắn thấy xe của nạn nhân lao qua dải phân cách, đâm vào cột đèn nên xuống xem tình hình.

Khi cảnh sát đến, Paul nói dối rằng nhìn thấy chiếc xe ở đó nên đi tìm hiểu. Cảnh sát đã ghi lại thông tin, tên, số điện thoại và biển số xe của hắn, rồi cho đi. Vài tuần sau, một nữ thám tử đến nhà hỏi về án mạng. Paul không bị coi là nghi phạm.

Nỗi ân hận muộn màng

Năm 1995, Paul bị kết án 20 năm tù vì tội cưỡng hiếp một thiếu nữ 14 tuổi, nhưng chỉ phải thụ án 11 năm. Trong thời gian ngồi tù, thám tử tư được bà Lois thuê đến thăm Paul và hỏi về vụ án Kaitlyn.

Sau khi đọc cuốn sách Who killed my daughter? của bà Lois, mượn từ thư viện nhà tù, Paul cho biết: "Tôi nghĩ đó là một người phụ nữ đang cố gắng trong tuyệt vọng để tìm hiểu tại sao có người lại làm vậy với con gái mình. Tôi đã dành cả năm trong tù chỉ để khóc và khóc về tất cả những gì mình đã làm", Paul nói. Hắn nói với cảnh sát rằng thấy mệt mỏi và muốn thú nhận hết mọi chuyện.

Theo Paul, hắn chỉ kể với một người về những tội ác bí mật của mình, đó là mẹ hắn khi bà đến thăm tù nhiều năm trước. Mẹ Paul đã qua đời trước khi hắn ra tự thú.

Paul Apodaca khi bị tuyên án vào tháng 1/2024. Ảnh: KRQE

Ngày 25/1/2024, Paul nhận tội với ba tội danh giết người cấp độ hai, một tội danh cố ý hiếp dâm và một tội danh bắt cóc. Thẩm phán tuyên án 45 năm tù.

Cảnh sát trưởng APD Harold Medina chúc mừng việc kết án Paul: "Những tội ác tàn khốc này đã ám ảnh ba gia đình trong hơn 30 năm, để lại nỗi đau và sự dằn vặt. Tôi hy vọng các gia đình giờ đây có thể bước tiếp và tìm thấy một kết thúc cho cơn ác mộng của họ".

Tuệ Anh (theo Oxygen, KRQE)