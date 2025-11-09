Kẻ sát nhân lộ sơ hở vì 'có tật giật mình'

Trung QuốcBị cự tuyệt khi sàm sỡ người phụ nữ trên ruộng khoai, Hùng Triều tức giận sát hại, chôn xác nạn nhân dưới tảng đá lớn rồi bình tĩnh giả vờ giúp đỡ tìm kiếm.

Vương Trân, 49 tuổi, sống một mình tại quê nhà ở thôn Khánh Chúc (tỉnh Quý Châu) do chồng và hai con trai đều lên thị trấn làm việc. Mỗi sáng sớm, Trân thường ra ngoài cắt cỏ cho gia súc.

Ngày 7/7/2023, Dương Hồng, con trai thứ hai của Trân, gọi điện cho mẹ nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Qua kiểm tra camera an ninh trước nhà, Hồng phát hiện vào khoảng 6h24 ngày 3/7, mẹ đội mũ che nắng, đi ủng màu xanh lá cây, đeo gùi tre và cầm liềm, rời khỏi nhà như thường lệ, nhưng từ đó không trở về.

Hồng gọi điện cho người thân nhờ đến nhà kiểm tra nhưng không thấy tung tích Trân. Hồng vội trở về và trình báo cảnh sát vào tối 7/7.

Ngày 3/7/2023, Vương Trân rời nhà đi cắt cỏ cho lợn, camera giám sát đã ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của cô trước khi bị hại. Ảnh: Chinanews

Ban đầu, gia đình và cảnh sát suy đoán Trân có thể đã bị ngã và mắc kẹt ở đâu đó trên núi. Họ huy động dân làng tìm kiếm khắp vùng rừng núi, ruộng ngô, hang động và mương xung quanh nhà nhưng không có kết quả.

Ngày 10/7, một chuyện kỳ lạ xảy ra: liềm và ủng Trân mang khi ra ngoài cắt cỏ, lại xuất hiện trong sân nhà. Hồng kiểm tra camera an ninh, phát hiện một bóng người đặt liềm và ủng ở rìa sân vào giữa đêm. Hồng đoán người này biết nhà mình có camera nên cố tình né tránh, hành động lúc đêm tối.

Cục Công an thành phố Kiềm Tây lập hồ sơ điều tra vụ mất tích của Trân vào ngày 20/7. Qua điều tra sơ bộ, họ phát hiện Trân rất có khả năng đã bị sát hại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định nghi phạm là người đàn ông tên Hùng Triều, đang chung sống như vợ chồng với chị dâu thứ hai của Trân (anh hai của Trân đã qua đời). Hai nhà chỉ cách nhau 200-300 m.

Triều bị bắt tạm giam vào ngày 26/7. Khi bị thẩm vấn, Triều thú nhận hành vi giết người, dẫn cảnh sát đến nơi chôn xác và nơi cất giấu điện thoại di động của Trân.

Án mạng trong cơn giận bị cự tuyệt

Triều khai với cảnh sát rằng bắt đầu liên lạc riêng với Trân từ năm 2021, hai người thường xuyên trò chuyện. Tuy nhiên, sau tháng 5/2023, Trân ngừng trả lời các cuộc gọi, chặn liên lạc, khiến Triều mất kiểm soát cảm xúc.

Theo điều tra, hồ sơ điện thoại của nạn nhân có 197 cuộc gọi với Triều, riêng trong tháng 5/2023 có gần 60 cuộc gọi, tất cả đều bị từ chối.

Theo lời khai, gặp Trân trên ruộng khoai, Triều bảo cô tìm chỗ ngồi một lát. Trân tỏ ra khó chịu, nói không thể trò chuyện đàng hoàng với ông ta. Triều hỏi tại sao lại chặn liên lạc, Trân đáp "Tôi không muốn nói chuyện". Sau đó, Triều nắm lấy tay Trân, tay còn lại sờ soạng cơ thể cô hai lần, đều bị hất ra.

Tức giận, Triều lợi dụng lúc Trân đang cúi người cắt cỏ, lấy dây thừng nylon trong gùi siết cổ cô. Sợ Trân chưa chết, Triều tiếp tục dùng dây siết cổ sau khi cô ngã xuống, kéo dài hơn 20 phút cho đến khi xác nhận nạn nhân đã hoàn toàn ngừng thở.

Sau khi gây án, Triều kéo thi thể đến nơi vắng vẻ gần một tảng đá, phủ cành cây lên và giấu đồ đạc của nạn nhân. Hơn 19h ngày hôm đó, nhân lúc trời tối, Triều lên núi chôn xác, dùng vài tảng đá đè lên trên rồi lấp đất xung quanh. Sợi dây thừng dùng để siết cổ và gùi của Trân bị Triều đốt.

Khu vực Hùng Triều chôn xác nạn nhân. Ảnh: 163

Theo tuyên bố của cơ quan công an, hai tảng đá dùng để đè lấp thi thể Trân nặng lần lượt 54 kg và 76 kg. Triều khai rằng quanh năm làm việc đồng áng, có thể tự nâng tảng đá nặng 75 kg. Hồ sơ điều tra cũng cho thấy khu vực xung quanh có ít tàn dư chưa cháy hết.

Màn kịch của kẻ sát nhân

Hồng kể rằng Triều cũng tham gia cuộc tìm kiếm Trân, thường hỏi han tiến triển. Có lần, khi ở gần nơi chôn xác, Triều ngăn cản những người khác đến gần, nói rằng đã tìm kiếm kỹ nơi này nhưng không thấy gì, bảo mọi người không cần tìm nữa.

"Lúc đó chúng tôi không nghi ngờ gì ông ta, nếu không thì có thể đã tìm thấy sớm hơn", Hồng nói.

Triều khai nhận đã lợi dụng lúc đêm tối 10/7, lén đem đôi ủng, liềm và các vật dụng khác của Trân đặt trước cổng nhà. "Tôi chỉ muốn gia đình nghĩ rằng cô ấy đã bỏ đi cùng người đàn ông khác, để cảnh sát không truy ra tôi đã giết Vương Trân", Triều nói.

Hùng Triều thản nhiên đến nhà nạn nhân ăn uống, vờ tham gia tìm kiếm để đánh lạc hướng điều tra. Ảnh: Chinanews

Ngày 21/7, Triều để lộ sơ hở. Hôm đó, Hồng mời một đạo sĩ đến nhà làm lễ. Đạo sĩ nói Trân đã chết, bị vật gì đó đè nặng. Khi đó, Triều cũng có mặt tại nhà Trân, nhưng trong khi mọi người thảo luận về tình hình của Trân, Triều ngồi một mình ở góc xa. Hồng kể: "Sắc mặt ông ta đen sì, cực kỳ khó coi, chẳng nói chẳng rằng khi có người hỏi chuyện". Từ hôm đó, Triều tỏ ra rất căng thẳng, sợ hãi.

Người phụ nữ sống cùng Triều cũng xác nhận rằng trong khoảng thời gian đó, Triều hầu như không muốn ăn gì, về nhà là liên tục hút thuốc hoặc lên giường ngủ ngay, không giao tiếp với người thân, thậm chí nổi giận khi bị hỏi han. Tuy nhiên, ông ta đăng tải nhiều video ngắn trên tài khoản mạng xã hội, chủ yếu là ca hát, như một cách để che giấu cảm xúc.

Triều thú nhận rằng trong lúc mọi người đang tìm kiếm Trân, ông ta đã bật điện thoại của nạn nhân trong một tiếng, nhưng sau nhiều lần thử mở khóa không được, ông ta tháo thẻ SIM và tắt máy.

Hồng cho biết việc bật điện thoại này đã cung cấp thông tin quan trọng cho cuộc điều tra của cảnh sát: "Khi điện thoại mở máy, bố tôi nhận thấy có thể gọi được cho mẹ tôi, khác với khi không có tín hiệu lúc điện thoại tắt". Sau đó, cảnh sát đã sử dụng các biện pháp kỹ thuật để định vị điện thoại, đẩy nhanh quá trình phá án.

Bản án gây tranh cãi

Trong quá trình xét xử, gia đình Trân đã từ bỏ các yêu cầu bồi thường dân sự, hy vọng Triều phải nhận án tử hình, thi hành ngay lập tức.

Tháng 7/2024, phán quyết sơ thẩm cho thấy Triều không phản đối các cáo buộc của Viện kiểm sát và tội danh. Tuy nhiên, luật sư bào chữa lập luận rằng "Triều đã nhận tội và chấp nhận hình phạt, và là lần đầu phạm tội nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt". Tòa án chấp nhận ý kiến bào chữa này.

Tòa sơ thẩm cho rằng Triều đã cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân, cấu thành tội Cố ý giết người. Hành vi phạm tội tàn bạo, thủ đoạn độc ác, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đủ căn cứ để tuyên án tử hình theo luật. Tuy nhiên, tòa án xét thấy Triều đã thành thật khai nhận sau khi bị bắt, dẫn cảnh sát đến nơi giấu xác, đóng vai trò quan trọng trong việc phá án và có thái độ ăn năn hối cải, vì vậy tuyên án tử hình, được hoãn thi hành hai năm, đồng thời tước bỏ quyền chính trị suốt đời.

Viện kiểm sát kháng cáo, lập luận rằng tòa sơ thẩm nhận định Triều "ăn năn hối cải" là không thỏa đáng. Sau khi gây án, Triều đã "hủy hoại chứng cứ, dọn dẹp và che đậy hiện trường, làm sai lệch hướng điều tra để trốn tội", không hề tỏ ra ăn năn.

Hơn nữa, Triều có động cơ phạm tội đê hèn, nạn nhân không có lỗi lầm gì, bị cáo không bồi thường cho gia đình nạn nhân, và gia đình nạn nhân cũng không tha thứ cho Triều. Viện kiểm sát cho rằng do tính chất phạm tội và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có tính nguy hiểm cao, Triều phải bị tuyên án tử hình và thi hành ngay lập tức.

Tháng 6/2025, Tòa án cấp cao tỉnh Quý Châu ra phán quyết giữ nguyên án tử hình treo, bổ sung điều khoản "hạn chế giảm án".

Tòa phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm lượng hình xác đáng khi căn cứ vào các tình tiết và tính chất phạm tội, hoàn cảnh và mức độ gây hại cho xã hội của bị cáo, đồng thời xem xét thái độ thành khẩn khai nhận của bị cáo.

Nhưng gia đình nạn nhân vẫn cho rằng mức án này chưa đủ và đang tìm kiếm cơ hội xét xử lại vụ án. Ngày 12/9, TAND Tối cao tỉnh Quý Châu đã thụ lý đơn xin xét xử lại của gia đình Trân.

Luật sư giải thích rằng đối với tù nhân nhận án tử hình treo kèm điều khoản hạn chế giảm án, nếu bản án của họ được giảm xuống tù chung thân sau thời gian hoãn thi hành, họ sẽ phải thụ án tối thiểu 27 năm (bao gồm 2 năm thử thách); nếu bản án được giảm xuống 25 năm tù, họ sẽ phải thụ án tối thiểu 22 năm.

Tuệ Anh (theo Xiaoxiang Morning Post, 163)