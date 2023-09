Kẻ sát nhân 'kinh hoàng nhất nước Anh' lộ tội từ sự cố tắc cống

AnhDennis Nilsen được coi là một trong những kẻ giết người hàng loạt kinh hoàng khi giết ít nhất 15 thanh thiếu niên, phân xác xuống bồn cầu.

Ngày 8/2/1983, thợ sửa ống nước tên Michael Cattran được gọi đến một khu nhà ở Muswell Hill, phía bắc London khi trời nhá nhem tối. Cư dân sống trong các căn hộ tại số 23 Cranley Gardens thường phàn nàn về tình trạng cống tắc. Michael mở nắp cống ở bên ngoài khu nhà ra và phát hiện thứ giống như thịt và các mảnh xương.

Khi đó Dennis Nilsen, người thuê căn hộ một phòng ngủ trên gác mái, cho biết "có vẻ ai đó đã "thả món gà rán xuống bồn cầu". Trước đó, chính anh ta cùng các cư dân đã phàn nàn với chủ nhà về tình trạng của đường cống.

Trời tối nên Michael thu xếp quay lại vào sáng hôm sau. Khi người thợ trở lại, cống đã được thông một cách bí ẩn nhưng vẫn còn sót một ít xương. Thấy sự việc đáng ngờ, Michael cùng người giám sát gọi cảnh sát. Nhà chức trách sau đó xác định hài cốt là xương người, bị dội xuống từ căn hộ gác mái.

Khi Dennis đi làm về, cảnh sát đã chờ sẵn và theo anh ta vào nhà. Ngay lập tức, họ ngửi thấy mùi thối rữa. Khi bị hỏi phần còn lại của thi thể ở đâu, Dennis bình tĩnh chỉ vào một tủ quần áo. "Tôi sẽ kể cho các anh mọi chuyện. Tôi muốn trút hết ra nhưng không phải ở đây mà ở đồn cảnh sát", Dennis nói.

Trên đường về đồn, cảnh sát hỏi có một hay hai thi thể trong nhà hắn, Dennis bình tĩnh trả lời: "15 hoặc 16".

Cuộc khám xét căn hộ tìm ra nhiều phần cơ thể bị chia tách. Tại nơi ở cũ của Dennis, cảnh sát tìm thấy thêm 13 thi thể nữa.

Khi thẩm vấn, Dennis thú nhận đã giết ít nhất 15 thanh thiếu niên trong nhà, bắt đầu từ 5 năm trước, không thể nhớ chính xác số nạn nhân. Bảy người khác bị tấn công nhưng may mắn thoát chết.

Căn hộ gác mái tại số 23 Cranley Gardens ở Muswell Hill được mua đi bán lại nhiều lần sau vụ án. Năm 2014, nó được rao bán với giá 350.000 bảng Anh bất chấp quá khứ kinh hoàng. Ảnh: PA

Dennis Nilsen sinh năm 1945 ở Scotland. Từ thời thiếu niên, Dennis biết mình là người đồng tính nhưng cảm thấy xấu hổ và tìm cách che giấu. Sau khi nhập ngũ, hắn được đào tạo thành đầu bếp và phục vụ trong 11 năm.

Năm 1972, Dennis rời quân đội và chuyển đến London, làm cảnh sát trong vài tháng rồi trở thành giám sát viên tại một trung tâm việc làm ở thị trấn Kentish. Bề ngoài, Dennis trầm lặng và chăm chỉ. Hắn bí mật ghé các quán bar dành cho người đồng tính và quan hệ bừa bãi, nhưng những cuộc tình chớp nhoáng không thỏa mãn được suy nghĩ kỳ quặc trong đầu hắn.

Dennis từng chung sống hai năm với một người đàn ông tại số 195 Đại lộ Melrose ở Cricklewood, ngôi nhà đầu tiên trong số hai địa điểm giết người khét tiếng của hắn. Sau khi mối quan hệ tan vỡ, Dennis chìm vào trầm cảm vì cô đơn, tìm kiếm an ủi bằng rượu. Hắn nghĩ đến việc giữ ai đó ở bên mình mãi mãi.

Dennis nhắm mục tiêu vào nam giới trẻ tuổi là người đồng tính, vô gia cư, dụ họ về nhà với lời hứa cung cấp rượu, đồ ăn hoặc một nơi ngủ nghỉ an toàn. Nhân lúc nạn nhân say rượu hoặc ngủ quên, hắn bóp cổ hoặc dìm chết họ trước khi làm nhục thi thể.

Ngày 30/12/1978, Dennis gặp nạn nhân đầu tiên là Stephen Holmes, 14 tuổi, tại một quán rượu địa phương. Thấy cậu bé bị từ chối phục vụ vì chưa đủ tuổi, hắn đề nghị mua rượu cho và dụ về nhà mình. Sáng hôm sau, hắn sát hại Stephen đang ngủ, giấu thi thể dưới nền nhà.

Một năm sau, ngày 11/10/1979, Dennis cố siết cổ một sinh viên đến từ Hong Kong khi quan hệ nhưng nạn nhân chạy thoát. Sau hai tháng yên ắng, Dennis tiếp tục tội ác.

Tháng 8/1980, hắn suýt bị bắt khi một nạn nhân chạy trốn và dẫn cảnh sát đến nhà. Tuy nhiên vì người này đã uống rượu, cảnh sát cho rằng vụ việc là cuộc gặp gỡ đồng giới, hai bên đều che giấu một phần sự thật. Họ lập hồ sơ nhưng nạn nhân không tiếp tục truy cứu.

Đến cuối năm 1980, Dennis có thêm 5 nạn nhân, đều bị giấu xác dưới sàn nhà, chỉ một người trong đó được xác định danh tính.

Với ngày càng nhiều thi thể, căn phòng hết chỗ chứa. Dennis cố gắng ngụy trang bằng chất khử mùi nhưng không thể. Hắn sau đó mang xác ra bãi đất trống đốt cùng lốp ôtô để che mùi và đập vỡ xương...

Giữa năm 1981, chủ nhà muốn cải tạo lại, Dennis nhận 1.000 bảng Anh để chuyển đi nơi khác sau khi thiêu hủy hết bằng chứng tội ác. Chuyển đến căn hộ gác mái ở số 23 Cranley Gardens, hắn không thể giấu xác dưới nền hay thiêu hủy nên dùng thủ đoạn xả xuống bồn cầu.

Phòng bếp ở căn hộ gác mái - nơi Dennis Nilsen gây tội. Ảnh: Rex Features

Từ tháng 3/1982 đến tháng 1/1983, Dennis sát hại ba nạn nhân trong căn hộ. Nạn nhân cuối cùng là Stephen Sinclair, bị siết cổ vào ngày 26/1. Và vài ngày sau, cống ở đây bị tắc phải nhờ anh thợ Michael Cattran tới.

Tại phiên toà, luật sư của Dennis lập luận rằng không có vụ nào được lên kế hoạch và Dennis gây án do thần kinh không bình thường.

Năm 1982, Dennis tuyên án chung thân, không có cơ hội ân xá.

Một số nạn nhân của Dennis không bao giờ được xác định danh tính. Nhà chức trách tin rằng hắn giết nhiều người hơn con số được tiết lộ.

Dennis chết bệnh vào ngày 12/5/2018 ở tuổi 72.

Dennis Nilsen rời tòa án năm 1983. Ảnh: AFP

Dennis Nilsen được truyền thông gọi là "Jeffrey Dahmer phiên bản Anh" vì có nhiều điểm tương đồng về tâm lý bệnh hoạn. Kẻ giết người khét tiếng này trở thành chủ đề cho nhiều phim tài liệu như Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes (2021), The Nilsen Files (2022), phim truyền hình Des (2020), phim điện ảnh Cold Light of Day (1989).

Một số món đồ thu giữ từ căn hộ ở số 23 Cranley Gardens của Dennis đang được trưng bày tại Bảo tàng Tội phạm của New Scotland Yard, bao gồm các công cụ gây án như nồi để nấu thi thể, những con dao mổ xẻ, chiếc tai nghe và dây thừng, bồn tắm...

