Kẻ sát nhân giả gái giăng 'bẫy tình' dụ đàn ông

CanadaÁm ảnh với nhân vật sát nhân hàng loạt trong phim, Mark Twitchell bắt chước thực hiện tội ác trong đời thực, nhưng bị vạch trần vì tự viết lại quá trình thành tài liệu dài 40 trang.

Tháng 10/2008, John Altinger, 39 tuổi, biến mất khỏi căn hộ riêng ở thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta.

Bạn bè nhận được email từ tài khoản của John vào ngày 13/10, nói rằng anh vừa gặp một phụ nữ bí ẩn tên là "Jen" và cả hai đã rời đến Costa Rica. Trạng thái mối quan hệ của John trên Facebook đã thay đổi từ "độc thân" thành "đang hẹn hò".

Quyết định đột ngột của John khiến bạn bè ngỡ ngàng và lo lắng, nhưng họ không phát hiện dấu hiệu bất ổn tại nơi ở của anh. Ví, chìa khóa và chiếc Mazda màu đỏ của John đều không thấy.

Khi nhận được trình báo, cảnh sát tìm kiếm xe của John tại sân bay và kiểm tra danh sách hành khách của hãng hàng không, nhưng không có gì cho thấy người đàn ông mất tích đã rời khỏi thành phố. Khám xét căn hộ lần thứ hai, nhà chức trách tìm thấy hộ chiếu của John bị bỏ quên.

Không lâu sau, có người báo tin cho cảnh sát rằng vào thứ sáu ngày 10/10/2008, chỉ ba ngày trước email về tình mới "Jen", John gửi tin nhắn chia sẻ dự định đi gặp một phụ nữ quen qua web hẹn hò. John kể không được cung cấp địa chỉ cụ thể cho cuộc hẹn, thay vào đó, đối phương hướng dẫn anh đi đến một gara biệt lập ở Edmonton.

Cảnh sát tìm ra gara này được thuê bởi Mark Twitchell, 29 tuổi, nhà làm phim mới tạo dựng được tên tuổi nhờ các bộ phim độc lập.

Kiểm tra lý lịch và công ty sản xuất phim Xpress Productions của Mark, cảnh sát thấy anh ta được người trong ngành đánh giá cao, gần đây được trả vài triệu USD cho một bộ phim hài sắp ra mắt.

Mark vui vẻ hỗ trợ chính quyền và sẵn sàng cho xem gara. Anh ta giải thích đây là nơi đang dùng để quay phim. Khi cảnh sát đến, gara trống rỗng, ổ khóa đã được thay. Mark nói có lẽ một thành viên nhóm làm phim đã sử dụng nơi này mà anh ta không hay biết. Mark cũng khẳng định chưa bao giờ nghe nói đến ai tên là "Jen".

Gara được Mark Twitchell biến thành "xưởng phim sát nhân", đặt bàn ghế, thùng sắt... Ảnh: Edmonton Crown Prosecution Office

Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện vào tối ngày John mất tích, Mark bỗng có được chiếc Mazda của John.

Khi bị thẩm vấn, Mark vẫn giữ vẻ cởi mở và thoải mái, nói đã mua chiếc xe từ một người đàn ông khi ở cách gara chỉ vài dãy nhà. Theo Mark, người đàn ông trông rất kích động, nói được một quý bà giàu có bao nuôi và sắp mua cho một chiếc ôtô mới. Mark cho biết đã mua chiếc Mazda bằng tất cả số tiền có trong túi khi đó: 40 USD.

Câu chuyện khó tin khiến cảnh sát nhận định Mark đang nói dối. Tuy nhiên, họ không thể xin được lệnh khám xét gara để xem xét kỹ hơn.

Điều tra đời sống cá nhân của Mark, cảnh sát phát hiện cách đây không lâu, anh ta bị đuổi ra khỏi nhà vì lừa dối vợ, phải chuyển về sống cùng bố mẹ.

Vào khoảng thời gian đó, Mark thay ảnh đại diện bằng ảnh của Michael C. Hall, diễn viên đóng vai kẻ giết người hàng loạt Dexter trong loạt phim cùng tên. Anh ta nảy sinh mối quan hệ lãng mạn qua mạng với nhà làm phim nữ ở bang Ohio. Cặp đôi chia sẻ những suy nghĩ "đáng lo ngại", như giả thuyết về "Làm thế nào để giết ai đó và thoát tội?". Mark trả lời rằng "Hãy làm điều đó giống Dexter". Anh ta còn thú nhận nỗi ám ảnh về việc giết người và sự khát máu.

Điều tra viên phát hiện House of Cards, một trong những phim kinh dị ngắn của Mark, được quay trong gara, có cốt truyện xoay quanh một kẻ giết người đóng giả phụ nữ trên web hẹn hò và dụ đàn ông đến gara để sát hại, gây liên tưởng đến vụ mất tích của John.

Ngày 31/10/2008, cảnh sát bắt giữ Mark vì tình nghi giết người, sau khi tìm thấy máu John trong ôtô của gia đình Mark.

Trong cuộc khám xét gara, đội pháp y phát hiện những vết máu lớn trên sàn, dấu máu bắn khắp các bức tường và cửa gara. Một mảnh răng người cũng được tìm thấy. ADN tại hiện trường vụ án trùng khớp với John.

Xét nghiệm bằng chất Luminol cho thấy trong gara có rất nhiều vết máu đã được lau dọn. Ảnh: Edmonton Crown Prosecution Office

Bên trong chiếc Mazda của John, nhà chức trách tìm thấy máy tính xách tay của Mark, khôi phục được một tài liệu dài 40 trang đã bị xóa có tên "SK Confessions". Tài liệu này là câu chuyện được thuật lại dưới góc nhìn của một kẻ giết người hàng loạt, cảnh sát không rõ nó có phải hư cấu hay không.

"SK Confessions" ghi lại một nạn nhân bị dụ đến gara, sau đó bị kẻ sát nhân đeo mặt nạ khúc côn cầu tấn công, nhưng may mắn thoát chết. Để tìm người đàn ông này, cảnh sát thông báo rộng rãi về vụ án, cùng ảnh chụp chiếc mặt nạ tìm thấy trong gara.

Không lâu sau, Gilles Tetro lên tiếng nhận là nạn nhân thoát chết. Gilles kể rằng quen một phụ nữ tên "Sheena" trên web hẹn hò. Giống như John, anh được hướng dẫn đi đến gara của Mark, ngày 3/10. Ngay sau khi đến nơi, Gilles bị đánh từ phía sau.

Diễn biến cụ thể của cuộc tấn công được trình bày chi tiết trong "SK Confessions", bao gồm việc thủ phạm sử dụng súng điện và dán băng dính che mắt nạn nhân. Gilles cho biết kẻ tấn công cố gắng còng tay nhưng anh chống trả quyết liệt vì sợ bị tấn công tình dục.

Kẻ tấn công lấy ra một khẩu súng nhưng khi Gilles chộp lấy nó, phát hiện là đồ giả. Sau một hồi giằng co, Gilles vùng thoát rồi bỏ chạy, bò ra khỏi gara trước khi gục xuống.

Điều xảy ra tiếp theo được ghi lại trong "SK Confessions": "Tôi nắm lấy chân anh ta, muốn kéo trở lại gara, nhưng năng lượng của tôi cạn kiệt và bản năng sinh tồn của con người là một trong những sức mạnh ghê gớm nhất".

Gilles trốn thoát lần thứ hai rồi cầu cứu một cặp vợ chồng dắt chó đi dạo. Kẻ đeo mặt nạ cũng đuổi theo, nhìn chằm chằm họ trong giây lát rồi tẩu thoát. Cặp vợ chồng sau đó trình báo cảnh sát, nhưng Gilles không truy cứu vì nghĩ mình chưa bị gì. Sau đó, Gilles không bao giờ nhận được tin gì từ "Sheena" trên web hẹn hò nữa.

Mark Twitchell vốn là nhà làm phim triển vọng. Ảnh: Edmonton Journal

Cảnh sát tìm thấy bản nháp trước đó của "SK Confessions" được Mark lưu trữ trong máy tính để bàn. Tài liệu này có đoạn viết về việc kẻ sát nhân giết một người đàn ông rồi đốt xác trong thùng sắt trên khu đất của bố mẹ nhưng không thành công.

Các chi tiết trùng khớp với vết cháy hình tròn trên bãi cỏ ở nhà bố mẹ Mark, và chiếc thùng sắt bị cháy đen phần đế trong gara. Theo "SK Confessions", kẻ giết người không đốt được thi thể nên đã vứt xuống một trong hàng nghìn miệng cống xung quanh Edmonton, miêu tả các đặc điểm xung quanh cái cống đó. Nhưng cảnh sát mất hàng tháng trời vẫn không tìm thấy.

Mark khẳng định tài liệu này là kịch bản phim, nhưng các công tố viên lập luận rằng "SK" là "Serial Killer" (sát nhân hàng loạt) và tài liệu thực chất là tội ác của Mark được chính hắn mô tả lại, phương thức gây án đều gợi nhớ đến nhân vật hư cấu Dexter.

Trong tài liệu, hắn viết rằng đã sắp xếp "phòng sát nhân", bao gồm vài tấm nhựa đen che kín cửa sổ, một cái thùng sắt 170 lít "dành cho các bộ phận cơ thể", bộ dụng cụ có các loại dao và cưa, đồ tẩy rửa. Tất cả đồ vật được cảnh sát tìm thấy tại hiện trường vụ án.

Tháng 6/2010, khoảng 20 tháng sau khi John biến mất, Mark dẫn nhà chức trách tới cái cống chứa thi thể không nguyên vẹn của nạn nhân, chỉ cách chỗ bố mẹ hắn một dãy nhà.

Trong phiên tòa xét xử vụ giết người, Mark khai rằng giết John vì tự vệ. Để quay House of Cards, hắn dụ đàn ông đến gara rồi vờ tấn công, cho họ chạy thoát. Khi phim ra mắt, những người đàn ông sẽ lên tiếng, nhờ đó thu hút sự chú ý. Nhưng Mark nói John tức giận vì biết bị lừa, tấn công khiến hắn phải tự vệ.

Bồi thẩm đoàn không tin lời khai của Mark. Năm 2011, Mark bị kết án về tội giết người cấp độ một, có tính toán trước và phải nhận án tù chung thân.

Vụ án được tái hiện trong cuốn sách The Devil's Cinema: The Untold Story Behind Mark Twitchell's Kill Room (2012).

Tuệ Anh (Theo Oxygen, CBS)