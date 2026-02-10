Kẻ sát nhân bật khóc khi bị bắt, hé lộ tâm lý lệch lạc

AnhRobert Richens, 35 tuổi, bật khóc vì đoán mình phải ngồi tù chung thân sau khi giết bạn gái cũ, bỏ lỡ ngày phát hành trò chơi điện tử yêu thích.

Ngày 6/2, Robert Richens, 35 tuổi, bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu 16 năm vì tội giết bạn gái cũ là Rachael Vaughan, 40 tuổi vào tháng 5/2025 tại Oxfordshire. Anh ta đã nhận tội giết người trong phiên tòa ngày 12/12/2025 tại Tòa Đại hình Oxford.

Trong đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát mới được công bố, Robert khóc nức nở và nói "Tôi sẽ nhớ GTA lắm" trong lúc bị bắt vào ngày 30/5/2025.

"GTA nào? Anh đang nói về cái gì vậy, Robert?", một cảnh sát hỏi.

Sau khi biết Robert đang nói về trò chơi điện tử Grand Theft Auto VI, dự kiến phát hành vào 19/11/2026, một sĩ quan nói rằng còn rất lâu nữa mới đến ngày phát hành, Robert liền đáp: "Tôi sẽ phải ngồi tù chung thân".

Sau đó, Robert vừa khóc vừa nói: "Tôi không thể gạt nó ra khỏi đầu", rồi nói thêm: "Tôi lẽ ra đã có thể bỏ trốn".

Robert Richens khóc nức nở. Ảnh: TVP South Oxon and Vale of White Horse

Cảnh sát cho biết nhận được cuộc gọi từ Robert tại nhà riêng lúc 6h26 ngày 30/5/2025, trình báo đã giết một phụ nữ. Anh ta nói với tổng đài viên: "Tôi nghĩ tôi đã vô tình sát hại một người, cô ấy không cử động nữa", trích dẫn đoạn ghi âm cuộc gọi khẩn cấp được phát tại phiên tòa.

Nạn nhân là Rachael Vaughan, bạn gái cũ của Robert. Cặp đôi này bắt đầu mối quan hệ lúc hợp lúc tan vào năm 2023.

Theo công tố viên, Robert đã đấm đá bạn gái cũ và dùng một vật dụng để đánh cô gây đa chấn thương. Sau khi gây án, anh ta dành 5 tiếng đồng hồ tại nhà nạn nhân để lau chùi thi thể, thay quần áo và dọn dẹp căn phòng.

Theo thông báo của cảnh sát, Rachael được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Robert sau đó bị bắt tại nhà riêng vào cuối ngày hôm đó và bị buộc tội vào hôm sau.

Robert Richens bị bắt vào 30/5/2025. Ảnh: Thames Valley Police

Thanh tra cảnh sát Stuart May lên án hành động tàn nhẫn của Robert khi bỏ mặc Rachael một mình trong nhà, không hề cố gắng giúp đỡ hay tìm kiếm sự chăm sóc y tế cho cô, chỉ liên lạc với cảnh sát khi không còn cách nào khác.

Tuệ Anh (theo People, Oxford Mail)