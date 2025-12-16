Kẻ sát hại 4 người ở Đăk Lăk bị khởi tố thêm tội

Nguyễn Nam Đại Thuận, 37 tuổi, bị khởi tố bổ sung tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, sau 3 tháng sát hại vợ và 3 người trong gia đình.

Thông tin được Công an tỉnh Đăk Lăk công bố ngày 16/12, xác định Thuận sử dụng dao thuộc danh mục vũ khí có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Nam Đại Thuận lúc bị bắt. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Trước đó, do ghen tuông và bị gia đình vợ hờ coi thường, khuya 13/9, Thuận (tức Hào Điên) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi) ở phường Thành Nhất nói chuyện.

Đến nơi, hắn lập tức dùng búa, dao đâm tử vong chị Hoa, 2 người thân chị này. Người con riêng của nạn nhân bị đâm trọng thương, song may mắn chạy thoát.

Quá trình lẩn trốn, Thuận cướp một chiếc xe SH của người dân, sử dụng áo chống nắng của phụ nữ, bịt mặt ngụy trang, tiếp tục bỏ chạy.

Sáng cùng ngày, cảnh sát bắt được Thuận tại phường Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột cũ), cách hiện trường gây án khoảng 6 km. Thuận bị khởi tố tội Giết người và Cướp tài sản.

Trần Hóa