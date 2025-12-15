Kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai bị 'rối loạn loại phân liệt'

Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa xác định Lê Sỹ Tùng - kẻ sát hại 3 người trong cùng gia đình, bị rối loạn loại phân liệt, song đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Thông tin được nêu trong cáo trạng VKSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất, ngày 15/12. Lê Sỹ Tùng, 33 tuổi, bị truy tố về 4 tội: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.

Kết luận giám định của Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa - Bộ Y tế, cho thấy trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại Lê Sỹ Tùng bị bệnh Rối loạn loại phân liệt.

Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F21, bệnh ở giai đoạn ổn định. Tại các thời điểm trên, bị can Tùng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. "Vấn đề năng lực trách nhiệm hình sự thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng", cáo trạng nêu.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Việt (33 tuổi) bị cáo buộc tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Lưu Minh Tiến (28 tuổi) phạm tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (35 tuổi) về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Lê Sỹ Tùng (giữa) bị xác định đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Ảnh:Thái Hà

Cơ quan điều tra xác định, Tùng từng là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhưng bỏ học giữa chừng. Hồi học lớp 11, anh ta đã phạm tội trộm cắp tài sản và bị xử án 2 năm tù treo.

Tùng không có việc làm ổn định, không có thu nhập nhưng thích lối sống xa hoa; thường đăng Facebook hình ảnh đi du lịch, mua sắm môtô phân khối lớn phục vụ đi phượt, sở hữu súng săn và tham gia hoạt động săn bắn.

Anh ta bị cáo buộc, với bản tính ham hưởng thụ và lười lao động nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Từng sở hữu súng săn và thường xuyên đi săn, anh ta quyết định sử dụng "hàng nóng" gây án.

Tội ác được lên kế hoạch tỉ mỉ

Mục tiêu của Tùng là gia đình giàu có, sống biệt lập ở nơi hẻo lánh để dễ gây án.

Để thực hiện âm mưu, hắn bán xe máy lấy tiền đặt mua súng quân dụng, 750 viên đạn và phụ kiện; mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, móc câu, dây dù; chuẩn bị quần áo, giày dép để thay đổi nhận dạng, nhằm tránh bị phát hiện và đánh lạc hướng điều tra sau khi gây án.

Đầu tháng 8, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau của ông Đỗ Duy Thiên khá khang trang, nhiều tài sản, ít người, nằm biệt lập với khu dân cư.

Hắn nhiều lần đến điều nghiên, nắm quy luật sinh hoạt của gia đình ông Thiên, đặc điểm địa bàn; xác định hướng tấn công và tẩu thoát. Sau khi nghiên cứu, xác định rõ mục tiêu và phương án, hắn quyết định ra tay.

Xả đạn vào các nạn nhân từ vị trí cách xa 35 m

Ngày 1/10, Tùng chuẩn bị toàn bộ công cụ, phương tiện, xuất phát từ nhà tại phường Phước Long (tỉnh Bình Phước cũ). Một mình điều khiển xe máy đến Bệnh viện Thánh Tâm (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai), hắn gửi xe tại bãi giữ xe bệnh viện, rồi đón ôtô khách đi Đà Lạt.

Mục đích của anh ta là đánh lạc hướng điều tra của công an sau này.

Tới Đà Lại, Tùng tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến bằng ôtô khách, xe ôm và xe buýt. Mỗi lần thay đổi phương tiện, anh ta đều thay đổi trang phục và đội tóc giả, đội mũ, đeo khẩu trang trùm kín mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (thứ 3, bên trái), lúc bắt giữ Lê Sỹ Tùng, tối 5/10. Ảnh:Thái Hà

Lúc 7h ngày 2/10, Tùng lên xe khách từ xã BomBo, tiếp tục đón xe ôm đến xã Đak Nhau để ra tay. Khi cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, hắn xuống xe, đi bộ vào lô cao su thay toàn bộ trang phục đang mặc.

Trong bộ đồ chuyên dụng chạy môtô phượt, Tùng đeo kính và mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng, bắn thử để kiểm tra độ chính xác, rồi dùng móc câu móc vào công tắc, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân.

Khi phát hiện gia đình nạn nhân đang ăn tối, Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân khoảng 35 m, xả đạn vào ông Thiên và cháu ngoại 12 tuổi. Hắn vào nhà, đang phá két sắt thì nghe tiếng kêu khóc của vợ ông Thiên nên sát hại.

Sau khi lấy được hơn 50 triệu đồng trong két, Tùng tẩu thoát.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng tham gia. Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long trực tiếp chỉ đạo các Cục nghiệp vụ và Công an TP HCM khẩn trương phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai phá án.

Ban chuyên án phân công 5 Phó giám đốc phụ trách 5 mũi công tác, thành lập 15 tổ điều tra, khám nghiệm, truy bắt với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công an Đồng Nai đồng thời phối hợp lực lượng biên phòng kiểm soát chặt khu vực biên giới, ngăn nghi phạm bỏ trốn sang Campuchia.

Công an tỉnh phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, tiếp nhận và xác minh nhiều nguồn tin người dân cung cấp. Từ đó, lực lượng điều tra xác định được hướng di chuyển, dấu vết rời hiện trường và nhân dạng nghi phạm.

Sau 56 giờ truy lùng, đặc biệt là nhờ nguồn tin từ quần chúng, cảnh sát đã bắt được Lê Sỹ Tùng, thu giữ toàn bộ tang vật.

Trực tiếp thẩm vấn Tùng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết việc sớm bắt giữ được nghi phạm còn có thể ngăn chặn khả năng xảy ra các vụ thảm án khác. Bởi Tùng khai "dự tính sẽ chọn một gia đình khác để gây án tiếp, có thể ở phía Bắc".

Phước Tuấn - Quốc Thắng