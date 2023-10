Kẻ săn tìm những cô gái ôm mộng làm diễn viên

MỹVictor Paleologus đóng giả đạo diễn, giám đốc điều hành hãng phim để dụ dỗ các cô gái trẻ đẹp đến thử vai Bond Girl rồi tấn công tình dục.

Kristi Johnson, 21 tuổi, đến California vào năm 2001 với mong muốn gia nhập ngành công nghiệp sản xuất phim. Cô và mẹ vẫn luôn giữ liên lạc, trò chuyện qua điện thoại mỗi ngày.

Ngày 15/2/2003, Kristi gọi cho mẹ nói đang đi mua sắm ở Century City. Hôm sau, lẽ ra Kristi phải gọi lại, nhưng không thấy. Hai ngày nữa trôi qua, mẹ cô ngày càng lo lắng vì không thể liên lạc với con. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà trình báo mất tích với cảnh sát Santa Monica.

Kristi Johnson. Ảnh: Findagrave

Bạn cùng phòng của Kristi cho biết sau khi trở về từ trung tâm mua sắm Century City, cô hào hứng tiết lộ sắp đi thử vai cho một bộ phim James Bond.

Từ manh mối này, cảnh sát lo ngại cho tình hình của Kristi. Họ biết có những kẻ lừa đảo săn lùng phụ nữ trẻ ở Los Angeles. Nhiều người bị hấp dẫn bởi ảo tưởng về câu chuyện cô gái vô danh Lana Turner được mời đóng phim khi đang ăn trưa tại quầy, sau đó trở thành minh tinh. Một số cô gái đồng ý đi cùng những người hoàn toàn xa lạ với hy vọng một bước lên mây giống vậy.

Sau khi mở họp báo về vụ mất tích của Kristi, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ cô gái trẻ tên Susan Murphy nói cũng được một người đàn ông tiếp cận ở Century City trước Kristi 21 ngày.

Anh ta tự giới thiệu là Victor Thomas và nói: "Tôi nghĩ cô rất lôi cuốn. Tôi là đạo diễn hình ảnh và chúng tôi đang tuyển diễn viên cho bộ phim James Bond mới. Chúng tôi đã tuyển diễn viên cả ngày và cô chính là hình mẫu mà chúng tôi tìm kiếm". Susan không quá tin lời anh ta nhưng vẫn bị thu hút bởi "mọi cô gái đều mơ trở thành Bond Girl".

Diễn viên Cathy Debuono kể lại trải nghiệm tương tự vào 5 năm trước. Cô gặp một người đàn ông tự nhận là giám đốc điều hành của Disney tên là Brian. Anh ta nói rất thích đôi chân của Cathy và đang tìm kiếm người mới cho các bộ phim James Bond. Thời điểm đó, Cathy đã được biết đến khi tham gia vai nhỏ trong Star Trek: Deep Space Nine, nhưng lời đề nghị này được hứa hẹn kèm cát-xê hậu hĩnh. "Brian" không hề tỏ ra khiếm nhã, không cố tình đụng chạm, không tán tỉnh cô. Anh ta có vẻ như một doanh nhân thực thụ chỉ nói chuyện về cơ hội kiếm tiền.

Susan còn cung cấp thông tin quan trọng là người đàn ông đó dặn cô mặc một bộ trang phục cụ thể đến buổi thử vai, gồm giày cao gót màu đen, váy ngắn màu đen, quần tất, áo sơ mi nam màu trắng và cà vạt nam, tóc cột đuôi ngựa thật chặt.

Vài giờ trước khi biến mất vào ngày 15/2, Kristi đã mua một chiếc váy ngắn màu đen, quần tất mỏng, giày cao gót và sơ mi trắng.

Susan và Cathy, cách nhau 5 năm, đều đồng ý gặp người đàn ông lạ mặt. Nhưng họ hơi lo lắng nên quyết định đi cùng một người bạn nam để đề phòng.

Cathy lái xe đến điểm hẹn, đậu xe tại khu vực do "Brian" chỉ dẫn và được yêu cầu đợi trong xe. Anh ta nói sẽ có người đến đón cô nhưng không ai xuất hiện. Cảnh sát suy đoán anh ta đã nhìn thấy bạn cô ở trong xe.

Còn Susan để lại bạn ở đó, bước ra khỏi xe đi đến một ngã tư đông đúc như "Victor Thomas" chỉ dẫn. Người đàn ông đó xuất hiện, dẫn cô "đi uống nước" tại một tòa nhà trông như bị bỏ hoang. Susan cảnh giác, đề nghị anh ta đưa giấy tờ tùy thân nhưng anh ta nói để ở trường quay. Cô từ chối đi tiếp, ra hiệu cho bạn ngồi trên xe. "Victor Thomas" tức giận khi nhận ra Susan đi cùng người khác, nói cô không cần thử vai nữa rồi bỏ đi.

Với sự giúp đỡ của Susan, cảnh sát vẽ phác họa chân dung người đàn ông "tuyển diễn viên cho phim James Bond". Sau khi bức vẽ được công bố, một cảnh sát quản lý trại giam nhận ra đó là một cựu tù đã được ân xá.

Anh ta không phải là "Victor Thomas" hay "Brian" mà là Victor Paleologus, không có mối liên hệ nào với ngành công nghiệp điện ảnh. Victor Paleologus phù hợp với mô tả của cả Susan và Cathy. Khi được yêu cầu nhận dạng, Susan nhận ra Victor ngay lập tức.

Ảnh phác họa nghi phạm và Victor Paleologus khi bị bắt. Ảnh: NBC, Santa Monica Daily

Victor 40 tuổi, đã ly hôn, đang bị giam giữ với cáo buộc đánh cắp một chiếc BMW ở Los Angeles. Khi cảnh sát thẩm vấn, anh ta phủ nhận mọi liên quan Kristi và khẳng định không gây rắc rối cho bất kỳ phụ nữ nào.

Luật sư bào chữa nói Victor chỉ đang cố bắt chuyện với các cô gái trẻ, giả vờ làm trong showbiz để gây ấn tượng. Victor khai rằng không ở trung tâm mua sắm khi Kristi gặp người đàn ông nọ, anh ta ở spa của khách sạn Century Plaza đối diện.

Nhiều ngày trôi qua từ khi Kristi mất tích, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tung tích cô. Họ điều tra hồ sơ sử dụng điện thoại di động, phát hiện tín hiệu cuối cùng trên điện thoại của Kristi lúc hơn 17h ngày 15/2 tại khu vực Laurel Canyon trên những ngọn đồi Hollywood. Một người dân sống ở đây nhớ ra có cô gái lái chiếc Mazda Miata bị lạc và đang tìm một ngôi nhà trên đồi. Kristi lái xe Miata.

Cảnh sát và các tình nguyện viên lùng sục những khu vực hoang vắng thường xuyên có người mất tích của Los Angeles. Bố mẹ Kristi dán áp phích tìm con khắp nơi nhưng vô ích.

Ngày 3/3, sau nhiều ngày mưa lớn, những ngọn đồi xung quanh Hollywood bị nước xối, làm lộ ra một thi thể phụ nữ dưới lớp bùn, được những người đi bộ đường dài phát hiện. Thi thể được xác định là Kristi. Cô bị trói hai tay sau lưng, chân cũng bị trói, một phần cơ thể nằm trong túi ngủ.

Cơn mưa kéo dài đã cuốn sạch hầu hết bằng chứng. Cảnh sát không thể biết chính xác thời điểm Kristi tử vong, cách cô bị sát hại hay có bị tấn công tình dục hay không.

Điều tra viên dồn chú ý vào nghi phạm chính là Victor. Sau khi tin tức anh ta bị bắt được công khai, nhiều nhân chứng bắt đầu ra trình báo.

Diễn viên Christine Kludjian cho biết gặp Victor từ 14 năm trước, khi cô 21 tuổi. Anh ta nói tên là "John Maroni", giám đốc điều hành âm nhạc của hãng Columbia Records. Anh ta hứa đưa cô đến bữa tiệc có nhiều tên tuổi lớn ở phòng hạng sang của một khách sạn trung tâm thành phố. Cô tin tưởng đi theo nhưng không có bữa tiệc nào cả.

Victor cố hôn Christine và tấn công cô sau khi bị chống cự. Christine thấy anh ta kéo dây thừng ra từ phía sau giường, nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy được sắp đặt trước. Cô may mắn trốn thoát sau cuộc giằng co. Victor bị bắt và buộc tội âm mưu cưỡng hiếp sau khi Christine trình báo với vết hằn dây thừng và vết bầm tím trên cơ thể.

Victor phủ nhận tất cả, nói họ đang hẹn hò và chỉ thừa nhận đưa cô lên phòng khách sạn. Tuy nhiên sau đó, anh ta chủ động nhận tội để được hưởng mức án nhẹ hơn là giam giữ trái phép bằng bạo lực, bị phạt quản chế trong ba năm.

Diễn viên Elizabeth Davis kể gặp Victor dưới tên "Joe Messe" vào năm 1991. Anh ta nói làm việc ở Disney và đang hợp tác sản xuất phim James Bond. Khi anh ta pha đồ uống cho Elizabeth, cô nhận thấy có chất bột màu trắng nên gọi cảnh sát. Không có cáo buộc nào được đưa ra.

Năm 1998, Victor mời một phụ nữ tham gia bộ phim James Bond. Cô đến thử vai tại một nhà hàng bỏ hoang như lời hẹn và bị trói, cưỡng hiếp. Một lần nữa, anh ta thỏa thuận nhận tội hành hung và phải ngồi tù 5 năm.

Ngày 20/1/2003, Victor được ra tù. 26 ngày sau, Kristi biến mất.

Dù không có dấu vân tay, không có ADN, không có gì kết nối Victor với Kristi, anh ta vẫn bị buộc tội giết Kristi. Vì chỉ có bằng chứng gián tiếp, công tố viên phải mất rất nhiều thời gian để theo đuổi vụ án.

Họ có bước ngoặt khi một phụ nữ gọi đến đường dây nóng, nói đã nhìn thấy Victor tại trung tâm mua sắm Century City vào ngày 15/2. Ông Paul Cady, một nhà môi giới bất động sản, báo cáo từng cho Victor xem rất nhiều ngôi nhà, trong đó có một ngôi nhà cách nơi tìm thấy thi thể Kristi chỉ vài trăm mét.

Victor Paleologus trên tòa. Ảnh: Carlos Chavez/Los Angeles Times

Ngày 13/7/2006, vụ án được đưa ra xét xử. Bên công tố đưa Susan, Cathy và hàng chục phụ nữ khác có mối quan hệ với Victor trong quá khứ ra làm chứng.

Sau 13 ngày xét xử, Victor gây bất ngờ khi quyết định thỏa thuận với bên công tố để nhận tội giết người, sau thời gian dài phủ nhận và đổ lỗi cho người khác về những rắc rối của mình với pháp luật.

Tháng 7/2006, trước thẩm phán, Victor thú nhận đã gây ra cái chết của Kristi trên đồi Hollywood. Theo thỏa thuận nhận tội, anh ta sẽ thoát án tử hình và nhận mức án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 25 năm nhưng không có quyền kháng cáo.

Công tố viên cho rằng Victor dụ Kristi lên đó với mục đích cưỡng hiếp. Anh ta sát hại cô khi bị chống trả, ném xác xuống đồi.

Ngày 15/9/2006, Victor xuất hiện trong phiên tòa tuyên án về tội giết Kristi. Tuy nhiên, trước đó, anh ta viết một bức thư dài 11 trang cho thẩm phán, yêu cầu rút lại lời nhận tội. Thẩm phán từ chối đề nghị này.



Với tội cố ý giết người cấp độ một, tòa tuyên Victor bị phạt tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 25 năm.

Victor đệ đơn kháng cáo, cho rằng bị luật sư gây áp lực buộc phải thỏa thuận nhận tội, nhưng bị Tòa án Tối cao California bác đơn vào năm 2008.

Vụ án được tái hiện trong phim tài liệu Demons in the City of Angels: Audition for Death (2016), cuốn sách Meet Me For Murder (2008).

Tuệ Anh (Theo NBC News)