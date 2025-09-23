'Kẻ săn mồi' trên ứng dụng hẹn hò nghi lây HIV cho hàng trăm người

Theo thông tin trên website của Sở cảnh sát Thủ đô London, Jonathan Carl, 42 tuổi, bị Tòa án hình sự Old Bailey kết án 17 năm tù hôm 29/8 vì tội hiếp dâm. Trước đó, vào tháng 6, Carl đã thừa nhận hành vi gây thương tích nghiêm trọng.
Ban đầu, cảnh sát chỉ nhận được cáo buộc từ hai nạn nhân. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, họ phát hiện Carl sử dụng nhiều ứng dụng hẹn hò như Grindr và Scruff. Hắn thường gặp 3-4 người mỗi ngày, quan hệ tình dục với khoảng 400 nam giới từ năm 2019 đến năm 2023 nhưng không tiết lộ tình trạng nhiễm HIV của mình.
Cảnh sát đã xác định được 82 nạn nhân, trong đó một số người có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Nhà chức trách hiện kêu gọi hơn 300 người khác, được cho là có quan hệ tình dục với Carl, trình báo để được xét nghiệm và hỗ trợ.
"Cuộc điều tra đã phơi bày toàn bộ hành vi phạm tội của Carl và đảm bảo hắn phải đối mặt với công lý", Chánh thanh tra Sarah Bishop cho biết. "Chúng tôi vô cùng lo ngại về sức khỏe của những người chưa được xác định. Chúng tôi tin rằng có tới 318 người đàn ông có thể là nạn nhân".
Qua phân tích tin nhắn trên điện thoại của Carl, cảnh sát còn phát hiện hắn thực hiện các hành vi không có sự đồng thuận với nhiều người. "Hắn là một cá nhân săn mồi. Chúng tôi có tin nhắn và bằng chứng cho thấy một số nạn nhân đã bị hiếp dâm nhưng chưa trình báo cảnh sát", thanh tra Basford nói thêm.
Theo BBC, việc cố ý hoặc liều lĩnh lây truyền các bệnh qua đường tình dục là bất hợp pháp ở Anh. Theo Đạo luật Tội phạm chống lại Con người, hành vi này cấu thành tội gây thương tích nghiêm trọng.
Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 1/2024, sau khi hai người đàn ông trình báo các hành vi của Carl diễn ra vào tháng 8/2023 và tháng 10/2022. Hắn bị bắt ngay sau đó. Chia sẻ với cảnh sát, một nạn nhân cho biết cảm thấy "bất lực, không thể làm được gì". "Lý do chính tôi trình báo là vì muốn ngăn chặn điều này xảy ra với bất kỳ ai khác", người này cho hay.
Một nạn nhân khác chia sẻ: "Việc này đã hủy hoại khả năng có bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào trong tương lai của tôi. Nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì có thể đã làm khác đi và tôi vẫn đang vật lộn với cảm giác tội lỗi".
Theo các chuyên gia y tế, vụ việc không chỉ vấn đề tội phạm, còn là lời cảnh báo về những lỗ hổng trong kiến thức phòng chống HIV của cộng đồng. Mặc dù truyền thông đã được đẩy mạnh, nhiều người vẫn còn hiểu sai, thậm chí thờ ơ với nguy cơ lây nhiễm. Chính sự thiếu hụt thông tin đã tạo điều kiện cho HIV lây lan trên diện rộng, đặc biệt trong bối cảnh các ứng dụng hẹn hò phát triển mạnh mẽ. Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), tính đến cuối năm 2023, trên toàn thế giới có khoảng 39,0 triệu người đang sống chung với HIV. Trong đó, châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với khoảng 25,9 triệu người nhiễm.
Một trong những sai lầm phổ biến nhất là nhiều người nghĩ HIV chỉ lây truyền qua một số nhóm cụ thể. Điều này dẫn đến tâm lý chủ quan, mất cảnh giác khi gặp gỡ người lạ qua mạng. Thực tế, bất kỳ ai có quan hệ tình dục không an toàn đều có nguy cơ phơi nhiễm HIV. Nhiều người cũng tin rằng bao cao su là biện pháp bảo vệ tuyệt đối, song các bác sĩ cho rằng nó chỉ phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng cách và xuyên suốt.
Một giải pháp y tế hiệu quả nhưng chưa được biết đến rộng rãi là PrEP (điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV). Đây là loại thuốc dành cho người chưa nhiễm HIV nhưng có nguy cơ cao (như có bạn tình nhiễm HIV hoặc quan hệ tình dục không an toàn). PrEP giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm, nhưng rất ít người sử dụng ứng dụng hẹn hò chủ động tìm hiểu về nó.
Ngoài ra, nhiều người vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc xét nghiệm HIV định kỳ. Với những người có đời sống tình dục phức tạp hoặc có nhiều bạn tình, việc xét nghiệm thường xuyên giúp phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời và ngăn ngừa lây lan sang người khác. Đây không chỉ là hành động bảo vệ bản thân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng.
Bình Minh (Theo BBC, Telegraph, Metropolitan Police, Medicalnewstoday)