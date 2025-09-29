Kẻ săn lùng tội phạm ấu dâm

MỹVarun Suresh, 29 tuổi, bị cáo buộc truy sát David Brimmer, 71 tuổi, tại nhà sau khi lấy thông tin từ sổ đăng ký tội phạm tình dục.

Theo thông cáo từ Sở Cảnh sát thành phố Fremont (California), Varun Suresh, 29 tuổi, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm giết người, đột nhập nhà và tấn công có vũ trang gây thương tích nghiêm trọng trong vụ án mạng xảy ra vào ngày 18/9.

Theo điều tra viên, Suresh đã tìm kiếm trong sổ đăng ký tội phạm tình dục trực tuyến, chụp ảnh màn hình thông tin chi tiết của những kẻ ấu dâm, bao gồm David Brimmer, chưa đầy một giờ trước khi gây án.

Tờ Los Angeles Times đưa tin vào năm 1992 rằng Brimmer bị buộc tội với ba tội danh về hành vi dâm ô với các bé trai từ 9 đến 15 tuổi khi làm mục sư.

Theo bản khai, Suresh được cho là đã nói với chính quyền rằng những kẻ ấu dâm "đáng chết" sau khi bị bắt. Anh ta khai chọn nạn nhân Brimmer do tuổi cao, dễ gây án.

Varun Suresh (trái) bị cáo buộc sát hại David Brimmer. Ảnh: KTUV

Sau khi lấy được thông tin, Suresh đến khu phố của nạn nhân, đóng giả làm kế toán viên công chứng, mang theo túi xách và sổ tay, đi từng nhà để không bị nghi ngờ trước khi đến nhà Brimmer. Tại đó, Suresh nói chuyện với Brimmer. Sau khi xác nhận danh tính, anh ta rút dao tấn công.

Nạn nhân chạy thoát đến nhà hàng xóm, đập cửa gara cho đến khi được vào nhà. Suresh cũng xông vào, tấn công một cách hung bạo mặc cho chủ nhà hét lên yêu cầu dừng lại. Brimmer ngã gục trên bãi cỏ vì mất máu.

"Trong vòng vài phút, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và phát hiện nạn nhân nam 71 tuổi nằm bất tỉnh trên mặt đất. Nạn nhân bị thương nặng, đã tử vong", Sở Cảnh sát cho biết trong thông cáo.

Suresh được cho là đã ở lại hiện trường và nói chuyện với cảnh sát: "Tôi hy vọng rằng vì ông ta là một kẻ ấu dâm... mà ai cũng ghét những kẻ ấu dâm... nên có lẽ chuyện này sẽ ổn".

Suresh hiện bị giam giữ và sẽ được đánh giá tâm thần.

Nhà chức trách tiết lộ rằng Suresh từng bị bắt vào năm 2021 sau khi đưa ra lời đe dọa đánh bom giả và tuyên bố đang "săn lùng" CEO của Hyatt Hotels mà anh ta tin là một kẻ ấu dâm.

"Hành động tự thực thi công lý ngoài pháp luật này không phải là điều đúng đắn. Tôi nghĩ đó là vấn đề về sức khỏe tâm thần", cư dân địa phương Manny Singh nói với truyền thông.

Tuệ Anh (theo People)