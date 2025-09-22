Kẻ sàm sỡ phụ nữ, cướp túi xách bị bắt

Hà NộiNguyễn Đức Hà trên đường đi "săn" phụ nữ đã phát hiện cô gái đang đi xe máy một mình nên lập tức sàm sỡ, cướp giật túi xách ngay trước cửa chung cư mini.

Ngày 22/9, Hà, 37 tuổi, quê Bắc Ninh, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt giữ.

Bước đầu, Hà khai nảy sinh ý định tìm phụ nữ đi đường đêm khuya để sàm sỡ. Khoảng 0h50 ngày 13/9, Hà chạy xe máy từ nhà ở phường Bồ Đề đi lang thang khắp tuyến phố trung tâm.

Nguyễn Đức Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Để tránh bị phát hiện, anh ta tháo biển kiểm soát, mặc áo chống nắng màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai. Khi đến phố Phan Kế Bính thuộc phường Ngọc Hà, Hà phát hiện người phụ nữ 33 tuổi mặc váy và áo hai dây màu đen, dừng xe trước cửa chung cư mini nên tiếp cận.

Lúc này, người phụ nữ chạy xe máy vào tầng một căn nhà. Cô để một túi xách hai quai trên yên xe máy của người khác ở ngay cửa ra vào, rồi đi xe vào bên trong để cất.

Thấy "thời cơ" đã tới, Hà xông đến dùng một tay sàm sỡ, sau đó lùi lại giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy.

Khi đến ngõ 198 Xã Đàn, phường Văn Miếu, Hà lại thấy cô gái khác đang dắt xe vào nhà. Hắn dừng xe, thực hiện hành vi sàm sỡ.

Đến giữa cầu Long Biên, Hà kiểm tra túi xách thấy một điện thoại iPhone 15 và 3,7 triệu đồng.

Phạm Dự