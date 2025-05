Kẻ rình rập lái xe tông cổng biệt thự của ngôi sao Jennifer Aniston

MỹSau cú tông cổng biệt thự 21 triệu USD gây thiệt hại đáng kể, người đàn ông liên tục quấy rối diễn viên Jennifer Aniston.

Ngày 7/5, Jimmy Wayne Carwyle, 48 tuổi, bị buộc tội với hai tội danh nghiêm trọng là rình rập và phá hoại tài sản. Nếu bị kết tội như cáo buộc, anh ta sẽ phải đối mặt với mức án ba năm tù.

"Rình rập là một tội ác có thể nhanh chóng leo thang từ quấy rối thành hành động nguy hiểm, bạo lực, đe dọa sự an toàn của nạn nhân và cộng đồng", Ủy viên công tố quận Los Angeles Nathan Hochman cho biết và cam kết truy tố mạnh mẽ để những kẻ rình rập và khủng bố người khác phải chịu trách nhiệm.

Jimmy Wayne Carwyle bị cáo buộc liên tục quấy rối ngôi sao Friends, gửi tin nhắn trên mạng xã hội, thư thoại và email rác cho cô từ ngày 1 đến 5/5. Vụ quấy rối lên đến đỉnh điểm khi Carwyle tông xe vào cổng trước nhà diễn viên, gây ra thiệt hại đáng kể vào trưa 4/5.

Theo TMZ, đội an ninh riêng của Aniston đã nhanh chóng tiếp cận, kéo tài xế ra khỏi xe và khống chế anh ta bằng súng cho đến khi cảnh sát đến hiện trường. Sở Cảnh sát Los Angeles xác nhận diễn viên 56 tuổi đang ở nhà trong suốt vụ việc. Cô không tiếp xúc với nghi phạm và không bị thương.

Biệt thự rộng gần 800 m2 ở Los Angeles của Jennifer Aniston. Ảnh: LA Times

Các công tố viên yêu cầu tòa án ấn định mức tiền bảo lãnh cho Carwyle là 150.000 USD. Anh ta không ra tòa vào 7/5 theo lịch trình do vấn đề đi chuyển, được lên lịch lại vào 8/5.

Ngoài hai tội danh nghiêm trọng, Carwyle còn phải đối mặt với tình tiết tăng nặng là đe dọa gây thương tích nghiêm trọng cho người khác.

Jennifer Aniston trong sự kiện Vanity Fair Oscar Party năm 2017. Ảnh: PA

Jennifer Aniston sinh năm 1969, là diễn viên người Mỹ, nổi tiếng với vai Rachel Green trong bộ phim sitcom Friends, phát sóng từ năm 1994 đến 2004. Cô còn đóng chính nhiều tác phẩm ăn khách như Along Came Polly (2004), Marley & Me (2008), Just Go with It (2011), We're the Millers (2013), The Morning Show (2019). Aniston luôn có mặt trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, tính đến năm 2023.

Aniston mua biệt thự rộng gần 800 m2 ở khu dân cư Bel-Air phía Tây Los Angeles với giá khoảng 21 triệu USD vào năm 2012, theo Architectural Digest. Biệt thự có bốn phòng ngủ, sáu phòng tắm, hầm rượu, hồ bơi và nhà dành cho khách.

Tuệ Anh (Theo TheWrap, Sun)