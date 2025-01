Kẻ phi tang xác mẹ bị bắt tạm giam

Quảng NamĐoàn Mai Khanh, 29 tuổi, bị xác định sát hại mẹ do không nấu ăn sáng cho mình, đem xác ra sông phi tang thì bị phát hiện.

Ngày 4/1, Khanh, bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đoàn Mai Khanh. Ảnh: Công an Quảng Nam

Khanh sống cùng mẹ 54 tuổi ở xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc; bố mất sớm, anh và em trai đang làm việc ở TP HCM.

Theo điều tra, sáng 31/12/2024, Khanh bực tức vì mẹ ngủ, không chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, nên dùng dao sát hại. Hắn chờ đến đêm, lấy chăn quấn xác nạn nhân, kéo ra sông để phi tang. Trên đường đi, Khanh bị người dân phát hiện, báo cảnh sát.

Công an Quảng Nam cho biết, Khanh có kết quả xét nghiệm âm tính với chất ma túy, song trên mạng xã hội lan truyền thông tin anh ta "có sử dụng ma túy" là không đúng bản chất, nội dung vụ án. Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh đang vào cuộc xác minh, xử lý những trường hợp đưa thông tin sai sự thật.

Đắc Thành