Người nổ súng ở Hội An ra đầu thú

Quảng NamSau 5 ngày dùng súng tự chế bắn một người bị thương, Trần Xuân Vũ, 21 tuổi, đã đến cơ quan công an trình diện.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Vũ, quê Đăk Lăk, đã đến Công an TP Hội An đầu thú, chiều 14/5.

Trần Xuân Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Vũ và nhóm thanh niên có mâu thuẫn và thách thức trên mạng xã hội. Chiều 9/5, Vũ chở Lý Hậu Hiếu, 21 tuổi, đến quán Ba Dũng trên đường Lý Thái Tổ, TP Hội An - nơi 6 thanh niên nhóm đối thủ đang nhậu.

Vũ cầm kiếm xông vào chém đứt ngón tay của anh Nguyễn Văn Hưng, thách thức những người còn lại, sau đó sang bên kia đường lấy súng tự chế dài khoảng một mét. Vũ bắn hai phát vào nhóm thanh niên khiến anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp, 32 tuổi, bị thương vào vùng mặt, cổ, lưng, gối.

Gây án xong, Vũ chở Hiếu trốn khỏi hiện trường. Hai hôm sau Hiếu Công an TP Hội An trình diện.

Hiếu đang liên quan đến vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản, được toà cho tại ngoài chờ xét xử.

Đắc Thành