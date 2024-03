Kẻ ngáo đá cầm dao vào trường mầm non khống chế 2 bé trai

Tiền GiangNgười đàn ông gần 40 tuổi trong tình trạng không tỉnh táo, cầm dao rất to xông vào trường mần non ở TP Mỹ Tho, la hét, khống chế 2 bé trai, sáng 1/3.

Hình ảnh người đàn ông khống chế hai cậu bé trong phòng. Ảnh: Thành Minh

Khoảng 7h, gã đàn ông cởi trần, cầm dao xông vào Trường mầm non Tuổi Thần Tiên ở phường 5, TP Mỹ Tho. Ông ta vào một lớp học, bế thốc một bé trai bằng tay trái, tay phải vừa cầm dao vừa túm áo cậu bé khác. Những em bé khác hốt hoảng la khóc, được các cô giáo đưa ra ngoài.

Người dân cho biết, gã đàn ông này có biểu hiện bất thường khi xông vào trường. Sự việc bất ngờ, diễn ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng. Hàng chục cảnh sát được huy động đến hiện trường. Toàn bộ khu vực bị phong toả.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, chỉ đạo lực lượng giải cứu các bé, vây bắt nghi phạm. "Đến khoảng 9h lực lượng công an đã khống chế, tước hung khí nghi can, giải cứu các bé an toàn", đại tá Nhựt nói, cho biết người này có biểu hiện bị ảo giác vì ma túy.

Trường mầm non Tuổi Thần Tiên khi xảy ra sự vụ. Ảnh: Hoàng Nam

Bà Lê Thị Bé Phượng, Phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, cho biết sau khi được giải cứu, các bé an toàn tuyệt đối. Một trong hai bé bị vết hằn trên cổ do bị nghi phạm kề dao vào. Lực lượng y tế đã khám và tư vấn cho gia đình các bé xử trí. Nhiều phụ huynh đã đến đón con em về nhà, một số trẻ vẫn ở lại trường học tập bình thường.

Theo điều tra ban đầu, nghi can 37 tuổi, quê Sóc Trăng, làm việc tại TP HCM và đang sống như vợ chồng với người phụ nữ tại địa bàn TP Mỹ Tho. Họ có một con chung. Đêm hôm qua, hai người xảy ra mâu thuẫn nên nghi can dẫn con đi thuê trọ.

Sáng nay, người đàn ông bất ngờ đập phá trong phòng trọ, rồi dẫn con đến Trường mầm non Tuổi Thần Tiên (con của nghi can không học trường này). Ngay sau khi dẫn con vào trong, gã đã rút dao khống chế hai cậu bé rồi cố thủ.

An Bình