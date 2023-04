Kẻ mang rìu sát hại 4 trẻ em trong trường mầm non Brazil

Một thanh niên ở miền nam Brazil dùng rìu tấn công trường mầm non, khiến ít nhất 4 trẻ em thiệt mạng và 4 bé bị thương.

Cảnh sát Brazil cho biết nghi phạm 25 tuổi ngày 5/4 leo tường vào trường mầm non Cantinho do Bom Pastor ở thành phố Blumenau, bang Santa Catarina, tấn công trẻ em tại sân chơi. Kẻ tấn công đã đầu thú tại đồn cảnh sát và dường như không có mối liên hệ với trường mầm non.

Bệnh viện Santo Antonio ở thành phố Blumenau cho biết ngoài 4 trẻ 5-7 tuổi thiệt mạng, còn 4 bé trong độ tuổi 3-5 bị thương đang được điều trị.

Xe cứu thương tại hiện trường vụ tấn công ở thành phố Blumenau, bang Santa Catarina, Brazil, hôm 5/4. Ảnh: Reuters

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva mô tả vụ tấn công là tàn ác. "Thảm kịch này không thể chấp nhận được. Đó là hành động vô lý từ sự căm hận và hèn nhát, hành động bạo lực đối với những trẻ em vô tội và không có khả năng tự vệ", ông viết trên Twitter.

Thị trưởng Blumenau Mario Hildebrandt thông báo thành phố cho các lớp học tạm nghỉ và để tang 30 ngày.

Năm 2021, một vụ tấn công cũng xảy ra ở nhà trẻ bang Santa Catarina, trong đó hung thủ dùng dao găm sát hại ba bé dưới hai tuổi và hai người lớn.

Theo báo cáo từ các nhà nghiên cứu do giáo sư giáo dục tại Đại học Sao Paulo Daniel Cara dẫn dắt, Brazil ghi nhận 16 vụ tấn công tại các trường học năm 2000-2022, trong đó 4 vụ xảy ra nửa cuối năm ngoái.

Ngọc Ánh (Theo Reuters/AP)