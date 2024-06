Kẻ lừa người nhiễm HIV đi Australia điều trị bị phạt án chung thân

TP HCMHồ Văn Toàn hứa giúp người bạn nhiễm HIV sang Australia điều trị, yêu cầu đưa 3,6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt; tiếp tục lừa lo quốc tịch Mỹ cho một gia đình lấy hơn 36 tỷ.

Ngày 13/6, Toàn, 34 tuổi, bị TAND TP HCM phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 5 năm tù Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức; tổng hình phạt là tù chung thân.

Theo HĐXX, bị cáo lừa đảo người bệnh, người già khiến gia đình họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, điêu đứng, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Bị cáo Hồ Văn Toàn tại tòa. Ảnh: Trọng Nghĩa

Cáo trạng xác định, năm 2018, Toàn quen anh Nhẫn qua mạng xã hội. Sau nhiều lần gặp mặt, Toàn nhận lời xin cho Nhẫn vào làm việc tại một tập đoàn. Khi khám sức khỏe xin việc, anh Nhẫn phát hiện mình bị nhiễm bệnh HIV nên kể cho Toàn biết.

Toàn nảy sinh ý định lừa tiền anh Nhẫn, đưa ra thông tin "bên Australia mới nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh HIV và thử nghiệm cho người dân", hứa mua tặng một suất điều trị với giá 90 triệu đồng và cam kết sẽ làm hết các thủ tục bảo lãnh.

Khi được anh Nhẫn tin tưởng, từ năm 2018 đến năm 2020, Toàn đưa ra nhiều lý do như cần tiền mua máy móc, vé máy bay, thuốc điều trị, thuê bác sĩ... để yêu cầu gia đình anh Nhẫn đưa tổng cộng 3,6 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2020, sau thời gian dài không thấy Toàn thực hiện cam kết nên gia đình anh Nhẫn đòi lại tiền. Do không có tiền trả, Toàn lên mạng tìm những tài liệu có con dấu của Ngân hàng Nhà nước rồi cắt ghép, làm giả giấy tờ vờ đang chuyển tiền trả cho gia đình bị hại. Đầu tháng 5/2022, gia đình anh Nhẫn làm đơn tố cáo Toàn.

Ngoài ra, cũng trong năm 2022, Toàn thuê nhà của ông An để ở. Thấy gia chủ có điều kiện, Toàn nhiều lần tặng quà để kết thân, lấy lòng và khoe mình có nhiều tài sản thừa kế. Sau đó, anh ta nói cần tiền nộp thuế để nhận tiền thừa kế nên mượn ông An, hứa sẽ trả lại và chia một phần cho ông này.

Sau khi lấy được lòng tin của gia chủ, Toàn hứa sẽ giúp con trai ông An có quốc tịch Mỹ và chia thừa kế, đất đai cho và yêu cầu ông An đưa tiền cho mình làm thủ tục. Tưởng thật, ông An đã chuyển cho Toàn nhiều lần hơn 36,5 tỷ đồng.

Một thời gian sau không thấy chuyển biến, ông An nghi ngờ Toàn, yêu cầu trả lại tiền. Toàn chuyển trả 15,3 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Trong thời gian lẩn trốn, Toàn còn chiếm đoạt gần 900 triệu đồng của một người khác với thủ đoạn tương tự. Tổng cộng, Toàn đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 40 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trọng Nghĩa

* Tên nạn nhân đã thay đổi