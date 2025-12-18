Kẻ lừa đảo tình ái bị tuyên án nặng nhất ở Anh

Nhận bản án 17 năm tù, Nigel Baker, 56 tuổi, lẩm bẩm nói "Chúc mừng Giáng sinh" với các nạn nhân khi bị nhân viên tòa án dẫn đi.

Ngày 16/12, Nigel Baker bị thẩm phán của Tòa Đại hình Snaresbrook (London) tuyên 17 năm tù, được cho là bản án dài nhất từng được tuyên cho tội lừa đảo tình ái ở Anh.

Nigel, ông bố hai con ở hạt Essex, đã lừa đảo 5 phụ nữ, gồm sĩ quan cảnh sát và doanh nhân thành đạt, để đánh cắp 900.000 bảng Anh. Hành vi phạm tội trải dài trong 8 năm, từ 2012 đến 2020. Có thời điểm Nigel qua lại với ba phụ nữ cùng lúc.

Nigel nhắm mục tiêu vào những bà mẹ đơn thân đã ly hôn trên các ứng dụng hẹn hò. Ông ta tự giới thiệu là doanh nhân thành đạt đã ly hôn, dễ bị tổn thương, yêu gia đình, đang tìm kiếm người phụ nữ đặc biệt để trở thành bạn đời. Nigel luôn hứa hẹn với mỗi người phụ nữ rằng sẽ kết hôn hoặc chung sống lâu dài và cùng xây dựng tương lai. Mục đích là lợi dụng lòng tin của họ để trục lợi tài chính.

Nigel Baker bảnh bao khi đến tòa án. Ảnh: SWNS

Trước tòa, công tố viên cáo buộc Nigel, kẻ "nghiện" cá cược, đã khuyến khích các phụ nữ vay những khoản tiền lên tới 200.000 bảng Anh và bán nhà để đầu tư vào hoạt động kinh doanh cá cược.

Nigel nói dối là nhà cái trực tuyến, có thể kiếm tiền để lo cho tương lai chung nếu họ đưa tiền cho ông ta "giao dịch" trên các nền tảng cá độ, hứa hẹn "không rủi ro".

Hồ sơ cho thấy tài khoản cá cược do nạn nhân là nữ doanh nhân thành đạt lập ra và nạp tiền vào nhưng được Nigel sử dụng đã bị thua gần 4 triệu bảng Anh.

Các nạn nhân khai trước tòa rằng Nigel thường xin tiền với nhiều lý do như không đủ tiền nuôi con, cần sửa lò sưởi cho bố, hoặc thậm chí là để trả tiền khám chữa bệnh cho chó cưng. Một nạn nhân khai rằng Nigel từng nói sẽ bị băng đảng ở London giết nếu bà không chuyển cho 50.000 bảng Anh.

Dù tiền đưa là khoản vay chứ không phải tặng cho, các nạn nhân không bao giờ lấy lại được. Nigel thường đe dọa chấm dứt mối quan hệ nếu họ không thể cung cấp thêm tiền. Khi "con mồi" cạn tiền, Nigel sẽ bỏ rơi họ và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới trên các ứng dụng hẹn hò.

Nạn nhân là nữ cảnh sát đã ly hôn phải kìm nén nước mắt khi mô tả cảm giác "xấu hổ, ghê tởm và bị lợi dụng" sau khi đưa Nigel gần 80.000 bảng Anh. "Những gì tôi tưởng là tình yêu và sự gắn kết hóa ra lại là sự thao túng và lừa dối nhằm mục đích trục lợi tài chính", bà nói trước tòa.

Một số nạn nhân khác cũng đã lên tiếng tố cáo Nigel, nhưng những cáo buộc của họ không được đưa ra tại phiên tòa xét xử tội lừa đảo của ông ta. Tổng số tiền các nạn nhân bị thiệt hại vượt xa con số 1 triệu bảng Anh.

Nigel đã bị kết tội với 18 tội danh lừa đảo bằng cách gian dối sau phiên tòa kéo dài một tháng hồi đầu năm.

Tuệ Anh (theo Metro, The Sun)