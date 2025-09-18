'Kẻ lừa đảo Tinder' khét tiếng bị bắt vì trộm tiền của bạn gái

MỹSimon Leviev, nhân vật chính trong phim tài liệu ăn khách 'The Tinder Swindler' của Netflix, bị bắt với cáo buộc trộm hơn 52.000 USD từ một phụ nữ ở Berlin.

Ngày 15/9, chính quyền bang Georgia thông báo Simon Leviev, người Israel, tên thật là Shimon Yehuda Hayut, đã bị bắt vào 14/9 tại Sân bay Quốc tế Batumi theo yêu cầu của Interpol sau khi bị thẩm vấn.

Shimon bị cáo buộc ăn cắp khoảng 52.000 USD từ một trong những phụ nữ mà anh ta kết nối trên ứng dụng hẹn hò, chi tiêu hàng nghìn USD bằng thẻ tín dụng dưới danh tính cô. Trước đó, người phụ nữ này đã trả khoảng 10.600 USD tiền khách sạn và vé máy bay cho Shimon để ở tại quần đảo Cayman sau khi anh ta nói thẻ tín dụng của mình bị chặn. Cô khẳng định chưa bao giờ được trả lại tiền. Shimon phủ nhận cáo buộc.

Ngày 16/9, tòa án ra phán quyết rằng Shimon sẽ bị giam ba tháng hoặc cho đến khi cơ quan chức năng Đức dẫn độ anh ta. Luật sư của Shimon tiết lộ rằng anh ta sẽ kháng cáo lệnh giam giữ và đang lên kế hoạch tìm kiếm sự hỗ trợ để vụ án được bác bỏ tại Đức.

Shimon từng bị bắt vì tội lừa đảo vào năm 2019, bị kết án 15 tháng tù tại Israel nhưng được trả tự do sau khi chỉ thụ án năm tháng.

Shimon, 34 tuổi, được biết đến sau khi bộ phim tài liệu điều tra The Tinder Swindler vạch trần loạt vụ lừa đảo tình cảm và tài chính, liên quan đến số tiền ước tính 10 triệu USD. Anh ta bị cáo buộc đóng giả là người thừa kế giàu có của một ông trùm kim cương trên ứng dụng hẹn hò Tinder, lừa nhiều phụ nữ cho vay một khoản tiền lớn và chưa bao giờ trả lại.

Simon Leviev thường đăng ảnh cuộc sống sang chảnh trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram

Kế hoạch lừa đảo của Shimon diễn ra từ năm 2017 đến 2019, bắt đầu bằng việc tạo hồ sơ trực tuyến giả mạo, dụ dỗ phụ nữ vào các mối quan hệ lãng mạn với lối sống xa hoa.

Các nạn nhân chia sẻ câu chuyện trong loạt phim tài liệu, nói bị Shimon dụ dỗ bằng những món quà hấp dẫn và những chuyến đi chơi để lấy lòng tin. Họ cho biết sau đó Shimon vờ bị "kẻ thù" truy đuổi và yêu cầu họ chuyển cho anh ta một khoản tiền lớn trước khi cắt đứt mọi liên lạc. Anh ta dùng tiền của họ để mua sắm đồ xa xỉ, nghỉ dưỡng tại khách sạn năm sao và du lịch bằng máy bay riêng.

Cecilie Fjellhøy, một trong những người phụ nữ xuất hiện trong loạt phim của Netflix, cho biết đã đưa cho Shimon hơn 270.000 USD trong suốt mối quan hệ.

Năm ngoái, một phụ nữ khác là Iren Tranov đệ đơn kiện Shimon tại Israel đòi khoảng 124.000 USD.

Shimon phủ nhận các cáo buộc.

The Tinder Swindler là bộ phim tài liệu được xem nhiều nhất của Netflix tại 90 quốc gia khi phát hành vào tháng 2/2022.

