Kẻ lừa đảo 7 tỷ đồng trốn truy nã trong chùa

Đà NẵngNguyễn Hữu Hưng, 46 tuổi, bị bắt khi đang ẩn náu tại một ngôi chùa ở TP HCM sau gần hai năm trốn lệnh truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo gần 7 tỷ đồng.

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã di lý Nguyễn Hữu Hưng về địa phương để điều tra hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Hưng. Ảnh: Tú Anh

Theo hồ sơ, từ ngày 11/1/2023, Hưng bị Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2021, Hưng giả danh là Phó giám đốc Công ty Hưng Nguyễn, làm giả chữ ký của giám đốc trên giấy ủy quyền để ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với một doanh nghiệp. Bằng thủ đoạn này, Hưng đã chiếm đoạt số vật liệu trị giá gần 2,7 tỷ đồng và hiện còn nợ hơn 880 triệu đồng.

Số vật liệu trên được Hưng sử dụng để thi công một dự án tại huyện Phú Ninh (Quảng Nam). Sau khi ứng gần 4 tỷ đồng từ chủ đầu tư, Hưng bỏ dở công trình, vi phạm hợp đồng và bỏ trốn. Tổng số tiền Hưng chiếm đoạt qua các phi vụ ước tính gần 7 tỷ đồng.

Kết luận giám định khẳng định chữ ký trên các giấy ủy quyền mà Hưng sử dụng đều là giả mạo.

Trong thời gian trốn truy nã, Hưng liên tục thay đổi họ tên, di chuyển qua nhiều địa phương và chọn các cơ sở tôn giáo ở phía Nam làm nơi ẩn náu.

Ngày 15/12, qua công tác trinh sát và phối hợp với Công an xã Nhơn Trạch (TP HCM), cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ Hưng khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một ngôi chùa trên địa bàn.

Ngọc Trường