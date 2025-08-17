Kẻ lừa bán 16 người cho băng tội phạm ở Tam giác vàng bị bắt

Nghệ AnLý Văn Sang lừa 16 người sang Tam giác vàng (Lào) làm việc lương 17 triệu đồng mỗi tháng, sau đó ép gọi điện lừa đảo để hưởng tiền hoa hồng từ nhóm tội phạm.

Ngày 17/8, Sang, 27 tuổi, bị Công an Nghệ An bắt tạm giam về tội Mua bán người, theo Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lý Văn Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, Sang từng làm việc cho một công ty tại đặc khu Tam giác vàng. Đầu năm 2024, khi trở về Nghệ An, anh ta cấu kết với nhóm tội phạm xuyên quốc gia, lừa đưa nhiều người sang Lào làm việc để được hưởng tiền "hoa hồng".

Sang tiếp cận người dân ở huyện Con Cuông cũ, nói các công ty bên Lào đang cần tuyển nhân viên, trả lương 17 triệu đồng mỗi tháng, bao ăn ở, lo chi phí đi lại. Tin lời, 16 người ở xã Cam Phục và Con Cuông đã vượt biên sang Lào, bị Sang cùng đồng phạm bán cho các tổ chức lừa đảo tại Tam giác vàng.

Họ phải giả danh cơ quan nhà nước, gọi điện về Việt Nam lừa đảo, mỗi ngày làm 17 tiếng. Ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đánh đập, chích điện và không được nhận lương.

Từ tố cáo của các nạn nhân, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc, bắt giữ Sang khi đang lẩn trốn tại rừng núi hiểm trở ở xã Phước Thành, TP Đà Nẵng.

Nhà chức trách chưa công bố số tiền Sang được nhóm tội phạm buôn người ở Lào trả sau mỗi phi vụ. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đức Hùng