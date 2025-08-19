Kẻ lừa 2 đứa trẻ, xâm hại bé gái bị bắt

An GiangThạch Thanh Tuấn, 25 tuổi, giả vờ bị hư xe, nhờ 2 đứa trẻ giúp đỡ, sau đó lừa đến ruộng khoai tấn công, trói tay chân, thực hiện hành vi đồi bại với bé gái.

Ngày 19/8, Tuấn bị Công an tỉnh An Giang bắt về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cố ý gây thương tích.

Thạch Thanh Tuấn thời điểm bị bắt, áp giải về cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, tối 16/8, cha của bé gái 14 tuổi đến Công an xã Phú Tân (huyện Phú Tân cũ) trình báo con đi chơi cùng bạn nam 12 tuổi vào buổi chiều, gia đình không thể liên lạc, nghi bị bắt cóc. Ngay lập tức, nhiều tổ công an vào cuộc tìm kiếm hai đứa trẻ.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy bé trai và bé gái tại ruộng khoai, ấp Mỹ Hóa, xã Phú Tân. Cả hai bị trói chân tay, trên người có vết thương, miệng bị nhét vải, tinh thần hoảng loạn. Riêng bé gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Hai em được đưa đến cơ sở y tế điều trị, trấn an.

Đánh giá sự việc có tính chất rất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, đã đến hiện trường chỉ đạo phá án.

Các mũi điều tra được triển khai, từ các chứng cứ thu thập, chỉ ra Thạch Thanh Tuấn là nghi phạm. Anh ta bị bắt vào trưa 17/8 trước sự ngỡ ngàng của vợ con và hàng xóm.

Thạch Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai chiều 16/8 sau khi nhậu và chơi ma túy, trên đường chạy xe máy về nhà thì gặp hai đứa trẻ chở nhau bằng xe đạp điện. Tuấn nảy sinh ý định đồi bại nên vờ hư xe, hỏi mượn hai đứa trẻ dụng cụ sửa. Hai bé đồng ý giúp đỡ.

Sửa xe xong, Tuấn cho hai bé 50.000 đồng nhưng họ không nhận. Hắn tiếp tục chiêu giả vờ làm thân, rủ hai bé đến ruộng hái dưa hấu ăn. Khi đi ngang ruộng khoai vắng vẻ, Tuấn dùng hung khí đánh vào đầu hai nạn nhân, đe dọa sát hại. Hắn sau đó trói hai đứa trẻ, nhét giẻ vào miệng, xâm hại tình dục bé gái rồi bỏ đi.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án.

Ngọc Tài - Tiến Tầm