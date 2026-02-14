Kẻ khống chế, hãm hại thiếu nữ bị bắt

Ngày 14/2, Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp Đào Thanh Tùng, 23 tuổi, ngụ TP HCM, để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, tối 1/2, thiếu nữ 15 tuổi đi xe đạp điện về nhà trên đường liên huyện thì Tùng chạy xe máy đến, giả vờ hỏi đường. Hắn đi theo cô bé đến cầu vượt Vành đai 3 thuộc xã Nhơn Trạch, lợi dụng trời tối, vắng người, đã rút dao đe dọa, khống chế rồi hãm hại.

Sau khi gây án, Tùng lên xe tẩu thoát. Nạn nhân cùng người nhà trình báo cơ quan chức năng.

Sau 10 ngày truy tìm, cảnh sát xác định Tùng là người gây án liền bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã thừa nhận hành vi của mình.

Đào Thanh Tùng bị bắt giữ sau 10 ngày gây án. Ảnh: Thái Hà

Phước Tuấn