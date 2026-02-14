Thứ bảy, 14/2/2026
Kẻ khống chế, hãm hại thiếu nữ bị bắt

Đồng NaiSau 10 ngày thiếu nữ 15 tuổi trình báo bị nam thanh niên khống chế, hãm hại trên đường vắng, các trinh sát đã bắt được nghi phạm.

Ngày 14/2, Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp Đào Thanh Tùng, 23 tuổi, ngụ TP HCM, để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cảnh sát bắt giữ Đào Thanh Tùng. Video: Thái Hà

Theo điều tra, tối 1/2, thiếu nữ 15 tuổi đi xe đạp điện về nhà trên đường liên huyện thì Tùng chạy xe máy đến, giả vờ hỏi đường. Hắn đi theo cô bé đến cầu vượt Vành đai 3 thuộc xã Nhơn Trạch, lợi dụng trời tối, vắng người, đã rút dao đe dọa, khống chế rồi hãm hại.

Sau khi gây án, Tùng lên xe tẩu thoát. Nạn nhân cùng người nhà trình báo cơ quan chức năng.

Sau 10 ngày truy tìm, cảnh sát xác định Tùng là người gây án liền bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã thừa nhận hành vi của mình.

Đào Thanh Tùng bị bắt giữ sau 10 ngày gây án. Ảnh: Thái Hà

Phước Tuấn

